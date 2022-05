Vladimir Jáquez y su proyecto “Más allá de las redes” sobrepasa 400 mil suscriptores en YouTube

A dos años y medio de arrancar su proyecto “Más Allá de las Redes” el comunicador Vladimir Jáquez ha sobrepasado los 400 mil suscriptores en YouTube, lo que lo mantiene más comprometido con hacer contenido de calidad.

A través de su programa el inquieto periodista presenta historias de distintas personalidades de los medios de comunicación y las redes sociales, así como también emprendedores y personas comunes y corrientes cuyas historias pueden resultar inspiradoras.

Vladimir se ha caracterizado por su estilo respetuoso, afable y empático, logrando con esto que sus entrevistados abran sus corazones y compartan sus experiencias personales más dolorosas siempre dejando un mensaje positivo de superación, lo que ha comenzado a ser emulado por otros creadores de contenido, detalla una nota informativa.

“Realmente estoy muy feliz, llegar a esta posición ha sido una de las metas más importantes que me he propuesto y la he logrado en un tiempo récord. Hay canales de YouTube de grandes medios tradicionales y programas bien establecidos que han tardado cuatro, cinco y hasta seis años en lograrlo y otros todavía no llegan, pero sobre todo, me satisface haberlo logrado creando contenido que aporta, inspira y educa”, expresó Lord Jáquez, como también se le conoce.

Recordó que inició en septiembre del 2019 con su proyecto de entrevistas en YouTube con un corte y estilo muy distinto a la mayoría, un proyecto con responsabilidad social, lo cual dejó claro desde el primer día.

Es por esto que se propuso tratar con mucha altura y respeto, a cada invitado, permitiéndole expresarse y compartir su historia sin interrupciones innecesarias y, sobre todo, con el propósito de educar, inspirar y entretener.

“Comenzamos en cero y hoy somos más de 400 mil gracias a Dios, a cada invitado, a todos los que colaboran y han colaborado conmigo en estos dos años y medio, y gracias a todos los que me apoyan de corazón”, expresó Vladimir.

Recientemente, estrenó un nuevo set para sus entrevistas, el cual luce más acogedor con el objetivo de llevar una mejor experiencia visual a la audiencia.

Lord Jáquez ha construido una plataforma comunicacional en YouTube que goza del reconocimiento y respeto del público debido al extraordinario trabajo que realiza, es por eso que muchos lo consideran como el mejor entrevistador entre los creadores de contenidos para YouTube, y fue nominado a Premios Soberano como Programa digital.