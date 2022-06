"Radojka", la nueva producción de Guillermo Cordero con tres destacadas actrices

El laureado productor y coreógrafo dominicano Guillermo Cordero anuncia su nuevo estreno con primeras actrices del arte dominicano.

Cordero, quien recientemente culminó la producción de la Primera Temporada de Teatro Banreservas con gran éxito, continuó sin descanso en la preparación de su siguiente montaje “Radojka”, una pieza de factura uruguaya que se estrena los días 24, 25, 26 de junio a las 8:30 p.m. y 6:30 p.m. en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.

En escena se juntan las destacadas actrices María Castillo, Aidita Selman en su regreso a las tablas luego de años y la participación especial de la primera bailarina y actriz Miriam Bello.

La obra teatral, escrita por el uruguayo Fernando Schmid y Christian Ibarzábal es una comedia de intrigas y humor negro descarado, que se ha convertido en un éxito taquillero en Argentina y Uruguay, la cual se proyecta como una de las producciones teatrales más importantes del año.

En un encuentro realizado con periodistas en el restaurante Cantábrico, los artistas ofrecieron detalles de la obra.

Una mirada hacia la tercera edad

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/un-grupo-de-personas-posando-para-una-foto-328929a1.jpg Aidita Selman, Guillermo Cordero, María Castillo y Miriam Bello. (FUENTE EXTERNA)

La apuesta teatral pone en relieve la situación de las personas envejecientes y de las cuidadoras, la soledad y abandono con una pizca de humor e ironía, de acuerdo con lo adelantado en el encuentro.

“Es una comedia fríamente calculada que gira alrededor de esa problemática que en algún momento nos afecta a todos de que a partir de cierta edad es muy difícil conseguir trabajo. La obra dice en su slogan ¿de qué serías capaz para no perder tu trabajo?”, expresa el productor.

Dice que alrededor de esa trama transcurre Radojka.

Para Cordero, Miriam Bello es una columna del arte. Ella tendrá el papel de Radojka, la mujer de avanzada edad (91 años) que es cuidada por otras dos mujeres maduras de 50 años de edad. Radojka desencadena el argumento de la historia.

La actriz y directora María Castillo asume el protagónico de este montaje, el cual aborda la comedia, algo que disfruta hacer en esta etapa de su vida.

“Siempre el humor se me presenta a cómo algo que necesitaba. El humor es necesario. El gusto que me estoy dando en estos 50 años de carrera es hacer reír a la gente”, confiesa.

Aidita Selman en los últimos años se ha destacado como productora y son recordados por todos los coloridos e importantes montajes en Premios Casandra y Soberano, y otros eventos para televisión y en espacios para grandes masas.

Llevando una vida muy agitada propia de su trabajo, el paro de la pandemia la motivó a retomar la escritura y el teatro, siendo, de hecho, egresada de Arte dramático.

Vuelve a las tablas emocionada tras recibir el llamado de Guillermo Cordero.

Aidita comenta que se identifica mucho con su personaje.

“Me encanta el enfoque de estos uruguayos. Todos tenemos esta cruz a cuestas que yo he vivido en mi vida personal que son los problemas de salud, los seguros de vida, de salud, las pensiones… qué sucede cuando te acercas a la madurez y además estás viendo la vejez en esa persona que tu cuidas y te proyectas y piensas –qué vamos a hacer, qué va a pasar con mi vida”, reflexiona.

Miriam Bello: no soy solo bailarina

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/personas-comiendo-en-una-mesa-abb1d17f.jpg La destacada bailarina y actriz Miriam Bello. (FUENTE EXTERNA)

Aunque es conocida como bailarina, haber estado en grandes obras de la historia teatral dominicana no hubiera sido posible sin la formación como actriz. “No podemos desligar danza del teatro”, argumenta.

“Con Guillermo hice El violinista en el tejado. Esa fue una producción increíble. Fui Titania en Sueño de una noche de verano. Fui Hero Díaz en Salomé y estuve en Bodas de Sangre, así como Fuenteovejuna”, detalla sobre su paso por las tablas a lo largo de más de cinco décadas.

Recuerda que se graduó de la Escuela de Teatro en el 1965 y es Licenciada en Teatro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Agrega que se siente orgullosa de trabajar con el elenco y realizar este personaje. “Lo que más disfruto es ensayar porque me muero de la risa”, dice con el sentido del humor que la caracteriza.

“Necesitamos más obras así, que el público vaya a relajarse”.

La exministra de Cultura y actual asesora del Poder Ejecutivo, Carmen Heredia, quien asistió a la actividad, valoró la trayectoria de las actrices.

Sinopsis

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/una-mujer-con-un-micrófono-en-la-mano-56357d70.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/una-mujer-con-un-micrófono-en-la-mano-56357d70.jpg María Castillo y Aidita Selman en el afiche promocional. (FUENTE EXTERNA)

La historia se centra en dos mujeres de mediana edad que se dedican a cuidar a una señora de origen serbio. El devenir de sus vidas se ve drásticamente trastocado cuando Radojka, fallece sorpresivamente en la bañera. lo que podría culminar en tragedia, por el accidente en sí y por el desempleo que se cierne sobre las mucamas, se transforma en una oportunidad para que tanto Gloria (María Castillo) como Lucía (Aidita Selman) conserven su trabajo y mejoren su estándar de vida.

“Quería hacer algo latinoamericano, desde que vi la trama de la obra y el perfil de sus autores me interesó y de inmediato hice los trámites para adquirir los derechos. Aunque ya he trabajado con la comedia satírica en “Colorín Colorado” y los dramas “Último Instante” y “La Magdalena”, con Radojka es otro estilo, es una comedia de intriga y humor negro que me ofrece la oportunidad de hacer una dirección al estilo de Agatha Christie, con grandes momentos de humor. que en esta ocasión une dos excelentes actrices y al final da un giro inesperado, es una valiosa oportunidad para poder incursionar en ese tipo de piezas teatrales”, detalló Cordero.

Ficha Técnica La obra "Radojka" se presentará en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. María Castillo, Aidita Selman y Miriam Bello juntas en escena. Escenografía Fidel López

Luces Liliana Diaz

Asistente de dirección Josué Hirujo

Coordinación general Fabiola Espinola

Producción José Escarramán

Asistencia María Isabel Ferreras

Diseño Gráfico Vera Peralta