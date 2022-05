Todos los estrenos de Star+ en mayo 2022

Star+ continúa creciendo en cantidad de suscriptores en Latinoamérica y ahora presentó sus nuevos estrenos para mayo 2022. Llegarán varios títulos entre películas, series y documentales ¡Mira!

Justicia para Malik Oussekine

Un drama creado por Antoine Chevrollier, basada en la historia real del 5 de diciembre de 1986, en París.

The Thing About Pam

Es una tira protagonizada por Renée Zellweger. Un drama a raíz de un asesinato y una trama de situaciones escondidas.

DollFace: segunda temporada

Con Kat Dennings, es una serie de amistad, pandemia y desamor en los casi treinta años.

Competencia oficial

Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, es la historia de un millonario que quiere trascender realizando una película. Con Penélope Cruz, Anonio Banderas y Oscar Martínez.

The Valet

Cuenta la historia de vida de una estrella de cine que es descubierta en un amorío. Una comedia romántica que está llena de enredos.

Más títulos

Law & Order: Organized Crime



It ´s always Sunny in Philadelphia

Swat