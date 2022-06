Ronen Suarec cuenta experiencia de ser host tv y radio de New York

Vivir en New York puede ser un sueño para algunos y una realidad para Ronen Suarec, un famoso periodista que se dedica a contarle al mundo en vivo y directo las noticias más impactantes del momento.

Proveniente de Argentina, describe su propuesta de comunicación como sencilla, directa y muy auténtica. A través de relatos turísticos, luminosos eventos de celebridades y tras cámaras de programas de televisión, confirma que el periodismo se puede vivir intensamente con ganancias inimaginables.

Para el reportero la esencia está en observar esos escenarios y llevar esa perspectiva a los miles de televidentes que están en casa. Egresado de la Universidad Católica Argentina, el conductor de tv y radio Ronen Suarec conoce a la perfección qué es ir tras la noticia. Su inquietud por indagar sobre los hechos, ha marcado un antes y un después en la vida del corresponsal.

Un día se atrevió a perseguir sus sueños y ahora es como corresponsal en New York donde reporta para 10 medios de comunicación al mismo tiempo. Ronen Suarec trabaja para La Voz de América, Telemundo, E! Entertainmt, Programa Corazón TVE, Infobae y La Nación+, según se informa en una nota de prensa.

Hasta la fecha, el periodista argentino cuenta con más de mil salidas al aire, además, tuvo el privilegio de votar en los Premios Emmys de New York.

La vida de un periodista

Ronen Suarec desde muy joven supo que quería ser conductor de televisión. Su trabajo le ha permitido sumar más de mil medios de comunicación en el mundo. Dice que encontró el sentido de su profesión al "vivir el periodismo con pasión, objetividad y cero imposiciones". Ser un reportero independiente no lo ata a una línea editorial, por el contrario, los medios se adaptan al estilo de él.

El host, anfitrión o presentador en español) disfruta la libertad de crear su propio contenido. "Cuando eres corresponsal de la fuente de entretenimiento y estás en la ciudad que nunca duerme, son muchas las oportunidades que se pueden atravesar", expresa.

En ese ambiente, detalla la información, tuvo el placer de entrevistar a personalidades de Hollywood en la alfombra roja. Tal es el caso de Leo Dicaprio, Madonna, Merly Streep, Ann Hathway, Camila Cabello, entre otros famosos de la actualidad, cuyo trabajo lo hace con naturalidad.

El paso a New York

El también conductor de televisión llegó a Estados Unidos hace cuatro años, primero residiendo en Miami, luego en Dallas y finalmente en Nueva York, donde comenzó como corresponsal para La Voz de América. Cubrir noticias de entretenimiento es su máximo fuerte.

Ronen Suarec recorre la ciudad New York de una manera muy encantadora bajo la creación de contenido para Welcome To Times Square. Se define como un seductor de las redes sociales, este periodista argentino cautiva la atención de más de 270 mil seguidores en su cuenta de Instagram @ronensuarec.

“Mi principal consejo es seguir lo que te diga el corazón, la pasión es clave para llegar al éxito”, concluye Ronen Suarec.