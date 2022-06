Rock Aplatanao regresa con nuevas entregas a través de su canal de Youtube

Rock Aplatanao, plataforma musical, dedicada a la difusión del Rock hecho en Rep. Dominicana, place anunciar el regreso de las "Entrevistas al protagonista" en su 2da temporada que ya está disponible a través de su canal de Youtube.

El concepto se caracteriza por la parte histórica de las bandas, artistas, personajes y celebridades de la escena del rock nacional

"En su primera temporada contó con 39 entregas. Este 17 de junio, continuamos con la historia, ya que se llevará a cabo su entrega No. 40, dando inicio a esta segunda temporada con grandes encuentros. Esto es a través de nuestro canal de Youtube “Rock Aplatanao”, el cual les invitamos a suscribirse si todavía no lo has hecho", refiere un comunicado enviado a Diario Libre.

En esta ocasión, “Entrevista al protagonista”, retoma su agenca con la banda de rock dominicana “Ephoro”, banda formada en octubre de 2019 y que hasta la fecha se ha mantenido en la palestra, tanto a nivel nacional, como Internacional.

Esta entrevista cuenta con las participaciones especiales de Ariel Sanchez (productor musical), José Alejandro Bordas (productor musical), ORG (Vocalista banda de Rock Poolpo),a Suzzette Reyes y Robert Lizardo (actriz / director audiovisual de Doce Film) y Alejandro Espinala (músico).