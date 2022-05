“Qué Chévere es Saber”, once años con una propuesta de calidad en la televisión

Gracias a la calidad en su contenido, lo que surgió como un segmento o apuesta semanal dentro del programa de televisión “Chévere Nights” de Milagros Germán, “Qué Chévere es Saber” logró una conexión con la audiencia, que rápidamente se convirtió en una propuesta independiente.

La producción general de Sonia Houellemont, que está celebrando sus 11 años de permanencia en la pantalla chica, lo festeja con entregas especiales protagonizadas por quienes se han convertido en fieles televidentes de la propuesta que se emite los sábados, de 2:00 pm. a 3:00 pm. por Color Visión, canal 9.

Irving Alberti, Albert Mena, María Angélica Ureña y Enrique Quailey, los anfitriones de “Qué Chévere es Saber”, hacen de las suyas con los invitados.

En una entrevista a Diario Libre, Irving Alberti expresó su satisfacción por formar parte de la familia del programa y poder ofertar al público un contenido con el nivel de calidad que merecen los televidentes.

“Nosotros comenzamos como un experimento de temporada, tener once años nos llena de satisfacción. La acogida de la gente nos sorprendió, pero debo decir que la producción se concibió para que la gente la disfrutara. La idea siempre fue hacer algo diferente que dejara alguna enseñanza al público”, comentó Irving Alberti, uno de sus conductores.

Cuando piensa en los once años de permanencia en la programación de la televisión, recordó cuando comenzaron a presentarlo los viernes como parte del contenido de “Chévere Nights”. La respuesta del público, reflejada en los estudios de audiencia, así como el reclamo de los clientes, motivaron que tuviera horario propio.

“Estos once años nos han demostrado que los programas educativos, que tienen elementos culturales, pueden tener resultados positivos. Nosotros hemos logrado una fórmula de llevar entretenimiento, información, intelecto, así como la dinámica de la competencia que desarrollamos en cada entrega con los participantes”, reflexionó el humorista y presentador.

Celebración

Antes de la celebración del aniversario, la producción convocó a los televidentes a registrarse con el fin de participar en unas olimpiadas, que comenzaron hace dos semanas. La iniciativa no solo retaba a sus seguidores, sino que podían evaluar si ciertamente conocen el contenido y si están preparados para competir.

“Nuestra fiesta de aniversario comenzó con jóvenes que no son conocidos en el país, contrario a las figuras que habitualmente llevamos. Ha sido una experiencia muy bonita porque hablamos de seguidores del programa desde el primer día. Saber que hay tanta gente que está pendiente del programa nos ha dado mucha alegría. Hemos tenido muchos testimonios de personas a las que hemos incentivado a leer, a investigar. Durante dos meses vamos a estar con esta competencia”, reveló Alberti.

La gran sorpresa para los conductores es la cultura general que han mostrado los participantes. Los jóvenes se han formado en centros académicos públicos y privados, de diferentes estratos sociales.

De la producción

Alberti citó entre las personas a las que agradece que tomaran la decisión para hacer el programa, a la hoy ministra de cultura, Milagros Germán, quien apoyó el proyecto, a la productora Sonia Houellemont, así como a sus compañeros que estuvieron en la primera etapa de la producción televisiva, entre los que citó a Raeldo López, Sabrina Gómez, Javier Grullón, Laura Khouri, Nicole Houellemont, Irina Peguero y a sus actuales cómplices en la conducción de “Qué Chévere es Saber”.

Desafíos

Hoy la audiencia dispone de muchos contenidos a través de las diversas modalidades de existen en la Internet, lo que es sin lugar a duda una presión para productores de programas audiovisuales.

Alberti consideró que mantendrán su apuesta, manteniendo la esencia que nació con “Que Chévere es Saber”. “Honestamente el mayor desafío para nosotros es seguir confiando en mantener la esencia del programa, aunque no te puedo mentir, que uno ve resultados tan rápido en productos que quizás no dejen lo mismo al público, como la educación y que tenga una respuesta tan rápida. Eso resulta tentador, pero nosotros no hemos olvidado de esas tentaciones para mantener lo que somos”, abundó.

Aunque Sonia Houellemont es quien tiene el peso de la producción, por lo regular tienen libertad para enriquecer el contenido. Aunque Irvin tiene otros compromisos con la empresa, que van más allá de su rol como presentador, asegura que se ha mantenido colaborado de forma conjunta con sus compañeros en lo relativo al contenido de cada semana.

Retos de la televisión “Yo lo que veo en la televisión no es más que un reflejo de la sociedad. No se crea nada con base en una idea que tú no hayas visto. El narcotráfico no se inventó para hacer series, las series se hacen porque existe el narcotráfico. La gente busca, los identifica, ahora bien, si nos preocupa lo que está pasando en la sociedad, lo que debemos hacer es marcar tendencia con cosas diferentes y es lo que nosotros estamos haciendo”.