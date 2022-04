William Ospina: “La novela es el género más vivo de esta época y de mayor éxito editorial”

El reconocido escritor colombiano William Ospina (Tolima, 2 de marzo de 1954), no solo es un gran narrador, poeta y ensayista. Es también un observador crítico del mundo.

Tras ejercer el periodismo por varias décadas, ha dejado plasmadas para la posteridad sus reflexiones. Semanalmente o cada mes en importantes medios de su país aborda la realidad socioeconómica, el medio ambiente, la violencia, la política y, ahora, ha analizado la guerra de Rusia y Ucrania.

Ospina estuvo de visita en República Dominicana como parte de la invitación que le extendiera la Unión de Escritores Dominicanos que preside la destacada escritora y Premio Nacional de Periodismo, Emilia Pereyra.

El escritor de “¿Dónde está la franja amarilla?” dictó la conferencia magistral “Memoria y narrativa” en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Fue reconocido como escritor y por su promoción a la cultura latinoamericana, otorgado por la Academia Dominicana de la Lengua.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/27/un-grupo-de-personas-en-una-boda-acd7ed18.jpg Emilia Pereyra, Rafael Peralta Romero y William Ospina, quien recibió un reconocimiento en la Bnphu. (FUENTE EXTERNA)

Luego, el pasado 20 de abril sostuvo un diálogo con escritores, en su mayoría jóvenes en el Centro Cultural Perelló en Baní.

De su estadía en Quisqueya declaró a Diario Libre: “Han sido unos días maravillosos, hace un tiempo que no venía a RD. Ha sido un viaje muy grato”.

El ensayista valoró la conferencia en la BNPHU como unas reflexiones sobre el arte de narrar y la necesidad creciente de narrar en la historia de Occidente.

Experiencia con los jóvenes

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/27/un-hombre-con-un-micrófono-en-la-mano-7dea6316.jpg William Ospina sostuvo un encuentro en el Centro Cultural Perelló. (FUENTE EXTERNA)

Sobre los jóvenes que participaron en el encuentro en el Centro Cultural Perelló, en su mayoría debutantes en la escritura, afirma que tuvo una conversación muy grata con un público muy participativo, muy entusiasta y, sobre todo, “un grupo de escritores del sur con los que tuvimos un buen encuentro”.

Refiere que la literatura está muy viva, aunque a veces se piense que no se está leyendo tanto como en otros tiempos. De hecho, esta semana se desarrolla en la Ciudad Colonial la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo de forma concurrida hasta el próximo 2 de mayo.

“Nunca se habían publicado tantos libros como ahora”, puntualiza.

William Ospina considera que hay una necesidad de escribir no solo de los temas eternos del mundo sino de los acontecimientos de la actualidad y los desafíos de la época.

“La novela es el género más vivo de esta época y el que tiene más éxito editorial”, dice el merecedor del Premio Rómulo Gallegos 2009.

A los jóvenes les recomienda que sigan plasmando sus inquietudes literarias.

Un autor híbrido

Muchos lo consideran un escritor híbrido (poeta, novelista, ensayista, columnista…), es difícil encasillarlo debido a que en todas las ramas de la escritura se ha desarrollado con éxito.

Al preguntarle si comparte la idea de que no es estático en un área, su respuesta fue afirmativa. “Sí, las clasificaciones no me sirven de mucho. Lo que sí es que a mí me interesa la literatura como todo. Me gusta mucho la poesía, me gusta el ensayo, la novela, trato de escribir en todos esos géneros. Me gustaría ser cuentista, pero hasta ahora no he logrado serlo”.

A la poesía la ve como un “laboratorio de experimentos verbales”.

De sus trabajos resalta la Antología Poesía 1974-2004, “El país del viento” (1992) y “¿Con quién habla Virginia caminando hacia el agua?”.

Los ensayos son su fortaleza en el impacto de la opinión pública. Sus escritos en grandes diarios y semanarios colombianos lo atestiguan. Adora este oficio porque también le interesan las “reflexiones, pensamientos y argumentación que se despliegan en los ensayos”.

En ese tenor lo más reciente de su obra se titula “Ensayos”. Publicado en el año 2021 el libro de 385 páginas aborda la realidad social de su país, Colombia, en un análisis desde la violencia hasta la política.

Y para dejar libre la imaginación, William Ospina declara que en la novela tiene la libertad de vivir el apasionante rastreo de la conducta humana y de la aventura de los individuos.

Tres novelas representativas de su producción literaria son “La trilogía Ursúa”, (2005), su primera novela, además de “El país de la canela” (2008) y “La serpiente sin ojos”, del 2012.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/28/reptil-con-la-imagen-de-un-videojuego-2a3baac1.jpg Una novela representativa de su producción literaria es "La trilogía Ursúa”, (2005). (FUENTE EXTERNA)

“Si, esos lenguajes distintos, esas tonalidades distintas de la lengua seguramente definen un tipo de curiosidad por la literatura y un deleite con el ejercicio de escribir”, evoca.

Libros favoritos

Así como en la música, que hay canciones favoritas de los artistas sin que estas necesariamente sean las más conocidas, lo mismo sucede en la literatura.

Para Ospina, de sus libros, una de las favoritas que tiene como un tesoro es “El país del viento” que aprecia “muy especialmente”, así como el libro de ensayos “Es tarde para el hombre” una reflexión sobre el mundo contemporáneo que escribió hace 30 años y que todavía sostiene cosas en las que "sigo creyendo con más firmeza”.

Una novela especial para él es “El año del verano que nunca llegó” (2015), donde trae a colación grandes clásicos de la literatura como Frankenstein o El vampiro y que disfrutó mucho escribiendo y rastreando.

William Ospina ha escrito sobre el folclor y la cultura colombiana pues fue redactor de la edición dominical del diario La Prensa de Bogotá (1988 a 1989), así como columnista de El Espectador.

Esto viene desde niño. Su padre, Luis Ospina, fue músico. “Las canciones de todos los países forman un cuerpo poético”, indica.

"El cancionero latinoamericano tal vez es el más rico del mundo. Lo más importante es que la literatura no pierda su contacto con la raíz popular" William Ospina Ensayista “

Entiende que hay una relación con la música, el periodismo y lo cotidiano.

Tal y como ha mantenido en sus escritos, Ospina concluye que se debe seguir escribiendo. “El mundo vive grandes peligros, nuestra época ha visto cosas que no se habían vivido nunca antes”.

"No sé si el periodismo siga siendo lo que en una época intentó ser; la búsqueda de la verdad, la objetividad, la reflexión sobre las tendencias del mundo…" William Ospina Escritor colombiano “