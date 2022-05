Muere Mike Hagerty, actor de la serie "Friends"

La familia del actor Mike Hagerty, quien se dio a conocer en la popular serie de televisión “Friends”, falleció este jueves según confirmaron sus familiares a través de un comunicado en las redes sociales.

Mike Hagerty, con su personaje Joey logró atrapara a la audiencia. “Es con gran tristeza que la familia de Michael G Hagerty anunció su fallecimiento ayer en Los Angeles», escribieron en un comunicado oficial en redes sociales. «Mike era un querido actor, cuyo amor por su ciudad de Chicago y su familia eran lo más importante en su vida”, explicó la familia de actor quien murió a llso 67 años de edad, sin que ofrecieran detalles de la causa de su deceso.

En la serie “Friends” se desempañaba como conserje del edificio en el que residían los protagonistas.

Mike Hagerty

Mike Hagerty tenía roles secunadarios en varias comedias de los años noventa.

Michael Gerard Hagert (10 de mayo de 1954) es un actor estadounidense. Es más conocido por interpretar a trabajadores, incluyendo su papel recurrente como el Sr. Treeger, el portero del edificio donde viven los protagonistas en la serie Friends, y como el dueño de una tienda en Lucky Louie, de HBO.

Hagerty es reconocido además por sus papeles menores en una amplia variedad de comedias, incluyendo Cheers, The Wayans Bros., Curb Your Enthusiasm, Seinfeld y The Wonder Years. También fue un regular en The George Carlin Show. Comenzó su carrera en el grupo de comedia teatral de Chicago The Second City. Aunque la mayoría de su carrera ha sido en televisión, también tuvo papeles pequeños en películas. Es conocido además por su bigote y su fuerte acento de Chicago.