Conoce la lista de los nominados a los Premios Tony 2022

Las nominaciones en 26 categorías competitivas para la 75.ª edición anual de los premios Antoinette Perry “Tony” Awards® del American Theatre Wing fueron anunciadas este lunes por la ganadora del premio Tony, Adrienne Warren, y el tres veces nominado al Tony, Joshua Henry.

Los nominados fueron seleccionados por un comité independiente de 29 profesionales del teatro designados por el Comité de Administración de los Premios Tony. Los Premios Tony 2022 son presentados por The Broadway League y American Theatre Wing.

Con motivo de los 75 años de excelencia en Broadway, los premios Tony, presentados por Ariana DeBose, se llevarán a cabo desde el legendario Radio City Music Hall en la ciudad de Nueva York el domingo 12 de junio de 2022 (8:00 p. m. a 11:00 p. m., EN VIVO ET/5:00 – 8:00 p. m., LIVE PT) en CBS Television Network, y transmisión en vivo y bajo demanda en Paramount+. La celebración comenzará de 7:00 p. m. a 8:00 p. m., hora del Este/4:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del Pacífico, con transmisión de contenido exclusivo solo en Paramount+.

A continuación una lista selecta de los nominados a los Premios Tony 2022, que se anunciaron este lunes.

Mejor musical: “Girl From the North Country”, “MJ”, “Mr. Saturday Night”, “Paradise Square”, “Six: The Musical”, “A Strange Loop”.

Mejor obra: “Clyde’s”, “Hangmen”, “The Lehman Trilogy”, “The Minutes”, “Skeleton Crew”.

Mejor reposición de una obra: “American Buffalo”, “How I Learned to Drive”, “Take Me Out”, “Trouble in Mind”, “for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is enuf”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/09/katrina-lenk-sentada-en-una-silla-azul-1e3e448b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/09/katrina-lenk-sentada-en-una-silla-azul-1e3e448b.jpg En esta imagen difundida por O & M Co./DKC, Katrina Lenk durante una función del musical de Broadway "Company". (AP)

Mejor reposición de un musical: “The Music Man”, “Company”, “Caroline, or Change”.

Mejor actor en una obra: Simon Russell Beale, “The Lehman Trilogy”; Adam Godley, “The Lehman Trilogy”; Adrian Lester, “The Lehman Trilogy”; David Morse, “How I Learned to Drive”; Sam Rockwell, “American Buffalo”; Ruben Santiago-Hudson, “Lackawanna Blues”; David Threlfall, “Hangmen”.

Mejor actriz en una obra: Gabby Beans, “The Skin of Our Teeth”; LaChanze, “Trouble in Mind”; Ruth Negga, “Macbeth”; Deirdre O’Connell, “Dana H.”; Mary-Louise Parker, “How I Learned to Drive”.

Mejor actor en un musical: Billy Crystal, “Mr. Saturday Night”; Myles Frost, “MJ”; Hugh Jackman, “The Music Man”; Rob McClure, “Mrs. Doubtfire”; Jaquel Spivey, “A Strange Loop”.

Mejor actriz en un musical: Sharon D Clarke, “Caroline, or Change”; Carmen Cusack, “Flying Over Sunset”; Sutton Foster, “The Music Man;” Joaquina Kalukango, “Paradise Square”; Mare Winningham, “Girl From the North Country”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/09/ap22129514283010-cc1f91fc.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/09/ap22129514283010-cc1f91fc.jpg En esta imagen difundida por The Press Room, al frente de izquierda a derecha, Hailee Kaleem Wright, Karen Burthwright y Sidney Dupont durante una función de "Paradise Square". (AP)

Mejor actriz de reparto en un musical: Jeannette Bayardelle, “Girl From the North Country”; Shoshana Bean, “Mr. Saturday Night”; Jayne Houdyshell, “The Music Man”; L Morgan Lee, “A Strange Loop”; Patti LuPone, “Company”; Jennifer Simard, “Company”.

Mejor actor de reparto en un musical: Matt Doyle, “Company”; Sidney DuPont, “Paradise Square”; Jared Grimes, “Funny Girl”; John-Andrew Morrison, “A Strange Loop”; A.J. Shively, “Paradise Square”.

Mejor actriz de reparto en una obra: Uzo Aduba, “Clyde’s”; Rachel Dratch, “POTUS”; Kenita R. Miller, “for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is enuf”; Phylicia Rashad, “Skeleton Crew”; Julie White, “POTUS”; Kara Young, “Clyde’s”.

Mejor actor de reparto en una obra: Alfie Allen, “Hangmen”; Chuck Cooper, “Trouble in Mind”; Jesse Tyler Ferguson, “Take Me Out”; Ron Cephas Jones, “Clyde’s”; Michael Oberholtzer, “Take Me Out”; Jesse Williams, “Take Me Out”.