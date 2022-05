Magali Febles: las condiciones están dadas para que RD sea sede de Miss Universo

Este año están dadas todas las condiciones para que República Dominicana sea sede de la edición número 71 del Miss Universo, sin embargo, la falta de interés por parte del Estado ha imposibilitado que se materialice este sueño.

La organizadora del Miss República Dominicana, aseguro en un live a través de su cuenta de Instagram que el país tiene hasta hoy para oficializar su intención de ser sede.

"Yo no quiero nada, lo que quiero es hacer realidad este sueño. Son 20 años que tengo tratando de conseguirlo. Necesito que dejen saber que esto es necesario para nuestro país y tenemos que aprovechar esta oportunidad que se nos está dando. Yo sé lo beneficioso que es este evento, porque lo he hecho dos veces en Puero Rico. He luchado tanto, llevo meses gastando dinero, invitando gente, todo lo que sea necesario", se quejó visiblemente afectada.

"Si no lo logramos este año no se hará porque la organización lo ha intentado y pensarán que no lo toman en cuenta", manifestó.

Destacó, además, que la candidata de este año tiene muchas posibilidades por lo preparada que está. "Andreína Martínez es una excelente competidora, y eventos como este proyectan la nación. Los organizadores de Miss Universo ven el país con muchas posibilidades", dijo al tiempo de pedir a sus seguidores que etiqueten a las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/31/mujer-sentada-en-el-asiento-de-un-auto-579c99a1.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/31/mujer-sentada-en-el-asiento-de-un-auto-579c99a1.jpg Magli Febles, directora de Miss RD Universo. (ARCHIVO)

Esta no sería la primera vez que el país caribeño sea la sede del evento. En el año 1977 se celebró aquí, resultando ganadora Janelle Commissiong de Trinidad y Tobago .

La audiencia estimada de este concurso de belleza, según medios, es de más de 500 millones de espectadores en más de 190 territorios. Miss Universo se televisó por primera vez en 1955, mientras que CBS comenzó a transmitir los concursos combinados de Miss USA y Miss Universe en 1960.

Sobre la candidata

La Miss RD Universo 2022 Andreína Martínez, fue reconocida en el Mes de la Herencia Hispana por Google Student en Nueva York “por ser una estudiante destacada que marcó diferencias y brindó ayuda en su comunidad. Estoy segura de que su belleza, inteligencia y presencia impactarán en el Concurso de Miss Universo poniendo el nombre de la República dominicana nuevamente muy en alto”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/31/una-mujer-con-un-vestido-de-color-azul-con-amarillo-e8d4443d.jpg Andreína Martínez. (FUENTE EXTERNA)

Aún no se conoce la fecha de la celebración del Miss Universo 2022.

Andreína representó a la comunidad dominicana en Estados Unidos alzándose con la corona en el 2021, pero debido a que resultó contagiada por Covid-19 no pudo participar en Miss Universo, por la cercanía de la competencia y el tiempo de recuperación.

Es nacida y criada en Santiago. Cursó sus estudios primarios en el Politécnico Femenino Nuestra Señora de las Mercedes en Santiago y después emigró a los Estados Unidos junto a su familia. Andreína, quien este martes posó para el lente de Tirso Gonzalez, vestida por Bride to Be, maquillada y peinada por Magali Febles, es una joven de 24 años graduada Magna Cum Laude en Psicología y Estudios Latinoamericanos de la universidad City College of New York.