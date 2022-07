Egeda dominicana anuncia acreditaciones y convocatorias para participar en Iberseries & Platino Industria 2022

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (EGEDA DOMINICANA) representante del evento Iberseries & Platino Industria para la República Dominicana, anuncia la apertura de acreditaciones para los interesados en participar de su segunda edición que será celebrada del 27 al 30 de septiembre de los corrientes en Madrid, España.

La cita de carácter internacional ofrecerá un amplio programa de actividades dirigidas a los agentes y miembros de la industria entre ellas: conferencias y charlas, presentaciones (pitchs), reuniones con contactos claves (networking), laboratorio de contenidos, talleres, exhibiciones (screenings), presentación de servicios, estrenos y la realización de un foro de coproducción y financiación.

Importantes plataformas, productoras y distribuidoras de contenido audiovisual como lo son: Ánima, Dopamine, HBO Max Latin América, Telemundo Streaming Studios del grupo NBCUniversal, Punta Fina Factoría de Contenidos y Under The Milky Way se encontrarán presentes y tomarán parte del gran acontecimiento.

Los interesados en participar podrán hacerlo de manera física o virtual. Las acreditaciones están abiertas para acceder a las diferentes actividades en el portal web https://iberseriesplatinoindustria.com/

Las inscripciones tendrán tarifas especiales de preventa hasta el 31 de julio de 2022.

Conoce más sobre Iberseries & Platino Industria y el acontecer del mundo audiovisual y cinematográfico dominicano e internacional visitando https://www.egeda.do/