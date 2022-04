Próximos estrenos: "Meltdown", "Sheryl" y “Hatching”

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

Las emociones suprimidas y ansiedades de una chica de 12 años aparentemente impecable adquieren proporciones monstruosas en “Hatching” de Hanna Bergholm, una película finlandesa de cuento de hadas de terror que se estrena el viernes 6 de mayo en Hulu. En la cinta, la joven Tinja (Siiri Solalinna), cuya madre tiene un video blog optimista titulado “Lovely Everyday Life” (adorable vida cotidiana), oculta el huevo de un pájaro muerto en su habitación que crece a un tamaño inusual y de cuyo cascarón emerge, de una manera muy metafórica, una bestia picuda. En su reseña, la crítica de AP Lindsey Bahr elogió a “Hatching” por “poner el dedo en la llaga de los perfeccionistas, especialmente de las chicas al borde de la pubertad, sobre que la apariencia bonita esconde algo feo o peor”.

Si la radiante “Apollo 10 1/2”, recientemente estrenada en Netflix, te recordó los cálidos y nostálgicos placeres de las engañosamente modestas películas de Richard Linklater, podrías disfrutar de una nueva retrospectiva en Criterion Channel. A partir del 1 de mayo, el canal estrenará una serie de 15 películas del autor de Austin, Texas, desde su reveladora “Slacker”, que definió a la generación X, a los años que dedicó a hacer su película nominada al Oscar “Boyhood” (“Boyhood: momentos de una vida”). Si no las has visto, puedes conocer gemas menos famosas como el agudo drama entre bambalinas “Me and Orson Welles” y la comedia negra “Bernie”, con el poderoso Jack Black.

Sofía Alvarez escribió dos comedias románticas para adolescentes adaptadas de las novelas de Jenny Han que tuvieron buena recepción en Netflix: “To All the Boys I’ve Ever Loved” (“A todos los chicos de los que me enamoré”) de 2018, y su secuela de 2020, “To All the Boys: P.S. I Still Love You” (“A todos los chicos 2: P.D. Todavía te quiero”). En “Along for the Ride” (“Déjate llevar”), que se estrena el viernes 6 de mayo en Netflix, Alvarez debuta como directora. Adaptada de la novela de Sarah Dessen de 2009, la historia se desarrolla un verano en un pueblo costero. Es protagonizada por Emma Pasarow y Belmont Cameli como dos adolescentes con insomnio que conectan en caminatas nocturnas.

MÚSICA

El sexto álbum de Arcade Fire, “WE”, dura sólo 40 minutos, pero hay mucho en ese tiempo: música vibrante, electrónica fría y canciones conmovedoras para cantar alrededor de una fogata. La banda dice que las siete canciones están divididas en un lado “que proyecta el temor y la soledad del aislamiento” y otro que “expresa la felicidad y el poder de la reconexión”. El segundo sencillo, “Unconditional I (Lookout Kid)”, pertenece definitivamente al segundo grupo, con letras como: “Some people want the rock without the roll / But we all know there’s no God without soul” (Algunos quieren el rock sin el roll / Pero todos sabemos que no hay Dios sin soul”). La banda convocó al productor de Radiohead Nigel Godrich para producir junto con Win Butler y Re´gine Chassagne. El resultado podrá escucharse en “Saturday Night Live” al día siguiente del lanzamiento del álbum, previsto para el viernes 6 de mayo.

A 50 años de 1972, The Black Crowes celebra con un EP de covers las canciones de ese año. El álbum incluye “Rocks Off” de los Rolling Stones, “The Slider” de T. Rex, “You Wear It Well” de Rod Stewart, “Easy to Slip” de Little Feat, “Moonage Daydream” de David Bowie y “Papa Was a Rollin’ Stone” de The Temptations. Titulado “1972”, será lanzado el miércoles 4 de mayo. El vocalista Chris Robinson dice que ese año fue muy especial: “Algunas de las canciones más grandes del rock ‘n’ roll se lanzaron ese año”.

TELEVISIÓN

“Meltdown: Three Mile Island” examina el riesgo de desastre de la planta nuclear de Pennsylvania en 1979. El documental de cuatro partes usa dramatizaciones, imágenes de archivo, videos caseros y entrevistas para detallar el que se considera el accidente más grave de energía nuclear comercial en Estados Unidos. “Meltdown” se basa en la perspectiva del ingeniero y denunciante Richard Parks y los miembros de la comunidad que vivieron el colapso parcial de un reactor de la planta. Dirigida por Kief Davidson (“The Ivory Game”), la docuserie se estrena el miércoles 4 de mayo en Netflix.

“Star Trek: Strange New Worlds” ofrece otro capítulo en la saga espacial. La serie de Paramount+ se desarrolla en los años previos al capitán Kirk en el U.S.S. Enterprise, cuando Christopher Pike (Anson Mount) lleva la nave en busca de nuevos mundos. También forman parte del elenco Rebecca Romijn como Number One, Ethan Peck como el oficial y científico Spock, Jess Bush como la enfermera Christine Chapel y Celia Rose Gooding como la cadete Nyota Uhura. Akiva Goldsman (“Star Trek: Picard”) escribió y dirigió el primer capítulo de la serie de 10 episodios, que se estrenarán semanalmente a partir del jueves 5 de mayo.

Un documental sobre Sheryl Crow, descrito como “una historia íntima de canción y sacrificio”, detalla su vida y carrera a través de entrevistas con la música ganadora del Grammy, amigos y colaboradores, incluidos Laura Dern, Emmylou Harris y Joe Walsh. “Sheryl”, que se estrena el viernes 6 de mayo en Showtime, usa imágenes de dos décadas de carrera al tiempo que retrata los obstáculos que Crow enfrentó por sexismo en la industria de la música, su necesidad de perfeccionismo y su lucha contra la depresión y el cáncer. Su influyente legado y maternidad tardía también son parte de la película dirigida por Amy Scott.