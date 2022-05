MayTheFourth: por qué se celebra el día de Star Wars

Todos los 4 de mayo, los fanáticos de Star Wars celebran el Día de Star Wars. Se trata de una fecha para conmemorar el legado de la franquicia, a sus personajes y todo su contenido. Pero, ¿por qué el 4 de mayo?

La respuesta es bastante sencilla en realidad. Se escogió en 1979, cuando el mundo todavía estaba enloquecido con lo que había sido el estreno de La Guerra de las Galaxias. Fue el diario británico London Evening News que publicó una nota en la que los miembros del Partido Conservador felicitaban a Margaret Thatcher usando "May the Force be with you" (que la Fuerza te acompañe), la icónica frase de la película.

Al ser en inglés, el sonido de su pronunciación es muy similar: May the fourth suena muy parecido a May the Force. De esta manera, y casi a modo de chiste, terminó estableciéndose como la fecha para celebrar, realizar maratones, reuniones, eventos oficiales y hasta estrenos de trailers.

Este 4 de mayo de 2022 se espera que se libere un nuevo y último trailer de Obi-Wan Kenobi, la serie limitada de Star Wars que llegará a fin de mes a Disney +.

Y a tí, ¿te gusta la saga?