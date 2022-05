Gerard Ellis y la muestra “Tierra de nadie”, un retrato de lo efímero y el poder

El destacado artista visual e ilustrador dominicano Gerard Ellis vuelve a presentar una individual y lo hace en LOR Gallery (Lyle O. Reitzel Gallery), el espacio donde en 2015 exhibió su aclamada individual “Perros Mudos”.

El autor, que ha estado trabajando a su ritmo durante los últimos años, decidió que ya es hora de mostrar “Tierra de Nadie”.

El trabajo de Ellis abarca alrededor de 14 piezas y con la muestra se celebrarán los 27 años de existencia de la galería. “Tierra de Nadie” se inaugura este jueves 5 de mayo a las 7:00 p.m. en la galería ubicada en la Torre Piantini.

Esta es su octava exposición en Santo Domingo y por primera vez luego de siete años en el referido espacio del arte. El nuevo show ha sido producido por Ellis en el emblemático ‘Atelier Gazcue’. En él Ellis aborda el lado erótico de la privacidad y el silencio, abrazando la tensión que yace en el instinto contenido de sus sujetos.

Cómo ve las cosas

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/01/un-dibujo-de-una-persona-con-un-perro-3d57cd44.jpg “La visita”, una de las piezas que estarán expuestas. (FUENTE EXTERNA)

En una entrevista con Diario Libre desde la galería, Gerard Ellis expresó que el título Tierra de Nadie surgió de manera muy espontánea. Y tiene que ver mucho por cómo ve las cosas y “como yo a veces me siento nómada en mi propio transcurrir”.

Al reflexionar, indica que es un retrato de lo efímero, la inmediatez de todo, la insensibilidad ante las reacciones de las noticias que suceden... “No sé, un cúmulo de emociones me llevó a este título”, dice.

Los cuadros en su mayoría son de gran formato. Varios de 50 pulgadas de alto X 60 de ancho.

La visita tiene múltiples interpretaciones y el autor prefiere que así sea.

Una obra que saltará de inmediato a la vista es “La visita”, un concepto híbrido, humano y animal, que tendrá algunas lecturas.

“Toca algunos temas como el abuso de poder, cómo el ser que visita quiere imponerse, la decepción, también trata lo femenino’; así como una armadura que es una especie de defensa de ese ser frágil que es visitado. “Trata de albergar cierta esperanza”, considera.

Esos tonos oscuros

En muchas de sus piezas resaltan los colores oscuros y toman protagonismo el negro y el gris. Esto tiene una explicación del artista.

“Los tonos grises siempre me han gustado... Puse mucho énfasis en esta muestra en los colores y, sobre todo, en el tono”, detalla.

Sus emociones juegan un papel, pues según declara “van mucho con la manera de sentirme bien ante una pieza”.

“Perros Mudos” (2015) es una de sus exposiciones más aclamadas. Algunas piezas se encuentran en colecciones privadas en Nueva York. Aquí lo social estuvo presente. En ese momento, Gerard residía en Brooklyn. Al conversar con DL declara que no puede esconder el trasfondo político.

“Hay mucho de político en mi trabajo, pero trato de no hacerlo de una manera muy explícita para que cada quien tenga su propia lectura”, manifiesta.

En otro plano, valora la creciente tendencia del coleccionismo en la República Dominicana que ha llegado con un mayor conocimiento sobre el arte.

Y más allá de logros, a él le importa la calidad. “Mi preocupación es que a la hora de sacar mi trabajo del taller me sienta satisfecho con la pieza”, concluye Ellis.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/01/un-dibujo-de-un-hombre-ae49c405.jpg

En la galería, llama la atención una obra pintada en óleo y acrílico y por momentos luce tridimensional: una mano que al separar los dedos mayores se ven los colmillos de un lobo o un perro, cual sea la interpretación del espectador. Con spray logró un acabado que se acerca a una ilustración.

“En ese momento no había incursionado en la técnica del spray”, puntualiza. Esto no es fortuito. Durante muchos años trabajó como ilustración. “En el arte todo se vale”, declara.

Los movimientos

Gerard Ellis trata de no definirse en ningún movimiento porque entiende que el arte contemporáneo se nutre de muchas tendencias, también del aprendizaje en el proceso. Es sincero al decir que “yo personalmente nunca me lo he planteado”. Reconoce que muchos lo vinculan al surrealismo.

“Mi preocupación es que a la hora de sacar mi trabajo del taller yo me sienta satisfecho con la pieza”, confiesa Ellis.

Un toque fantástico

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/01/un-hombre-con-los-brazos-levantados-acdffcc8.jpg

Al abundar un poco más sobre la muestra "Tierra de Nadie", el artista expresa que algunas creaciones se lograron con un 'juego de paciencia', es decir, entre cambiar cosas y volver a hacer.

"Fue un juego de paciencia, como le dije a una amiga en el taller. Yo fui con una idea original y a medida que iba trabajando (como si la obra hablara) iba cambiando". "La obra a veces tiene otro plan", dice.

Ellis trata de anotar sus ideas y hace un esquema rudimentario, básico, de cómo se vería la pieza final. Y confiesa: "Lo que fue mi idea original resulta que no llenó mis expectativas y la obra fue cambiando bastante.

En "La visita", el modelo femenino que se retrata en el busto "originalmente era una onda realista, pero no me satisfizo y la fui cambiando bastante hasta formar una armadura. La pieza se convirtió en un ser híbrido, o sea, el rostro del ave, y quise hacerlo para expresar esa fragilidad de este ser. A mí se me asemeja a un oso, pero mi intención era que fuera un lobo".

Otro secreto de su proceso creativo es que simplemente va distribuyendo los elementos, viendo cómo van interactuando unos con otros y luego pasa a la computadora donde tiene un banco de imágenes o al dibujo ya terminado.

La exposición continúa hasta el 15 de junio del año 2022.

La obra de Gerard Ellis forma parte de colecciones públicas y privadas como la Cámara de Diputados; Colección Antonio Murzi, Panamá; Colección Román Irrure, Seúl, Korea. entre otras. Ha sido reconocido com el Premio a la Excelencia en Ilustración de parte de la Society for News Design, entre otros galardones.

Los 27 años de Galería L.O.R.

De 2006 a 2010, la galerÌa se estableció en el Wynwood Art District de Miami. Y en 2016 abrió una sucursal en Nueva York en el corazón del Lower East Side de Manhattan.