Muere presentadora que publicó carta de su lucha contra el cáncer

La presentadora de televisión y activista contra el cáncer Deborah James murió este martes a los 40 años, según confirmó su familia.

James había estado recibiendo cuidados paliativos en su hogar por un cáncer intestinal que padecía y había recaudado millones para ayudar a otras personas afectadas por la enfermedad.

La presentadora del podcast de la BBC "You, Me and the Big C" (en alusión a la c de cáncer) recibió la condecoración de Dama por su trabajo de recaudación de fondos.

Deborah James era madre de dos hijos y fue diagnosticada de cáncer en 2016.

"Nos entristece profundamente anunciar la muerte de Deborah James; la esposa, hija, hermana y madre más increíble", dice una publicación en su página de Instagram.

James publicó varios posts sobre su enfermedad para sus más de 300.000 seguidores de Instagram.

El pasado 9 de mayo, la presentadora anunció en las redes sociales que ya no estaba recibiendo tratamiento y no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida.

En mayo de este año, a través de sus redes sociales, la conductora de 40 años compartió una carta de despedida dirigida a todos sus seguidores. Después de 6 años afrontando un cáncer en el intestino, escribió que no sabe cuánto le queda de vida.

En el escrito asegura que, es el "mensaje que nunca quise escribir". En él se sinceró sobre su situación y los pasos que tanto ella como su familia están dando para el momento de su partida.

A continuación, su mensaje.

El mensaje que nunca quise escribir. Lo hemos intentado todo, pero mi cuerpo simplemente no está jugando a la pelota. Mi cuidado activo se detuvo y ahora me trasladaron a cuidados paliativos en el hogar, con mi increíble familia a mi alrededor y el enfoque es asegurarme de que no tengo dolor y pasar tiempo con ellos. Nadie sabe cuánto tiempo me queda, pero no puedo caminar, duermo la mayor parte del día y la mayoría de las cosas que doy por sentado son sueños imposibles. Sé que no hemos dejado piedra sin remover. Pero incluso con todos los medicamentos innovadores contra el cáncer en el mundo o algún nuevo avance mágico, mi cuerpo simplemente no puede continuar.

En más de 5 años de escribir sobre cómo pensé que sería mi última Navidad, cómo no vería mi 40 cumpleaños ni vería a mis hijos ir a la escuela secundaria, nunca imaginé escribir uno en el que realmente me despediría.

Creo que ha sido la esperanza rebelde en mí.

¡Pero no creo que nadie pueda decir que los últimos 6 meses han sido exactamente amables! Todo es desgarrador por lo que estoy pasando, pero estoy rodeada de tanto amor que, si algo puede ayudarme, espero que lo sea.

Siempre supe que había una cosa que siempre quise hacer antes de morir. A lo largo de los años, siempre he recaudado tanta conciencia y dinero para las organizaciones benéficas más cercanas a mí.

Como resultado, se está estableciendo el @bowelbabefund y nada me gustaría más que usted lo ayudara a florecer. Visite el sitio web intestinalbabe.org para obtener toda la información y para donar (enlace en la biografía).

Todo lo que pregunto es si alguna vez leíste una columna, seguiste mi Instagram, escuchaste el podcast o me viste vestida como una caca sin ningún motivo. Por favor, cómprame un trago para verme fuera de este mundo, donando el costo a @bowelbabefund, lo que nos permitirá recaudar fondos para futuras investigaciones sobre el cáncer que salvan vidas. ¡Para darle más tiempo a Deborah!

En este momento para mí se trata de tomar un día a la vez, paso a paso y estar agradecido por otro amanecer. ¡Toda mi familia está a mi alrededor y bailaremos juntos, tomando el sol y riendo (¡lloraré!) en cada momento posible!

Todos ustedes son increíbles, gracias por jugar tu parte en mi viaje.

Sin arrepentimientos. Disfruta la vida

Débora