¿Culpable o inocente? Hoy se conoce la sentencia definitiva a Raphy Pina

Será este martes cuando se conozca la sentencia definitiva contra el productor musical Raphy Pina.

A horas de la audiencia y a travéz de sus redes sociales, el boricua realizó una transmisión ‘en vivo’, donde explicaba el por que hoy 24 de mayo, cuando se le conocerá sentencia, el dolor que siente es doble, ya que un día como hoy hace 22 años murió su padre, el empresario dominicano Rafael Pina Gómez.

Pina se dirigió hacía sus seguidores acompañado por su pareja, la artista dominicana Natti Natasha, y sus hijos: Mia, de 17 años; Rafael “Monti”, de 16; Antonio “Chingui”, de 14; y Vida Isabelle, quien acaba de cumplir su primer año hace dos días y es fruto de su relación con la cantante.

“Yo les voy a contar algo que es bien fuerte para mi, es lo más fuerte que me ha pasado a mí hoy en día, y es que la persona que yo te puedo decir que ha sido mi inspiración, mi amor para siempre, desde siempre, quien me enseñó todo lo que yo sé o me enseñó todo lo que pude tener, trabajaba con él: era mi papá. Todo el mundo sabe el amor que yo le tengo ese señor, qué es un amor que no se va a acabar, que no se va, que no se expira por más que uno lo pierde”, expresó Pina.

En diciembre de 2021, Raphy Pina fue encontrado culpable y enviado a su casa en Puerto Rico con un grillete electrónico para cumplir arresto domiciliario, enfrentando dos cargos, uno por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar automáticamente, y el otro por posesión de armas de fuego siendo un convicto federal, ya que en 2015 el productor fue declarado culpable de fraude bancario, hasta el conocimiento de condena que sería el 1 de abril de 2022, pero luego de ser pospuesto cinco veces será este martes cuando el manager de Daddy Yankee podría hacer frente a hasta 10 años de cárcel por cada cargo.

Los abogados del prometido de la dominicana Natti Natasha solicitaron al juez Francisco Besosa una sentencia de libertad condicional, sin privación de libertad o arresto domiciliario, por entender que “tiene mucho que ofrecer a Puerto Rico durante estos tiempos difíciles”, indica el periódico puertorriqueño El Nuevo Día.

En el memorial de setencia que fue sometido por la defensa se expuso que la libertad condicional de Pina Nieves es “suficiente” y que le permitiría que “alcance su máximo potencial, continúe sirviendo a su comunidad y continúe criando a sus hijos”.

El jurado que analizaba su caso en el Tribunal Federal en Hato Rey, en Puerto Rico, estaba compuesto por siete mujeres y cinco hombres.

Los cargos son posesión ilegal de un arma de fuego modificada ilegalmente y posesión de un arma de fuego por parte de un convicto federal, ya que el productor fue declarado culpable en 2015 de fraude bancario.

Por cada uno de estos cargos, Pina se expone hasta un máximo de diez años de prisión.

El productor quedó bajo el programa de restricción domiciliaria y puede salir solo para asuntos médicos, religiosos o médicos y para comparecer ante el tribunal, lo que fue programado para este próximo 1 de abril, pero el martes fue pospuesto para el 18 de ese mes.