Johnny García, toda una vida dedicada a las noticias en la radio

Johnny García es una de las voces privilegiadas de la locución dominicana. Dedicó su vida a esta profesión, la cual abrazó desde sus primeros pasos en la radio, medio en el que se consagró.

A propósito de que este pasado lunes se celebró el Día Nacional del Locutor, el destacado locutor ofreció una entrevista a Diario Libre en la que compartió detalles de su paso por la radiodifusión, y avanzó que está trabajando en la publicación de un libro que recogerá su viaje en las emisoras.

La primera vez que García incursionó en la radio lo hizo en Radio Antillas, allí le dio un chance su entrañable amigo, el hoy fallecido Felipe Gil, quien laboraba en esa estación. Se convirtió en un auxiliar en el horario nocturno, oportunidad que aprovechó para aprender lo que después sería su profesión. De esa época recuerda una anécdota: “En los primeros días que asistí, recuerdo que Felipe me pidió: ‘pásame ese disco’, que estaba en el plato, y retiré el que estaba sonando”, rememoró.

García no trabajó en Radio Antillas porque, a pesar de que Felipe Gil lo recomendó, no sucedió porque en una ocasión le fue a visitar una joven a la emisora porque quería conocerlo, y violando las disposiciones la recibió. Cuando ella se disponía a salir de la emisora, se quedó observándola y la puerta de la cabina se cerró, dejándolo fuera de la misma y sin tener la llave.

“Llegó un locutor al que le tocaba luego de mí, me dijo que fuera a ver al propietario, que siempre estaba en el Parque Colón, allí inventé una historia, por eso no me nombró”, contó en medio de risas.

Pero fue en La Voz del Trópico en donde comenzó a trabajar junto a su amigo Luis Román Scheker Vallejo, que tenía una producción radial orientada a los campesinos. “Allí me inventé la Micro Noticias del Agro, luego al director de la emisora le gustó lo que hacía, convirtiéndose esta en la primera oportunidad como locutor en el noticiario Radio Reporte, lugar en el que laboré por unos cinco años más o menos”, detalló.

Su carrera continúo en Radio Cristal y Radio Cadena Informativa, junto a Johnny Díaz, Reynaldo Balcácer y Darío Aracena. “En Radio Cadena Informativa aprendí mucho junto a ellos. Esa fue una gran experiencia que me ayudó profesionalmente”, comentó García quien recordó haber compartido laboralmente casi con todos los locutores de noticias del país.

En Radio Mil Informando

Bajo la dirección del periodista y locutor Joaquín Jiménez Maxwell, la emisora Radio Mil se convirtió en una de las principales estaciones en amplitud modulada, por su programación musical y fundamentalmente por su noticiario Radio Mil Informando.

En 1977, Johnny García se convirtió en una de las voces del noticiario, pero además de su rol como locutor, se desempeñó como director comercial.

“Radio Mil Informado estaba posicionada en la mente del pueblo y me marcó sentimentalmente porque constituimos una familia. Profesionalmente fue mi gran escuela, cuando llegué a la emisora estaban Bueno Torres, Fernando Valerio y, por su puesto, Joaquín Jiménez Maxwell, quien también leía noticias. Antes de comenzar a leer, permanecí durante 15 días observando la dinámica laboral. Allí estuve hasta la década de los 90”, dijo.

Reflexión

El veterano locutor se lamentó por el lenguaje procaz que es empleado en programas de radio. “A muchos se les va la mano, hablan de todo, sin tomar en cuenta el horario, pienso que difícilmente un padre llevará a su hijo a la escuela mientras está escuchándolos”, comentó Johnny García.

Sus memorias

Johnny García ultima los detalles de lo que será la publicación de su primer libro, en el que recogerá su paso por la radio, incluyendo anécdotas. “No habrá invento alguno y ya estoy casi terminando, precisamente entramos en la etapa de Radio Mil Informando, que es precisamente el cierre del libro. Aún no tenemos la fecha para su publicación, pero nuestra aspiración es poder hacerlo este año”.