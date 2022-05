“Mariposas de Acero”, el musical que contará la vida de las hermanas Mirabal

El experimentado actor y dramaturgo Waddys Jáquez trabaja en lo que constituye un gran reto profesional y personal: la puesta en escena de un musical en honor a las Hermanas Mirabal, el cual tiene proyectado presentar en agosto de este año, en un escenario aún por definir.

Fue su amigo, el productor musical de Nueva York Pablo García quien le planteó hace unos años que se involucraran en ese gran desafío, pero en ese momento no se materializó.

“Él vino con la idea de hacer ese musical, pero en ese momento, hace tres años, le dije que estaba involucrado en otras cosas, pero de todos modos comencé a investigar. Busqué libros, reportajes y finalmente pensé que podíamos contar esa historia de nuevo, pero relatarla con otra estética, con muchas verdades que no han sido tan exploradas, sobre todo por la juventud”, comentó al conceder una entrevista a Diario Libre.

El dramaturgo consideró que muchos jóvenes desconocen el gran valor que enfrentaron Minerva, Patria y María Teresa Mirabal contra la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. “Ese fue un momento histórico que forma parte de las bases de nuestra democracia, esa lucha tuvo un gran valor”.

“Mariposas de Acero” da título a la historia de las Mirabal, con la que pretende realizar presentaciones en el extranjero.

Avanzó que se trata del primer trabajo en el género que versará sobre las hermanas que fueron asesinadas por la tiranía de Trujillo, el cual incluirá el reconocimiento a los hombres y mujeres del Movimiento 14 de Junio.

Jáquez, quien debutó profesionalmente en los escenarios en 1998, confía en que la sociedad dominicana pueda valorar en la dimensión que merece el proyecto en desarrollo.

“Estamos creando un espectáculo para la República Dominicana y el mundo. Es una historia nuestra, pero es la historia de Latinoamérica, la historia de las dictaduras, del abuso contra la mujer, del empoderamiento y de muchas cosas más. Las historias de las dictaduras son las mismas y cualquier población las entiende”, comentó el artista.

“Mariposas de Acero” se estrenará la última semana de agosto, en principio tendrán ocho presentaciones en Santo Domingo y luego irán a Santiago. Posteriormente viajarán al exterior, y cuando concluyan su agenda internacional volverán al país para agotar una temporada en el aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal.

Por el momento no quiso revelar si el musical será en el Teatro Nacional o en el Palacio de Bellas Artes.

Un gran reto

“Este es uno de los trabajos más importantes de toda mi carrera, porque una cosa es contruir un espectáculo de teatro musical, hacer que el público se vaya en esa alfombra mágica en la que disfrutan, pero hacer este musical representa la elaboración de un documento histórico para nuestro país, es algo que no tiene precio y un gran reto, un compromiso con la historia”.

Waddys Jáquez anunció que, desde que comenzaron a trabajar en el musical, todo se ha ido documentando visualmente, porque desean hacer un documental que será proyectado en la televisión en su momento oportuno.

Entre los colaboradores para hacer posible el musical citó, entre otros, a los familiares de las hermanas Mirabal, quienes le han dado un gran respaldo.

En el extranjero

El actor y director de teatro reside desde hace mucho tiempo en Nueva York. Allí ha desarrollado su carrera artística y en esa brega ha cosechado amistades en el circuito del entretenimiento de la gran urbe estadounidense.

Tiene las relaciones para tocar puertas para que los teatros de Broadway acojan “Mariposas de Acero”. “Este musical ya lo estamos traduciendo al inglés porque en nuestra mira muy cercana está la ciudad de Nueva York, por lo que hemos hecho los contactos para esos fines. Esto va para largo, pero no puedo dar más detalles”, apuntó.

Apertura al talento latino en Nueva York

Los latinos han entrado con fuerza en la industria del entretenimiento en los Estados Unidos. Sobre eso consideró que el foco de atención está puesto para poder apreciar el talento latinoamericano, que a su juicio siempre ha estado presente.

“Hoy, cuando se habla de teatro musical es imposible hacerlo sin mencionar a mi querido amigo Lin Manuel Miranda, quien con In the heights hizo una historia dominicana o del Alto Manhattan, logrando posicionar no solo a los latinos en Broadway, sino llevar la bandera dominicana allí. Lin es un hombre muy creativo, quien también hizo el musical Hamilton, con el que ganó varios premios. Es decir, se está haciendo un trabajo con la participación de muchos latinos. Me parece increíble que esta media isla siempre saca la cara para brillar en el mundo”.

"Hay personas que son populares a cualquier precio. En mi caso es más importante que me respeten a que me conozca medio país. Tengo el reconocimiento de la gente y eso lo agradezco " Waddys Jáquez Actor, productor “

Ausencia de la cultura dominicana en NY

Para el gestor cultural hace falta una tarea que proyecte la cultura dominicana en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, lugar en donde residen la mayor cantidad de dominicanos.

Al hacer un análisis de la promoción de los artistas nacionales allí, consideró que no se ha avanzado mucho a pesar de tener entidades como la Casa de la Cultura Dominicana o el Comisionado de Cultura.

“Lamentablemente no hemos avanzado mucho. Hace falta que se trabaje desde el Comisionado de Cultura, de la Casa de Cultura. No hay proyectos que unan a los artistas dominicanos, no es hacer una obra o una exposición, es darle el carácter porque nosotros tenemos a mucha gente de talento en Estados Unidos. Cuando eso se haga, el arte dominicano, y por ende el país, serán reconocidos en Estados Unidos.