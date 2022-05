Leonardo DiCaprio recomienda un documental

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más reconocidos en Hollywood. Pero ahora no fue noticia por una nueva película, sino que ha sido tendencia por haber recomendado un nuevo documental.

Se trata de un documental producido y narrado por Kate Winslet, con quien compartiera el protagonismo en Titanic. Ambos mantienen una gran amistad, además de una preocupación activa por el ambiente.

Eating Our Way To Extinction es el documental que puede encontrarse en Amazon Prime Video. En este documental se aborda la relación entre la industria alimentaria mundial y la aceleración del cambio climático a raíz de prácticas que no son sustentables.

"En conmemoración del Día De La Tierra, mira Eating Our Way To Extinction en Prime Video para aprender cómo podemos cambiar nuestro camino. El documental es producido y narrado por Kate Winslet", escribió el protagonista de Revenant en su cuenta de Instagram.

Y tú, ¿verás este documental?