Dominicanos ganadores de premios Emmy

Los premios Emmy son galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. Varios dominicanos han logrado alzarse con uno de estos galardones, la mayoría de ellos por trabajos periodísticos en cadenas como Telemundo y Univisión. Desde Diario Libre los hemos listado para reconocer sus talentos y buena representación de la comunicación dominicana.

Esperanza Ceballos

De acuerdo a su perfil publicado en Univision, la destacada periodista llegó a los Estados Unidos con el entusiasmo y el corazón de trabajar para poner en alto la bandera dominicana. En el 2014 es contratada como periodista por Noticias Univision 41 y es en ese año cuando llega junto a su familia a Nueva York, procedente de Santo Domingo. Anteriormente permaneció 10 años como corresponsal de la estación desde República Dominicana.

Al año de estar en los Estados Unidos, en el 2015, fue nominada en las categorías de Breaking News y Spot News en los premios Emmy; en el 2016 recibió también dos nominaciones de la destacada y prestigiosa organización. Y en el 2018 recibe su primera estatuilla tras ser nominada en dos categorías en la 61 edición de los Emmy por el reportaje: Las reinas de las habichuelas con dulce. En ese mismo año fue nominada a los premios Soberano como Comunicadora destacada en el extranjero. Y en el 2019 se alza con dos estatuillas más de los premios Emmy, por la serie de las víctimas de Trujillo y en otra en el renglón de educación. En octubre del 2021, Ceballos obtuvo otro premio Emmy. “¿Balaguer: terror o democracia?” fue el reportaje con el que Ceballos logró ese reconocimiento, que tiene transcendencia mundial en el área de televisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/21/una-mujer-con-una-copa-de-vino-en-la-mano-4cd838d2.png Esperanza Ceballos posa con uno de sus premios Emmy. (ARCHIVO / FUENTE EXTERNA)

A finales del mes de octubre de 2017, la cadena para la que labora le entregó el Unico Awards por la cobertura realizada en Puerto Rico tras el paso del huracán María; distinción que entrega la empresa a empleados sobresalientes de la compañía durante el año.

Esperanza Ceballos nació en Baní, hija de padres banilejos, el abogado y locutor Nelson Ceballos y de la modista Haydeé Tejeda. Ella es la número ocho de 13 hermanos.

Estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y antes de graduarse se inició en el periodismo en el año 2001. Se graduó en el 2005.

Yisel Tejeda

Nacida en Brooklyn, Nueva York, de padres dominicanos, Tejeda ha sido galardonada cinco veces con el premio Emmy. Obtuvo una licenciatura en radio y televisión de la Universidad de Florida Central. Como reseña su perfil de Telemundo, empresa para la que labora actualmente, en su tiempo libre, disfruta leer, ser mentora de estudiantes y pasar tiempo con su esposo y sus dos hijas, Sofía y Emilia.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/21/pantalla-de-un-celular-con-la-imagen-de-un-dibujo-de-una-mujer-a920c4ae.jpg Yisel Tejada posa con dos de sus Emmy. (FUENTE EXTERNA)

Tejeda llega a Telemundo 31 procedente de WXTV-DT, Univision 41 en Nueva York. Allí se desempeñó como reportera de investigación y, más recientemente, presentó el noticiero nocturno Solo a las Once. Antes de eso, trabajó como presentadora, productora y reportera de InfoMás en St. Petersburg, Florida.

En 2018 la periodista dominicana fue reconocida con dos premios Emmy. Los dos Emmy que ganó Yisel fueron por una nota que trabajó sobre abuso policial. En las imágenes de esa historia se observa a un hombre en llamas al tiempo que los policías lo agreden.

Comenzó en Telemundo Orlando a los 17 años realizando reportajes sobre entretenimiento.

Tras graduarse le dan la oportunidad de ser reportera en Univision Tampa, ubicada en la ciudad de Tampa, Florida. Luego pasa a laborar en un canal de habla inglesa en esa misma ciudad. Duró dos años antes de que Univision Nueva York la contratara para trabajar en reportajes de investigación. Este año regresó a Telemundo, cadena que le dio la primera oportunidad en los medios.

Eliecer Marte

Ganador de 4 premios Emmy, comenzó en la televisión infantil de República Dominicana, en el programa "Sábado chiquito".

"Tenia 13 años cuando [mi familia y yo] nos mudamos a Boston. Estudié arte y comunicación y luego me fui a la Universidad de Miami, [donde] estudié periodismo televisivo y economía. Hice la pasantía en Escándalo TV". Luego se mudó a Nueva York, ahí trabajó en Mega TV, luego en Mundo FOX, después entró a Univisión en Sal y pimienta y luego en Despierta América. Cuando cancelan Sal y Pimienta pasa para Primer impacto.

A finales del año 2018 Marte se incorporó a Telemundo, donde ha demostrado su versatilidad como periodista tanto en el campo, reportando las noticias más importantes desde la capital del mundo, como en el área triestatal y en el estudio de televisión presentando los noticieros.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/21/hombre-vestido-de-traje-y-corbata-751dbdf4.jpg eliecer marte. (ARCHIVO / FUENTE EXTERNA)

En 2021, el periodista dominicano recibió 7 nominaciones a los premios Emmy por el trabajo desempeñado en la cadena de noticias Telemundo del canal 47, en la ciudad de Nueva York. Se llevó 4 a casa.

Las nominaciones se basaron en la excelencia periodística por la cual el joven dominicano se destacó con la producción de reportajes sobre el impacto del coronavirus en la gran manzana, de igual forma el reportaje sobre los sobrevivientes de esta enfermedad, quienes estaban al borde de la muerte, y demás ediciones especiales y de interés humano.

Además de las 7 nominaciones individuales, Marte fue nominado en otras categorías de equipo por la cobertura de las elecciones presidenciales del 2020, las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd y las tormentas invernales que azotaron el noreste de la unión americana.

Alfredo Acosta

En 2021 ganó un Emmy en la categoría Talento: Noticias Diarias, por su trabajo en Telemundo 47.

Acosta es un reportero para Noticiero 47 Telemundo. Como parte del equipo, Acosta, quien se unió a Telemundo 47 en el año 2014, reporta las noticias de último minuto y de más importancia para los televidentes en el área triestatal.

Antes de unirse a Telemundo 47, Acosta trabajó como reportero desde el año 2012 para Noticias SIN, en Santo Domingo, República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/21/un-hombre-parado-en-la-calle-de-noche-74b9cf08.jpg Alfredo Acosta. (FUENTE EXTERNA)

Acosta también trabajó como reportero para la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) de 2010 a 2012.

Además, Alfredo formó parte del equipo de locutores de varias estaciones de radio, como Radio Ven, en donde trabajó desde 2008 hasta 2014. Antes de unirse a Telemundo 47, Acosta trabajó en Univisión 41 WXTV.

Acosta obtuvo su licenciatura en comunicación social (periodismo) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Darling Burdiez

Presentadora del Noticiero 47 Telemundo durante la semana a las 5 pm, 6 pm y 11 pm. Como parte del equipo, Burdiez reporta los asuntos de más importancia para los televidentes de habla hispana en el área triestatal de Nueva York. Burdiez se unió a Noticiero 47 Telemundo en noviembre del 2018.

Burdiez cuenta con casi dos décadas de experiencia como presentadora, reportera y productora en Telemundo 47. Antes de unirse al equipo, Burdiez trabajó como periodista y presentadora de Noticias SIN en la República Dominicana. Esto incluye trabajo con estaciones de televisión en la República Dominicana como Telecentro Canal 13, Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) Canal 4, Amé Canal 47, Color Visión Canal 9 y Cadena de Noticias (CDN) Canal 37. También trabajó como locutora y productora en varias estaciones de radio de República Dominicana, incluyendo Radio ABC 105.7 FM, Super MIX 92.5 FM y 105.7 FM, y Emisora Fidelity 94.1 FM.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/21/una-mujer-con-una-corona-de-flores-en-la-mano-8e7c10fe.jpg Darling Burdiez posa con su Emmy. (FUENTE EXTERNA)

Burdiez ha recibido varios premios y reconocimientos durante su carrera. En el 2020, Burdiez fue honrada con su primer premio Emmy en la categoría de “breaking news” por el capítulo de Nueva York del National Academy of Television, Arts and Sciences. En el 2018, Burdiez fue reconocida por la “Iniciativa Pro-República Dominicana” por sus méritos dentro del campo de las comunicaciones. Burdiez fue nominada en el 2016 como “Locutora del Año” en los “Premios Soberano”, uno de los premios más importantes del arte y la música de la República Dominicana. Además, en el 2003, el Ministerio de la Juventud reconoció a Burdiez con el “Premio Nacional de la Juventud” en la República Dominicana. En 2021 recibe su segundo Emmy en la categoría de “Talent Anchor News”.

Nacida y criada en la República Dominicana, Burdiez se graduó de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Clarissa Molina

En 2018, la presentadora de televisión y actriz recibió su primer premio Emmy, por la cobertura que realizó al “Desfile De la Rosa”. Así lo informó la ganadora del certamen Nuestra Belleza Latina VIP a través de su cuenta de Instagram.

“Cuando haces lo que te apasiona, lo que te llena de adrenalina y energía de solo pensarlo, no tienes más remedio que luchar para encontrar tu lugar en el mundo y hacer para lo que naciste y viniste hacer en este mundo hermoso; la bendiciones llegan solitas después de todo tu esfuerzo y haciendo las cosas de buen corazón”, escribió la también Miss República Dominicana 2015.

Oriunda de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, nació el 23 de septiembre de 1991.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/21/una-mujer-con-un-micrófono-a7f3d3f8.jpg Clarissa Molina posa con su Emmy. (FUENTE EXTERNA)

Antes de presentarse en Miss República Dominicana, participó en el reality de Univisión Nuestra Belleza Latina 2015, quedando como tercera finalista, evento donde resultó ganadora su compatriota Francisca Lachapelle. Volvió a concursar en Nuestra Belleza Latina VIP 2016 y se coronó como reina del certamen que la convierte en la segunda dominicana en ganar de forma consecutiva este reality, con el puntaje más alto en la historia del concurso.

Molina debutó en el cine en el 2018 con la película dominicana "Qué León", que cuenta una historia romántica. Molina protagonizó este filme junto al cantante boricua de música urbana Ozuna, y en el que también estuvieron presentes los comediantes y actores dominicanos Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

Carmen Martínez

A menos de un año de radicarse en Estados Unidos, la periodista Carmen Martínez continúa destacándose por su labor en los medios, esta vez fue multipremiada en la gala 45ª de los premios regionales Emmy en Nueva Inglaterra, que se celebró la noche del sábado 4 de junio de este año en el emblemático The Wang Theater de Boston.

Martínez obtuvo 5 nominaciones y se alzó con 3 estatuillas en los Emmy Awards regionales de la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias (NATAS), que cada año galardonan la excelencia de la industria televisiva.

La periodista fue ganadora en la categoría “Program-Host / Moderator / Correspondent” por sus trabajos desde República Dominicana, entregas noticiosas que le valieron un contrato de trabajo en Estados Unidos, con sus roles actuales de presentadora de noticias y reportera de Telemundo Nueva Inglaterra.

La quisqueyana también se fue a casa con el premio de la categoría Sports Feature News por su reportaje “Olimpiadas de Tokyo, Selección Dominicana y su pase Histórico”, donde destacó la importancia y condición de República Dominicana como potencia mundial del béisbol.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/21/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-de-una-persona-c3dadbcc.jpg Carmen Martínez. (FUENTE EXTERNA)

También alcanzó la codiciada estatuilla por el trabajo televisivo “Tradiciones de Navidad”, un especial elaborado junto al equipo de Noticias Nueva Inglaterra en el que se plasmaron las principales costumbres navideñas de países latinoamericanos, incluyendo las dominicanas.

La destacada periodista es presentadora y reportera del Noticiero Telemundo Nueva Inglaterra, el cual se transmite por WNEU/Telemundo Boston para toda la región de Nueva Inglaterra en Estados Unidos.

En sus 16 años de carrera, Carmen se destacó en República Dominicana por sus trabajos como presentadora de noticias y periodista de Noticias SIN; como presentadora además de los noticiarios, Mundo Visión, EN Televisión; y por su trayectoria en el periodismo de salud, área con la que desarrolló su proyecto, Salud Al Día.

Jharrel Jerome

En 2019, el actor estadounidense de ascendencia dominicana se llevó el Emmy al mejor actor de una película o serie televisiva por su papel en "When They See Us".

Jerome, que se presentó en la gala celebrada en Los Ángeles (EE.UU.) con la primera nominación a los Emmy de su carrera, se impuso en esta muy disputada categoría al latino Benicio del Toro ("Escape at Dannemora") y a los también nominados Mahershala Ali ("True Detective"), Hugh Grant ("A Very English Scandal"), Jared Harris ("Chernobyl") y Sam Rockwell ("Fosse/Verdon").

"Siento como si debiera estar ahora mismo en el Bronx relajado (...) pero estoy ahora enfrente de los que me inspiraron", dijo un muy emocionado Jerome, que casi no encontraba palabras para articular su discurso nada más subir al escenario.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/21/un-hombre-con-un-micrófono-en-la-mano-ffa80649.jpg Jharrel Jerome. (FUENTE EXTERNA)

El actor dio las gracias a su familia, a Netflix y a la cineasta Ava Duvernay, el cerebro detrás de "When They See Us", pero dedicó especialmente el premio a los "los cinco de Central Park", cuatro afroamericanos y un hispano que fueron condenados injustamente por la violación de una mujer blanca en 1989 en Nueva York y que son los protagonistas de esta serie limitada.

Sábado Chiquito

En los 90 el programa infantil logró ser ganador de un Premio Especial de UNICEF en la gala de los premios Emmy en la Ciudad de Nueva York, por el guion y la producción especial de televisión ‘10 horas en sintonía con los niños’ celebrando el Día Mundial de la Radio y la Televisión en favor de los niños de la Unicef, en donde la producción fue llevada a cargo por Edilenia Tactuk.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/21/mano-sosteniendo-una-caja-de-cartón-fefc147b.jpg Edilenia muesta el premio Emmy. (FUENTE EXTERNA)

Sábado Chiquito de Corporán fue un exitoso programa infantil de República Dominicana creado por el productor de radio y televisión, locutor, presentador y empresario Rafael Corporán de los Santos a finales de la década de los ochenta.

Un documental sobre la vida del pediatra dominicano radicado en New York, Juan Tapia-Mendoza, ganó un premio Emmy, otorgado por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense en la 64 edición.

El premio fue en reconocimiento a la excelencia del documental histórico sobre su vida titulado “El grafitero que se convirtió en doctor”.

El video, que fue galardonado con el prestigioso premio en la categoría de interés humano-formato largo, relata la vida de quien es hoy uno de los pediatras más reconocidos al servicio de la comunidad en la Gran Manzana.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/21/dr-juan-m-tapia-mendoza-con-una-camisa-blanca-9eff3d72.jpg Juan Tapia-Mendoza. (FUENTE EXTERNA)

Fue producido por la red global Aleteia en colaboración con la asociación médica SOMOS Community Care, indica una nota de prensa.

Somos Community Care es una red dedicada a reunir y afiliar médicos dedicados a prestar servicios en las áreas más necesitadas de la ciudad de New York. Es una comunidad con más de 2,500 doctores de varias nacionalidades, entre ellas indios, chinos, suraméricanos, americanos, entre otras.

Tapia-Mendoza nació en Santo Domingo, República Dominicana, en un barrio pobre de la ciudad. Luego migró junto a su madre hacia New York, Estados Unidos. Relató que en la década de los 60 esa ciudad era muy violenta y quien vivía en un barrio de migrantes o afroamericanos, y no pertenecía a una pandilla o ganga “prácticamente no podía salir de su casa”, indica el documento.

Otra que ha sido reconocida es Alicia Ortega, periodista estadounidense radicada en República Dominicana desde hace más de dos decadas. Lo obtuvo por su trabajo en una cadena de habla inglesa, mientras laboraba en su país natal.

Los presentadores dominicanos Tony Dandrades y Gary Merson han sido nominados en varias ocasiones para los premios Emmy, Gary lo fue por un reportaje que hizo sobre las hookah, transmitido por Univisión 41, de Nueva York, Estados Unidos, mientras Dandrades por la cobertura de los huracanes Irma y María en 2017. El comunicador realizó su trabajo junto al productor Ramón Carmona y al camarógrafo Sixto Objío.

"Despierta América", programa en el que participa la dominicana Francisca, también ha ganado premios Emmy como programación diurna.