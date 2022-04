Visita guiada y conferencias, las actividades de este martes en la Feria del Libro 2022

La 24.ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022 (FILSD) continúa desarrollando su variada agenda de actividades literarias y culturales en diversos museos y otros centros culturales de La Ciudad Colonial.

Hasta el próximo lunes 2 de mayo, desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, con entrada libre para el público y con el lema “Ven al libro”, la FILSD está dedicada a los escritores Pedro Peix y Carmen Natalia y la Unión Europea.

Como parte de las actividades para todo el público, este martes 26 de abril desde las 9:00 de la mañana en el Pabellón Carmen Natalia, ubicado en el Centro Cultural Banreservas, se realizará la visita guiada a la exposición de la escritora homenajeada de este año: "Carmen Natalia: Mujer del éxodo y el salmo, alma de rebelión".

A las 10:00 a.m. en el Espacio Joven, que se encuentra en el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP), será el taller de cortos express a cargo de Rafael Dolores y el lanzamiento del concurso de cortos.

En ese tenor, en el Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE), dentro del Centro Dominico - Alemán se puede asistir a la conferencia "La Narrativa en la Ciencia Ficción de Pabsi Livmar", a cargo de Mildred Rodríguez.

Asimismo, se reconocerá al tallerista del día, Isabel Florentino, de San Cristóbal, en el Pabellón de Talleres Literarios de la Escuela Nacional de Artes Visuales.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/26/un-hombre-parado-al-lado-de-un-refrigerador-608153c6.jpg Las casetas con todo tipo de libros están cerca de los museos. (FUENTE EXTERNA)

Mientras que en Pabellón Pedro Peix, el escritor homenajeado, y que tiene lugar en la calle Arzobispo Meriño, esquina Las Mercedes, se proyectará el documental "El universo de Pedro Peix", dirigido por Luis Llosa.

En el Pabellón para Ciegos dentro del Museo Policial hablá clases de braille y en el Parque Duarte continúa la Tribuna Libre.

"Lectura animada: En el País de las Hadas (Poemas infantiles de Carmen Natalia)" a cargo de Yulissa Álvarez Caro.

Los pequeños disfrutan de la Feria Infantil en el Salón Información del Museo Trampolín.

A las 11:00 a.m. en el Pabellón Pedro Peix continúa la lectura "Destrozos de una novela, a cargo de Jorge Benavides (Perú) y Luis Reynaldo Pérez" y en el de de Talleres Literarios se efectuará el taller de minificción, a cargo de Roxanna Delgado.

A esa hora, en el Pabellón del Cómic, en la Plaza Pellerano Castro, los entusiastas pueden asistir al taller de elaboración de storyboard, a cargo de Sebastián Rijo.

En Casa de Teatro puede verse la obra "Cuentos a la orilla del mar" del director Ivo Siffredi y en el Teatro Guloya será "Ajonjolí. Teatro Piedepuente", de la directora Aileen Ceballos.

A las 2:00 p.m. en el Centro Dominico - Alemán se dictará la conferencia "Origen y evolución de la ficción especulativa cubana, a cargo de Erick J. Mota (Cuba), José Miguel S. Gómez, alias Yoss (Cuba), y Malena Salazar Maciá (Cuba).

En la Tribuna Libre siguen con la angustia de la identidad: lectura comentada de algunos textos de Sentido policiaco, de Edwin Solano.

Mientras que a las 3:00 de la tarde en el auditorio Centro Indotel será la charla "Prevención de embarazos en adolescentes", a cargo de Ruth Mariano, Alexis Rosario y Yeslaidis Ramírez (Ministerio de la Mujer).

Una hora más tarde y en el mismo lugar se desarrollará el conversatorio "The logistics of being a writing professor", a cargo de Michael Bucknor (Jamaica) y el escritor dominicano Rey Andújar.

En La Cafetera Milqueya Monteagudo la poeta hará una lectura de poemas a las 4:00 de la tarde.

Y en el Centro Cultural de España de Santo Domingo se aprenderá sobre "El bloqueo lector", a cargo de Víctor Abreu.

En Tribuna Libre - Parque Duarte, la presentación del libro El racismo y yo, de la autora colombiana Edna Liliana Valencia

Murillo.

Otras actividades

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/26/una-persona-en-frente-de-una-tienda-9b67f686.jpg Una variada programación se aprecia en el Pabellón de la Unión Europea. (FUENTE EXTERNA)

5:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo.

Conversatorio: El ensayo en la región del Cibao, por Edwin Espinal Hernández, Olga

Lobetty, Rafael Darío Herrera y Juan Ventura.

Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios.

Conversatorio: En torno al libro La presencia china en el Gran Caribe, a cargo de Wilson Enrique Genao. Compilado por la Dra. Mu-Kien Sang Ben. Organiza: Carmen Pérez

6:00 p.m.

Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales.

Ciclo de Formación Literaria, a cargo de Emilio del Carril (Puerto Rico).

Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios.

Presentación del libro Narraciones de ella, de Martha Rivera-Garrido.

Auditorio - Centro Indotel

Proyección del largometraje dominicano Papi, basado en una obra de Rita Indiana.

7:00 p.m.

Museo de las Casas Reales

Coloquio: El bicentenario de la ocupación haitiana, análisis y revisión crítica, a cargo de

José Guerrero, Fernando Pérez Memén y José Vásquez. Modera: Augusto Bravo.

Música

La Cafetera: Carlos Suazo en concierto.

En El Sartén, Memoria Local presenta: Homenaje póstumo a Johnny Pacheco, con Danilo Reynoso, Alexis Méndez y Andrés van der Horst. Coordina: Manuel Betances.

Centro Cultural de España: Recital poético con las poetas Yolanda Castaños y Ángela Vallvey (España) y Rosa Silverio (RD).

8:00 p.m.

Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales

Conferencia: Conocer la literatura de la Beat Generation, a cargo de Jordan Hérnández.

Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana

Conferencia: Impacto del Turismo Cultural en la Cuenta Satélite, a cargo de Bolívar

Troncoso. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

• Casa de Teatro

Teatro: Kandé. Director: Jackson Delgado.

9:00 de la noche. Cierre de la feria.