¿Qué ha pasado con los ganadores de reality shows hechos recientemente en República Dominicana?

Keren Montero, ganadora de la segunda temporada de Dominicanas Got Talent; Nikol Morillo, ganadora de Masterchef primera temporada; Babyrotty, ganador de la primera temporada de Dominicanas Got Talent y Nathaly Ramírez, ganadaora de la segunda temporada de Masterchef. ( FUENTE EXTERNA )

Se convirtieron en verdaderos fenómenos de popularidad durante su paso por diversos programas de temporada hechos en República Dominicana. Se ganaron el cariño del público y en algunos casos los votos de los televidentes. Sin embargo, tras sus victorias poco o nada se ha sabido de ellos. Hablamos de los ganadores recientes de los reality shows.

Desde Diario Libre hemos hecho un levantamiento y esto es lo que sabemos de ellos.

Babyrotty

No podíamos comenzar con otro que no fuera este jovencito, el primer ganador de Dominicana's Got Talent. En 2019, con 13 años, Francisco Amaurys Campusano conocido como “Babyrotty” conquistó con su voz y carisma a los televidentes del popular programa que mediante sus votos lo coronaron como el ganador de la primera temporada del espacio.

Tras su victoria confesó a Diario Libre que, no quería encasillarse en ningún género musical, aunque estaba bastante influenciado por la música urbana. Confesó que varios artistas como su mentor Bavarotty, Mozart La Para y Milly Quezada, le prometieron que si ganaba iban a realizar una colaboración musical con él, algo que confesó con una sonrisa en el rostro, porque le hacía ilusión.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/20/un-grupo-de-jóvenes-posando-para-una-foto-6434a8bf.jpg Babyrotty en foto del 2021 y cuando ganó DGT. (FUENTE EXTERNA)

También detalló que, antes que nada, se enfocaría en formarse académicamente, por eso asegura guardaría parte del dinero ganado para sus estudios. Con el resto dice les compraría una casa a sus padres y a su abuelo, a quien dice le debe su crianza y valores.

Ya ha pasado tres años y ni las colaboraciones llegaron ni ha realizado ninguna producción. Aunque, sí cumplió su sueño de regalarle una casa a su abuelo gracias a la donación del cantante Mozart la Para y la plataforma Jompéame. También dice se está preparando. "Mi sueño es hechar para alante", dijo recientemente para un canal de YouTube.

Nikol Morillo

Con 22 años en 2018 se convirtió en la ganadora de la primera temporada de Masterchef República Dominicana, la edición más exitosa del show de cocina. Nikol nació en Constanza, República Dominicana. Allí vivió con sus abuelos hasta los 9 años, luego viajó a Italia para vivir con su mamá en Schio. Durante los 13 años que estuvo en Europa pudo aprender sobre la comida tradicional italiana y sus técnicas de preparación.

Tras su triunfo se dedicó a investigar y estudiar sobre la gastronomía dominicana y, con su trabajo, darla a conocer en todo el mundo. Con su victoria recibió 12 meses de capacitación en la academia gastronómica Culianry Arts, lo que le permitió adentrarse más en el mundo que tanto ama.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/20/un-celular-con-texto-e-imágenes-de-una-persona-con-lentes-oscuros-5a36a8ae.jpg Nikol en una foto reciente y cómo lucía tras ganar Masterchef RD. (FUENTE EXTERNA)

Se convirtió en imagen de varias marcas locales y estuvo durante la primera temporada de Masterchef Junior República Dominicana como asesora y acompañante de los niños, contratada por la producción del reailty show. Trabajó en el restaurante Pat'e Palo.

Para que la gastronomía dominicana siga creciendo, ella considera que se deben evitar las limitaciones. “La gente se limita a que la cocina dominicana es arroz, habichuela y carne; la cocina es utilizar todos los ingredientes que tenemos aquí”, dijo a Diario Libre durante una entrevista tras su triunfo.

En la actualidad vive entre Italia y Suiza, trabaja en un restaurante de Zúrich, y comparte recetas de comida dominicana e internacional en videos en sus redes sociales.

Keren Montero

La ganadora de la segunda temporada de Dominicana's Got Talent, continúa fiel a su estilo cantando música cristiana. Tras ganar el show se convirtió en imagen de varias marcas e instituciones del país, entre ellas, BanReservas y la fundación “Voy a ser grande”, que preside Tony López, y un equipo de jóvenes, forjadores de talentos, que han aunado esfuerzos para hacer realidad los sueños de una juventud que carece de recursos, pero con gran potencial. Además, lanzó varios sencillos y se presenta por todo el territorio en actividades religiosas.

En agosto lanzó su primera canción "Voy a ser grande" y noviembre del 2021 estrenó el tema “Se va el Temor” y fue invitada a cantar en una película cristiana que saldrá próximanete.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/20/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-micrófonos-7d6232d3.jpg Keren Montero en una imagen reciente y otra durante el concurso. (FUENTE EXTERNA)

Ha cantado en los Premios de la Juventud y en actividades realizadas en el Palacio Nacional. También colabora en el programa el Show del Mediodía, cuando realiza el espacio Pequeños grandes talentos, precisamente, donde se dio a conocer antes de su gran oportunidad en Dominicana's Got Talent.

Nathaly Ramírez

La segunda ganadaora de Masterchef sigue enfocada en la gastronomía. Tras su triunfo creo su propio establecimiento de comida llamado "Pereskiard", un lugar que dice cuenta con comida honesta, auténtica, sureña y única. La comida también la lleva a domicilio.

Además, se dedica a compartir sus recetas en redes sociales, ha sido imagen de fundaciones, marcas e instituciones. Se convirtió en madre y dice estar en la mejor etapa de su vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/20/mujer-en-vestido-de-baño-dd47f51e.jpg Nathaly Ramírez en una foto actual y durante el programa. (FUENTE EXTERNA)

Otros ganadores de Masterchef

Noemí Guzmán «Noe» fue la ganadora de la tercera temporada de Masterchef, abogada de profesión en la actualidad está más enfocada en la cocina, compartiendo recetas en sus redes sociales y colaborando para restaurantes, además, ha sido invitada a diversos programas de televisión. El ganador más reciente del programa fue Wilkin,un joven que había intentado varias veces entrar al show y que se impuso a otros aspirantes. Ya estaba inmerso en la cocina, pero tras su triunfo se dedicó más a ella, y los resultados se están viendo. trabaja en un restaurante de la capital y comparte sus recetas en redes sociales.

Yohan Amparo

El ganador del reality show The Voice Dominicana es este joven de 19 años, quien en una entrevista reciente Amparo relató a Diario Libre cómo ha cambiado su vida al ganar la competencia. Confesó que antes del concurso ni siquiera había dado pasos en la música cantando en bares, cumpleaños y otras actividades propias de los debutantes.

Por eso todo ha sido un cambio del cielo a la tierra. De un día prepararse para tomar clases de la carrera de Publicidad en Apec y al día siguiente tener un día cargado de entrevistas.

Como parte del contrato con la disquera Universal le salió la grabación de un sencillo y audiovisual y viajó hasta Colombia a grabar “Nunca te vi”, un corte tipo bachata que lanzó con un videoclip filmado en ese país.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/20/un-grupo-de-jóvenes-posando-para-una-foto-0d1c5c28.jpg Yohan Amparo en una foto reciente y durante su etapa en el programa. (ARCHIVO DIARIO LIBRE Y FUENTE EXTERNA)

Amparo cuenta que el viaje a Colombia fue exclusivamente para grabar la canción “Nunca te vi” y pudo compartir con importantes músicos de la disquera Universal que tiene artistas firmados de la talla de Sebastián Yatra y J Balvin.

El cantante exploró la bachata en su nuevo sencillo y le gustó la experiencia.