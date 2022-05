Un concierto para celebrar el "Día de las Madres" en el Teatro Nacional

Di Blasio Taveras interpretará el Concierto para piano y orquesta no. 21 en do mayor K467 de W.A.Mozart. ( CORTESÍA DEL TEATRO NACIONAL )

El Teatro Nacional y la Fundación Amigos del Teatro Nacional, presentarán este sábado 21 de mayo, el “Concierto a las Madres”, a las 7:00 pm. en la sala Carlos Piantini.

La presentación será protagonizada por la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional que dirige el maestro Dante Cucurullo, y contará con la participación de siete solistas, integrantes de la referida orquesta.

El programa a interpretar estará compuesto por las siguientes obras , compositores y solistas: Danzas de Galanta, de Zoltan Kodaly, Cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, y como solistas los violinistas, Laura Linares; Leslie La Rosa; Eudys Jesús Segura , y Abraham Santos. Concierto para piano y orquesta no. 21 en do mayor K467 de W.A.Mozart , como solista Di blasio Taveras, Oh mío Babbino caro de la Opera Gianni Schicchi, de G.Puccini, solista: Sibelle Márquez Pagan, soprano.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/19/mujer-con-guitarra-en-las-manos-3ee92af2.jpg La joven violinista Leslie Pérez (CORTESÍA DEL TEATRO NACIONAL.) https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/19/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-micrófonos-8190c3ba.jpg La violinista Laura Linares. (CORTESÍA DEL TEATRO NACIONAL.)

También estará en el escenario para la presentación de la obra Chi il bel Sogno di Doretta (La Rondine) de G. Puccini, la soprano Raquel Payán.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/19/un-grupo-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-micrófonos-en-un-escenario-65756fd9.jpg La Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional es dirigida por el maestro Dante Cucurullo. (ARCHIVO.)

“Se trata de un programa pensado para el disfrute de toda la familia, de hecho, los hijos que vengan acompañados de sus madres tienen entrada libre. La entrada general es de RD$500.00 por personas”, comentó el maestro Dante Cucurullo.

Agradeció el apoyo del Banco de Reservas como patrocinador Platino y la Fundación Amigos del Teatro Nacional por respaldar esta iniciativa.