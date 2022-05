Marianne Cruz, de casi ganar Miss Universo y presentar noticias, a resaltar historias de dominicanos ausentes

Historias conmovedoras, motivadoras y que conectan los sentimientos de los dominicanos ausentes con los de su patria, esas que no olvidan a pesar de las distancias. Así es “Dominicanos a simple vista”, el programa de temporada con el que la comunicadora Marianne Cruz regresa a la televisión tras un par de años alejada de ella.

En este nuevo show, que se transmite los domingos a las 6:00 pm por Color Visión, canal 9, la también ex Miss República Dominica y segunda finalista de Miss Universo, pasa de las noticias al entretenimiento con un concepto depurado donde las historias de vida de la diáspora dominicana en Nueva York son las protagonistas.

De cómo surgió este proyecto, el impacto que tuvo en ella y su apuesta por este tipo de formato, habló la también maestra de ceremonias para Diario Libre.

“Luego de diez años de trayectoria en los medios de comunicación, en la información, en el periodismo (estoy) encantada de poder dar un paso a título personal y llevarlo a la televisión nacional”, reveló con la emoción aún de quien inicia el proyecto de su vida.

Y es que, para ella, este programa reviste una importancia singular porque destaca las historias de esos dominicanos que luchan cada día en la ciudad de Nueva York para poner en alto su cultura y ayudar a sus familiares en la isla: “Poder compartir historias de dominicanos que se destacan en el exterior, y con ello poder rendirle ese tan merecido homenaje que se merecen nuestros compatriotas que están tirando para adelante en otras ciudades del mundo”.

“Esas historias -continúa- me llegaron al corazón, tanto así que a veces los invitados estaban llorando narrando sus historias y yo estaba llorando más que los invitados”.

Y cómo no hacerlo. “Son historias que te tocan muy adentro esas fibras sensibles de tu corazón porque tú vives a través de ellos cada momento difícil, cada ‘no’ que le dijeron, cada esperanza que ellos sembraban en ellos y en sus mismas comunidades con la intención de ir desarrollándose y seguir buscando nuevos objetivos y alcanzando esas metas tan soñadas, no solamente para un éxito a título personal sino para compartir ese éxito con toda la comunidad y con todos los dominicanos que viven en el mundo”, reseñó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/13/mujer-posando-para-la-cámara-delante-de-una-pared-verde-508bcbbb.jpg La comunicadora Marianne Cruz. (NEAL CRUZ / DIARIO LIBRE)

Conexión con las historias

Como esos dominicanos ausentes y cualquier persona que luche por sus sueños, Marianne también ha recibido una respuesta negativa cuando tocó alguna puerta, pero supo levantarse y entender que, tal vez, ese proyecto no estaba destinado para ella.

“Todos en algún momento hemos recibido un ‘no’, un ‘no’ que quizás te ha hecho, incluso, cuestionarte si ahí está tu futuro, pero yo creo que lo que podemos ver en cada una de esas historias es el deseo de salir adelante”, reseñó. Y es así como se supera un ‘no’ en un sí.

“Yo soy de las que no aceptan un ‘no’ como respuesta, aunque lo reciba, pues busco con mucho trabajo y dedicación lo mejor que me pueda deparar mi destino”. Y así ha sido en su caso.

De hecho, recientemente, salió de su zona de confort, al dejar su puesto como presentadora de uno de los noticiarios más vistos del país y emprender rumbos distintos. Los mismos que la han puesto en el centro de los anuncios más importantes del Estado, al ser la maestra de ceremonias en eventos gubernamentales.

¿Cómo lo logró? A base de preparación y constancia.

"Tuve que sacrificar y aceptar muchísimos noes y buscar la manera de transformarlos en síes para lograr mis sueños. Yo inicié como modelo. Fui Miss República Dominicana 2008, segunda finalista de Miss Universo, pero al igual que los dominicanos que están en los Estados Unidos y diversas partes del mundo buscando nuevos sueños, no me he rendido. Yo creo que el punto es ese, desde que alcances un sueño buscar el siguiente". dijo.

Agregó: "Ese siguiente sueño fue prepararme como profesional en el mundo del periodismo, dar un cambio drástico en ese momento donde estaba a donde quería estar: entrar a las noticias, presentar emisiones, hacer mis propios reportajes, buscar desde muy dentro de mí y entender que tenía que sacrificar salidas quizás por estudios, por trabajo y seguir dando los pasos para poder alcanzar mis sueños".

Sin embargo, a pesar de esos sacrificios no se arrepiente de los pasos que ha dado. "Ha sido muy reconfortante y me llena de mucho orgullo hacia donde he podido llegar y lo más importante es que mi familia también se sienta orgullosa de mí, y creo que lo estoy logrando", recalcó sonriente.

Por qué apostar a un proyecto de televisión de temporada

En un momento en el que muchos consideran que la televisión dominicana vive un momento de crisis tras una pandemia, ella apostó a un programa de televisión de temporada porque considera que es el medio que más conecta con la población y no es de las que cree que exista tal crisis. "Yo creo que la pandemia nos movió la alfombra a todos, incluso, cuestionando si estábamos haciendo las cosas de la manera correcta, pero esto nos mostró que siempre hay esperanza y un nuevo renacer; que hay que buscar nuevas formas de hacer las cosas y yo creo que esto también es parte de eso", reseñó.

"La televisión dominicana está llena de oportunidades. Es verdad que hay que buscar nuevas formas y apoyos, y tal vez es que este proyecto es de temporada, que nos permitió conectar todos los esfuerzos de un gran equipo liderado por nuestra productora Gelen Gil y mi persona, logrando que crean en él. La calidad merece ser apoyada y eso es lo que estamos haciendo con este programa de televisión", afirmó.

Sobre si los programas de temporada son el futuro de la televisión dominicana, Marianne señaló lo siguiente: "Yo creo que hay que evaluar todas las necesidades del público. Evidentemente, los medios han ido evolucionado a través del tiempo y este es un proyecto multiplataforma. Los proyectos de temporada te permiten hacer trabajos más acabados, pero de igual manera está el diarismo, por lo que creo que pueden convivir, sin que ninguno excluya al otro".

Maestra de ceremonias en eventos del Gobierno

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/13/mujer-tomándose-una-foto-1817f56f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/13/mujer-tomándose-una-foto-1817f56f.jpg Marianne Cruz durante una maestría de ceremonias para el Estado. (FUENTE EXTERNA)

Con su comunicación fresca y sobria a la vez, Marianne ha trascendido en la maestría de ceremonias y hoy la vemos en muchos de los anuncios más importantes que se han hecho desde el Estado, algo que también la llena de orgullo.

"Me siento más que orgullosa de poderle hablarle a mi país en eventos de Estado y representando a la mujer joven de la República Dominicana", reseñó. "Ahora hablo de novedades que se dan para la nación; ahora salgo en las noticias, pero en otra perspectiva, aunque no como protagonista, porque funjo como hilo conductor para las informaciones que se dan desde la Presidencia y otros organismos a la nación, concluyó Marianne, quien admitió que la mujer está en su mejor momento y eso se refleja en el rol que asume dentro y fuera de las cámaras.

Un poco más

“A simple vista”, inicialmente concebido como un programa digital, apuesta a la televisión local y se estrena a nivel nacional con una temporada dedicada a los dominicanos destacados en el exterior, bajo la producción de Gelen Gil y su equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia.

Esta primera edición tendrá catorce episodios con invitados que han alcanzado prominentes posiciones en los medios de comunicación, la política, las leyes, las artes y hasta en las finanzas.