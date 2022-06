"La Gringa Vacana" promueve la comida y la cultura dominicana en redes sociales

"La Gringa Vacana" en poco más de dos años se ha ‘aplatanado’ en República Dominicana. Tanto, que se le hace difícil decidirse entre un buen mangú o un pica pollo; de un viaje a Pedernales, en el sur, o irse para Puerto Plata, en el norte.

Nacida en Texas y criada en California, McKenna Louise Little, de 25 años, decidió vivir en Quisqueya. Su primer viaje lo hizo con un novio dominicano que conoció en los Estados Unidos, pero que tiempo después terminaron.

Actualmente la creadora de contenido e influencer promueve la comida y la cultura dominicana en sus redes sociales como Instagram Facebook, YouTube y TiKTok, plataformas en las que reúne unos dos millones de seguidores.

"La Gringa Vacana", con su español y pronunciación propio de los estadounidenses, visitó la redacción de Diario Libre para hablar de su experiencia en el país y afirma que está en trámites para sacar su cédula dominicana.

La Gringa llegó acompañada de su pareja, Ezequiel, quien la ayuda en la filmación y edición de videos, además de su prima y un amigo, ellos vinieron por primera vez a conocer el país.

Su primera conexión con RD

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/01/una-mujer-al-lado-de-un-coche-83943d8a.jpg La Gringa Vacana le gusta conocer los barrios y comunidades. (INSTAGRAM @LAGRINGAVACANA)

En la entrevista, McKenna confesó que no sabía de esta isla del Caribe. “Yo conocí a un dominicano que después era mi pareja y me presentó su cultura. Pero a él no le gustaba mucho su cultura y yo me preguntaba por qué”, narra.

“Cuando terminamos empecé a investigar qué era RD y me enamoré del país de una vez. Yo escuché la música, leía y cosas así para familiarizarme”, cuenta.

"La Gringa Vacana", el nombre con el que se dio a conocer en sus redes, comenta que decidió venir al país en diciembre del 2019 y fue primero a Punta Cana.

Pero estar dentro de un hotel no era lo que realmente la motivaba, de modo que preguntó dónde estaba lo local. Dijo que la llevaron a Verón, un pueblo de la provincia La Altagracia próximo a los destinos turísticos y entró a un salón de belleza donde aprovechó para “arreglarse las uñas” y “pasarme el blower”.

Ese viaje lo hizo con su segunda pareja dominicana. Visitaron las provincias de Puerto Plata, San Juan y la capital dominicana, Santo Domingo.

“Fui al mercado por primera vez”, detalla. ¿Qué le gustó? Respondió que la cultura.

Al principio, los videos suyos que se viralizaron fue hablando de su experiencia sexual con hombres dominicanos, además de malas palabras, pero ha cambiado su contenido más positivo porque, según expresa, muchos niños la siguen.

El primer video lo subió a Tik Tok una noche con solo tres seguidores cuando despertó con 15 mil seguidores. “La gente se sorprendió con mi forma de ser y de que a mí me encanta RD”, indica.

La iban a atracar

No todo ha sido color de rosa, pero tampoco ha pasado una experiencia negativa y lo narra con humor. McKenna Louise Little confesó a Diario Libre que una vez la iban a atracar, pero que los asaltantes la reconocieron “y me pidieron una foto” (risas), afirma.

Entiende que en todos los países hay lugares peligrosos. Recientemente vivió una experiencia similar.

Así lo cuenta: “Yo fui a la Junta (JCE) y una persona entró al carro para sacar cosas, pero la gente de una vez alertó. Por eso no hablo mal de los dominicanos. Yo puse la denuncia en un destacamento de la Policía Nacional".

Turismo interno

"La Gringa Vacana" comenta que sus videos son realizados de manera orgánica.

“Es todo fluido. Porque yo trabajo mucho haciendo otra cosa, trabajo 60 a 70 horas a la semana y me jarto (canso) y utilizo unos días de vacaciones”, expresa risueña sobre sus videos turísticos promoviendo a Quisqueya.

Al preguntarle cuáles pueblos ha visitado de una vez señaló: “Ufff, yo puedo decirte los que no he visitado (risas), todavía me falta Montecristi, pero yo he ido a Barahona, Pedernales, Puerto Plata, Nagua, Samaná, Higüey, El Seibo…”

“Para mí la experiencia más buena que he tenido en playas ha sido Bahía de las Águilas”, confiesa.

Playa Rincón, Las Caobitas, Boca Chica y Miches son otras playas donde se ha dado un chapuzón.

De las comidas criollas exclamó: “¡Yo he probado de todo! Mis comidas favoritas son arroz con huevo y pica pollo”, afirma.

Actualmente está haciendo el papeleo para legalizarse en el país. “Muy pronto voy a tener mi cedula dominicana”, afirma.

De ahora en adelante tiene el objetivo de “aumentar el turismo y proyectar cultura dominicana. Quiero seguir compartiendo videos”.

También desea crear una fundación para ayudar a los niños y relanzar un libro sobre bullying que escribió cuando tenía 12 años.

“Toda la gente que quieren empezar en las redes sociales y tener éxito son gente que de verdad no lo hacen por dinero, lo hacen porque tienen un mensaje para mejorar el mundo. Hay muchas cosas negativas ahora mismo y yo lo hago mi contenido positivo porque necesitamos más cosas así en las redes”, concluye.

McKenna Louise Little, @lagringavacana, invita a la gente que quiera emprender a “hacer la diligencia” y mostrar su forma de pensar.

Respuestas Rápidas

¿Boca Chica o Bahía de las Águilas? ¿Mangú o fritos? Las respuestas de la Gringa Vacana sobre su aventura en RD.

Presidente de la República: Luis Abinader

Peloteros famosos de RD: David Ortiz, Robinson Canó.

Boca Chica o Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas.

Paisaje del norte o del sur: el Sur

Afirma: “Eso es muy difícil, pero yo digo sur porque todavía hay muchas cosas que conocer, como muchas cascadas y cosas así, mucha naturaleza, pero el Cibao, oh my God (Oh mi Dios) y esos acentos, es un placer, me encanta también”.

Mangú o (plátano) frito: No se decidió. ¿Mangú con chuleta o frito con pica pollo? (risas).

Pollo guisado o Chicharrón: Respuesta. “¿Pollo guisado con arroz blanco y habichuela y chicharrón con yuca? Umm, me voy con el chicharrón de Nagua, tiene que ser con yuca”.

Chivo o carne de res: Carne de res

Habichuelas con dulce o maíz dulce: Habichuelas con dulce. "Me gusta el dulce de tomate de Azua", agrega.

Cantantes dominicanos: “Mi bachatero favorito es Yoskar Sarante, me gusta Jerry Legrand con el tema Todo me gusta de ti y de los artistas urbanos Chris Lebrón, El Alfa, Tokischa, Cherry Scom, Don Miguelo.

