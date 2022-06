La obra teatral "Tu mejor enemiga" regresa a la sala Ravelo

Luego de varias funciones con excelente acogida del público y de la crítica especializada el pasado mes de marzo, regresa a escena la obra teatral "Tu mejor enemiga", a la sala Ravelo, del Teatro Nacional del 16 al 19 de Junio.

La pieza es protagonizada por Elvira Taveras y Karina Noble, quienes se ponen nuevamente en la piel de las grandes estrellas de Hollywood de los años dorados: Bette Davis y Joan Crawford, y harán retroceder al público hasta los años sesenta, en concreto al rodaje de la película "What Ever Happened to Baby Jane?".

En esta ocasión, el dramaturgo francés Jean Marboeuf tuvo la brillante idea de convertir aquella situación del rodaje de aquella película, llena de tensiones, en una obra de teatro para dos actrices.

Un comunicado de prensa enviado a Diario Libre estblece que "Tu mejor enemiga", "es un regalo para los amantes del teatro que tendrán la oportunidad de ver un duelo teatral con dos grandes actrices. Dos mujeres fuertes, tenaces y rivales dispuestas a todo para no decaer en sus caminos profesionales a pesar del paso del tiempo y los problemas".

Es una producción de la empresa DW producciones, quienes aseguraron que el montaje que garantizará al público un teatro de alta calidad, avalado por su elenco artístico y por una trama maravillosa que nos exhibe las bondades y miserias de dos tremendas mujeres que marcaron los años de aquel Hollywood dorado.

Las boletas están a la venta en boletería del Teatro Nacional y a través de la web de Uepa Tickets.com y sus puntos de ventas. Las funciones serán: jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de Junio a las 8:30pm y domingo 19 de junio a las 6:30pm. Precio RD$1000.00