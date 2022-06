El Ballet Clásico de Santiago presentará "La Bella Durmiente"

El Ballet Clásico Santiago presentará "La Bella Durmiente" el sábado 11 de este mes en la sala de la Restauración del Gran Teatro del Cibao, a las 7:00 pm., bajo la dirección y producción de Norma García y Julio Sánchez.

La dirección del ballet informó que en esta ocasión celebran la participación de su egresada y actual bailarina del Washington Ballet, Alexa Torres, en el papel de la Princesa Aurora, quien estará acompañada de Rench Isaac Soriano, también bailarín de dicha compañía.

"Hemos preparado esta versión con el rigor y el gusto que la obra se merece y la intención de aportar un hecho estético importante al público, a nuestros alumnos, nuestros profesionales, y a la danza en el Cibao y el país. “Nos conmueve la oportunidad de aspirar y estar a la altura de uno de los ballets más importantes del repertorio clásico universal y ponerlo a la disposición y disfrute de ustedes," señaló Norma García.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/02/un-dibujo-de-una-persona-805e7d6c.jpg La compañía de danza ha contribuido a la formación de nuevos talentos. (CORTESÍA DEL BALLET CLÁSICO DE SANTIAGO.)

Protagonistas

En el espectáculo también participan, además como coreógrafos Gretel García y Andy Palma; en los personajes de la reina Marcela Henríquez; del rey Francisco Sanchís, del Hada de las Lilas Mariel Álvarez y el Pájaro Azul lo interpretará Eliosmayker Orozco, así como nuestras graduandas, bailarines de la Academia y todos nuestros alumnos.

Del espectáculo

Alexa Torres Comenzó sus estudios en el Ballet Clásico Santiago bajo la dirección de Norma García. Es invitada a formar parte de la Gala Nacional de Talento Dominicano, a interpretar Clara en la Gala Nacional de Cascanueces y amigas de Clara con el Classical Ballet de Miami. Dos veces participante en el Harkness Dance Center en New York. Participa en la tercera competencia de Danza Activa, en Panamá donde se le reconoce como mejor estudiante de Ballet, medalla de oro por Interpretación de Cupido, medalla de oro por interpretación del Hada de la Belleza.

Participa en el XVII y XIX Encuentro Internacional de Academias de Ballet de La Habana, Cuba. Participa en el Summer Intensive del Ballet Hispánico de la ciudad de New York. Obtiene el primer lugar en su categoría en los premios Eladia Cuello al Ballet Clásico. Continúa sus estudios en Kirov Academy en Washington D.C. City Dance Conservatory Stanislav Issaev con quien participa en el Youth America Grand Prix y obtiene tercer lugar, Pas de Deux; Washington Ballet Trainee, con ellos asiste U.S.A International Ballet Competition. Jackson Mississippi recibe The Tutu Scholarship. Actualmente, es miembro del Washington Ballet, donde actualmente interpreta roles protagónicos.

Rench Isaac Soriano

Comenzó sus estudios de ballet en Dance Pull School of Performing Arts, Philippine High School for the Arts, Dance Pull School of Performing Arts, New Zealand School of Dance, San Francisco Ballet. Ha interpretado: Cinco Variaciones Sobre un Tema; en El Lago de los Cisnes; Rey de las Nieves, Danza China, Danza Rusa, en El Cascanueces; pas de trois del I acto de Giselle; Allegro Brillante, Masacre en la Décima Avenida, Tarantela y Chaikovski Pas De Deux, de

George Balanchine; Fiesta de Cumpleaños, de Frederick Ashton; Basilio variación III acto, de Don Quijote; Variación de James I acto, La Sílfide; Acteon Grand Pas de Diana y Acteon; Variación de Alí, en Corsario; Orfeo, de Dana Genshaft; Felipe, en Llama de París; Colín variación, en La Fille Mal Gardée. Reconocimientos: Primer lugar Alana Haines Australian Awards; Gran Premio de Asia Regionales, Gala de Filipinas; Primer lugar en La Competencia Internacional de Beijing; medalla de oro en la modalidad clásica y plata en la modalidad contemporánea; Copa de Danza Filipinas, medalla de oro clásica y contemporánea en la división de adultos; Youth Asian Grand Prix Award - Asian Grand Prix 2017. Actualmente, forma parte del elenco en Washington Ballet.

El ballet "La Bella Durmiente" fue estrenado en el Teatro Mariinski de San Petersburgo, Rusia, el 15 de enero de 1890, escrito por Iván Vsevolozhsky y Marius Petipa, quienes se basaron en el cuento “La Bella Durmiente del Bosque” del escritor francés Charles Perrault (1697) y en los cuentos alemanes de los hermanos Grimm (1812). De este gran clásico, resaltan tanto su música (del afamado Piotr Illich Chaikovsky como la coreografía de Petipa, coincidiendo ambas en ser composiciones encargadas por el Teatro y que con el tiempo y el favor del público, lograron ser las obras, para el ballet, más relevantes y exitosas de ambos maestros.

Del Ballet Clásico de Santiago

Ballet Clásico Santiago fue creado en 1994 por Norma García, ha recibido múltiples reconocimientos y ha trabajado con prestigiosos coreógrafos y maestros invitados.

Durante todo el año, la compañía participa en talleres, conferencias y competencias a nivel nacional e internacional, logrando posicionar a sus egresados en prestigiosas instituciones de la danza a nivel mundial.

Este año la Academia Ballet Clásico Santiago graduará a: Mikaela Brito de la Cruz, Rosselyn Castillo Villamán, Ana Coral de Peña Reyes, Mia Espinal Olivares, Gia Fernández Perdomo, Amanda Marie Jiménez Pérez, Alexa Lantigua Pérez, Lida Amelia Morales Aybar, Marian Polanco Moronta, Amelia Marie Ramírez González e Isami Marién Ureña Contreras. Serán evaluadas por un jurado durante la función.

Sinopsis

En el palacio del rey Florestan XXIV se festejará el bautizo de la princesa Aurora. Las seis Hadas invitadas le traen sus dones a la recién nacida. De improviso aparece en el salón la malvada bruja Carabosse, con su séquito, ofendida por no haber sido invitada por el maestro de ceremonias, Cantalbutte, que en vano le suplica que lo perdone. Carabosse echa una maldición sobre la niña: un día, pinchada con un huso, morirá. La consternación de los padres y de la corte se mitiga cuando la buena Hada de las Lilas ofrece su don: la princesa no morirá, sino que sólo caerá en un sueño del que la despertará un beso de amor.

Han transcurrido dieciséis años; todo lo que pinche ha sido prohibido en el reino y la princesa se ha convertido en una joven preciosa. En la fiesta de su cumpleaños están presentes cuatro príncipes que han llegado desde diversas partes del mundo para pedirle matrimonio. La princesa baila con ellos. Una vieja se acerca a la princesa y le ofrece de regalo un huso, con el que la joven se pincha y cae súbitamente. Bajo el manto de la vieja aparece Carabosse triunfante ante la desesperación de todos; el Hada de las Lilas llega para mantener su promesa y levanta el maleficio de la muerte: Aurora y todo el palacio dormirá por cien años, un joven príncipe llegará, la besará y todos despertarán. El palacio se cierra y las ninfas del bosque cuidan de él. Pasados cien años el Hada de las Lilas conduce al príncipe hasta allí y el príncipe se acerca, la besa y despiertan todos en el palacio.

Termina el acto con la petición de mano hecha por el príncipe Desirée a los reyes que la autorizan gustosos. A las bodas de Aurora están invitados: las Hadas, la corte y personajes de los cuentos.

La gran fiesta servirá de marco a la celebración de los que serán felices por siempre.