Ministerio de Cultura anuncia ganadores Premios Anuales de Literatura 2022

El Ministerio de Cultura (MINC) dio a conocer los ganadores de los Premios Anuales de Literatura 2022 (para obras publicadas) durante un acto que se celebró en la Galería de Arte Ramón Oviedo del ente cultural. Durante la ceremonia se dio apertura a los sobres con los veredictos del jurado y en esta edición del certamen se les otorgó a los ganadores un diploma de reconocimiento y un premio que fue incrementado a RD$300 mil pesos, en relación con los RD$250 mil que se entregaron en el 2021.

“Los premios literarios son la plataforma ideal para impulsar la creatividad, promover la pasión por las letras y el estudio en nuestro ecosistema cultural”, fueron las palabras de la ministra de Cultura, Milagros Germán, las cuales fueron leídas por el viceministro Pastor de Moya. “Estos premios reconocen la importante labor que tienen historiadores y escritores para el desarrollo del país, ya que en su ejercicio radica la transformación social tan necesaria para la construcción de una nueva ciudadanía”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/06/un-hombre-con-lentes-y-una-biblioteca-56c07ddd.jpg El laureado escritor José Alcántara fue reconocido. (CORTESÍA DE CÉSARA ALCÁNTARA.) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/06/un-hombre-con-traje-y-corbata-sonriendo-5b4d2a2c.jpeg El destacado periodista y escritor Gustavo Olivo fue premiado por el Ministerio de Cultura. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/06/la-cara-de-un-hombre-con-un-traje-de-color-azul-fa629051.jpg La obra del dramaturgo Radhamés Polanco también fue reconocida. (FUENTE EXTERNA.)

Los ganadores de esta de los Premios Anuales de Literatura 2022 fueron:

El Premio Anual de Poesía Salomé Ureña de Henríquez: Rafael García Bidó por su poemario “Cuaderno de todos los días”.

El Premio Anual de Cuento José Ramón López: Gustavo Olivo Peña por “Un hombre discreto y otras historias”.

El Premio Anual de Novela Manuel de Jesús Galván: Edwin Disla por su libro “Los que comulgaron con el corazón limpio”.

El Premio Anual de Teatro Cristóbal de Llerena: Radhamés Polanco por su obra “Mitotes del Extraviado, del Desasitiado y de la Prieta Clara”.

El Premio Anual de Ensayo Pedro Henríquez Ureña: José Alcántara Almánzar por “Manuel Rueda, único”, y

El Premio Anual de Literatura Infantil y Juvenil Aurora Tavárez Belliard: Yuan Fuei Liao por “Cuento con estornudos y arcoíris”.

Agradecido

“La literatura, como el periodismo y el disfrute de la música, es una de mis profundas pasiones. Por años he disfrutado de la lectura de la buena literatura, y también me he asomado a la escritura de ficción”, comentó el reconocido periodista y escritor Gustavo Olivo Peña.

Agregó:“Estos textos que tenía guardados en mi cajón de sastre, los reuní en este mi primer libro ‘Un hombre discreto y otras historias’, y aprecio que el público le ha dado buena acogida. Al recibir este premio agradezco a los escritores Manuel Llibre Otero, a Efraím Castillo y a Noé Zayas, los distinguidos miembros del jurado, por valorar mi libro y considerarlo merecedor del Premio de Cuentos José Ramón López 2022 del Ministerio de Cultura. De igual manera, agradezco al Ministerio de Cultura, en la persona de la ministra Milagros Germán, por alentar a los autores con estos premios que reconocen la labor de creación en sus diversas expresiones”.

Del premio

De conformidad con el Decreto n.° 3-17, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana convoca todos los años los Premios Anuales de Literatura con el propósito de reconocer las obras de los escritores dominicanos.

“Al convocar a los intelectuales de la nación dominicana a participar en esta gesta, pusimos énfasis en la importancia de la labor estructural en el juicio de transcender y dejar huellas”, continuó De Moya al leer las palabras de la Ministra de Cultura. “Es por ello que hoy, atendiendo a las necesidades vitales de nuestros ciudadanos y a la realidad de nuestro presente, asumimos el compromiso de aumentar la dotación de estos premios, otorgando de esta manera el reclamo histórico de uno de los sectores más importantes de nuestra cultura”, dijo.