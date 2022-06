Mu-Kien Adriana Sang, Melba Segura, Luis Beiro y Héctor J. Rizek reciben el Premio al Mérito de Acroarte

Los aportes al arte, la cultura, la historia y el trabajo social fueron resaltados este lunes con la décimo primera edición del Premio Acroarte al Mérito Periodístico.

Fueron reconocidas las trayectorias de la filántropa Melba Segura de Grullón, el periodista y escritor Luis Beiro, la historiadora, docente y escritora Mu-Kien Adriana Sang Ben y el empresario y mecenas Héctor J. Rizek.

Asimismo, durante la emotiva gala obtuvieron galardones cinco miembros de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), los periodistas y comunicadores Santiago (Pito) Acevedo, a quien estaba dedicada la edición de este 2022; Marino Ramírez, Cipriano Martínez, de la filial de Santiago; José Alberto Matías, de la filial de Florida y Félix Rosario, miembro de la filial de Nueva York.

La premiación fue presentada con buena acogida por los comunicadores Iluminada Muñoz y Hansel García, también miembro de Acroarte.

Previo a subir al escenario a recoger el premio, en el acto realizado en el Hotel Intercontinental Santo Domingo se proyectaron videos con las biografías de los premiados que abarcaban su juventud, época de estudios, familia y desarrollo laboral y que creó un ambiente bastante emotivo y entre aplausos de familiares y amigos.

Las personalidades homenajeadas

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/emelyn-baldera-y-otro-posando-con-un-traje-de-color-negro-f6ab6cd8.jpg Luis Beiro, Mukien Adriana Sang, Melba Segura de Grullón y el mecenas del arte Héctor J. Rizek. (JOSÉ ARIAS)

Melba Segura de Grullón fue honrada por el sostenido trabajo de la Fundación Sur Futuro. Al recibir la estatuilla de manos de la comunicadora Jatnna Tavárez, doña Melba pronunció un discurso de agradecimiento.

Elogió a los campesinos, a las mujeres empresarias, a los jóvenes estudiantes, a los maestros que han sido impactados por los proyectos ejecutados en toda la región sur. "En vez de señalar con el dedo a los campesinos por sembrar habichuela en la montaña, les enseñamos a sembrar cultivos permanentes. Mi gran orgullo es que la gente del sur pudiera recuperar la confianza en si misma", manifestó la filántropa nacida en la provincia de Azua.

La organización privada sin fines de lucro inició sus operaciones el 16 de noviembre del 2001.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/emelyn-baldera-y-otro-en-una-boda-99f9fc1f.jpg La destacada comunicadora Jatnna Tavárez le entrega el premio a Melba Segura de Grullón junto a Emelyn Baldera. (JOSÉ ARIAS)

La admirable labor en los medios informativos del Luis Beiro fue destacada.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/un-grupo-de-hombres-con-traje-formal-04f57984.jpg Elvira Lora y Samir Saba entregan la distinción a Luis Beiro. (JOSÉ ARIAS)

Beiro valoró a todos los jóvenes periodistas que han llegado a la sala de redacción del Listín Diario como parte del programa Periodista por un Año (PPA), que coordina, y se han convertido en excelentes profesionales. "Cada día son mejores, son más profesionales, saben lo que quieren. Creo en ellos. A veces me dicen, hipotéticamente 'el viejo gruñón' porque soy implacable con ellos; tienen que hacerlo bien. Estoy muy agradecido".

Otro momento emotivo fue cuando el escritor miró hacia la mesa de la historiadora Mu-Kien Adriana Sang Ben y le dedicó unas palabras: "Para mí es un honor recibir este premio junto a Mu-Kien. Si yo estoy aquí con ustedes esta noche se lo debo a su hermano, Miguel Sang Ben, quien fue que me recogió de allá de Cuba, me hizo todas las gestiones y me trajo al país. Me ha emocionado mucho reencontrarme con ella y con todos ustedes".

Nacido en Cuba y nacionalizado dominicano con tres décadas en Quisqueya, ha desarrollado una dilatada carrera en el periodismo en República Dominicana. Es editor de la sección cultural Ventana del referido periódico en que trabaja desde el año 2000.

Es autor de las obras Un libro para Yoko Ono, El criterio ejercido, Pedro Mir en familia y Cola de León. Por toda su obra recibió el premio Caonabo de Oro.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/personas-posando-por-un-foto-86fc41b0.jpg Karina Mancebo y Eury Cabral entregan estatuilla a Mu-Kien Adriana Sang Ben. (JOSÉ ARIAS)

La primera mujer en ser presidenta de la Academia Dominicana de la Historia con una valiosa obra en el campo de la literatura a través de sus libros de historia fue resaltada.

Sang Ben, en sus palabras de agradecimiento, se definió, tal cual ha reiterado por décadas así como en sus papeles personales que es 'mujer, maestra y escritora'. "Para mí ser mujer es un orgullo. Creo que nosotras las mujeres tenemos que romper muchas barreras para poder alcanzar los sueños. He sido maestra toda la vida. He dicho que decidí ser maestra antes de abrir los ojos al mundo y tengo más de 40 años en las aulas".

Por último, al hablar de su rol de escritora, evoca que "no podría vivir sin escribir, escribir lo que siento, lo que pienso", en referencia a sus libros y en la columna "Encuentros".

Mu-Kien Adriana Sang Ben, miembro de número de la Academia, tiene entre su amplia obra los libros que son consultas para estudiantes. Entre los cuales Ulises Heureaux: biografía de un dictador, Buenaventura Báez: el caudillo del sur, ganadora en 1998 del Premio Anual de Literatura en el área de historia, con su libro Una utopía inconclusa.

Y el apoyo en el campo de la cultura del empresario Héctor J. Rizek. El miembro de la Fundación Iván Tovar y su valorada labor como filántropo ha trabajado para impulsar las artes plásticas en el país.

Al recoger el premio, Héctor J. Rizek, presidente ejecutivo del Grupo Rizek, expresó que se debe seguir escribiendo sobre arte y cultura y promoviendo en distintos escenarios.

"Lo me más me motivó a aceptar el premio fue el resultado que ha tenido la exposición "Tovar: Surrealismo vivo". Desde el primer día decidimos resaltar lo dominicano".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/una-foto-de-emelyn-baldera-y-otro-posando-para-una-foto-01f3b2eb.jpg José Arias (ILUMINADA MUÑOZ, EMELYN BALDERA, HANSEL GARCÍA Y ELVIRA LORA.)

"Con estos reconocimientos se demuestra que lo más valioso que tenemos como gremio, nuestra materia prima, es nuestra gente", dijo Baldera en su discurso.

Al referirse al papel de las mujeres homenajeadas: "Hemos aprendido mucho de ellas. Doña Melba Segura de Grullón desde hace 21 años dirige con gallardía la Fundación Sur Futuro. Desde allí contribuye con las transformaciones que necesitamos en la región sur. En tanto que Mu-Kien es una mujer comprometida con el desarrollo histórico de este país".

Además de la presidenta Emelyn Baldera, el actual Comité Ejecutivo de Acroarte está integrado por José D’Laura, César Dalmasí, Samir Saba, Elvira Lora, Claudio Concepción, Aridio Castillo, Eugenio Pérez y Hansel García.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/un-grupo-de-hombres-con-traje-formal-e9e13d82.jpg El locutor Félix Rosario fue reconocido por su labor en los medios. Recibió el premio de Carlos Cepeda Suriel y Alexis Beltré. (JOSÉ ARIAS)

La parte musical, contó con la participación de Johan Amparo, ganador de The Voice y Neni Pión, con el respaldo de Sly de Moya y el Ensamble Pop-Jazz de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

La producción artística del evento estuvo a cargo de Walkiria Almonte, de World Televisión; la conducción contó con un trabajo destacado de Iluminada Muñoz y Hansel García, directivo de Acroarte; con la logística a cargo de Proyes y pantallas e iluminación Yas Group.

La décimo primera edición del Premio al Mérito Periodisístico, fundado en el 2012, contó con el patrocinio de Cervecería Nacional Dominicana, Altice Dominicana, el Banco Popular, el Grupo Ramos, Inicia, la Junta Central Electoral, Brugal, El Catador y el Tribunal Constitucional y la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars).