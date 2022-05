Una segunda función de “El Concierto a las Madres”

La Dirección Artística del Teatro Nacional Eduardo Brito anunció una nueva fecha del “Concierto a las madres” que presentó recientemente en la sala Carlos Piantini, a cargo de la Orquesta Sinfónica de esa institución.

Un comunicado de prensa establece que luego de la exitosa presentación, la Dirección Artística y la Fundación Amigos del Teatro Nacional acordaron presentar nuevamente la puesta en escena el próximo 8 de junio, a las 8:30 pm.

El concierto está a cargo de la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional Eduardo Brito, que dirige el destacado maestro Dante Cucurullo.

El público se deleitará con un programa compuesto por obras de reputados autores y la presencia de solistas de la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional, quienes demostraron su talento en la primera entrega.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/27/personas-sentadas-en-una-mesa-013c001a.jpg El maestro Dante Cucurullo dirige la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional. (CORTESÍA DEL TEATRO NACIONAL.)

Las piezas que dan cuerpo el concierto son; las Cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, el cual tiene como solistas los violinistas, Laura Linares; Leslie La Rosa; Eudys Jesús Segura , y Abraham Santos. El programa continuará con la interpretación del Concierto para piano y orquesta no. 21 en do mayor K467 de W.A.Mozart , como solista Di blasio Taveras. La siguiente pieza es Oh mío Babbino caro de la Opera Gianni Schicchi, de G.Puccini, el cual contará con las actuaciones, como solista de Sibelle Márquez Pagan, soprano.

“El Concierto a las Madres” en su segunda entrega continuará con la bora Chi il bel Sogno di Doretta (La Rondine) de G. Puccini, con la actuación de la soprano Raquel Payán. La última pieza es Danzas Galanta de Zoltan Koaly.

“Estamos ofreciendo un atractivo pensado para el disfrute de toda la familia. Es una iniciativa que cuenta con el apoyo del Banco de Reservas y la Fundación Amigos del Teatro Nacional”, dijo el maestro Danto Cucurullo.

Boletas a la venta en la boletería del Teatro Nacional, al precio de $500.00 , entrada general.