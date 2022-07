"Mariposas de Acero": un valiente y emotivo musical se estrenará en Bellas Artes

"Mariposas de Acero", el fuerte y emotivo musical de vanguardia que narra la vida de las Hermanas Mirabal escrito por Waddys Jáquez, tendrá su estreno mundial el 12 de agosto en el Palacio de Bellas Artes.

Jáquez y el cantante Pablo García este 2022 verán materializado un proyecto anhelado en compañía de grandes actores, el cual definen como un compromiso con la historia dominicana.

La obra de teatro musical comienza el 12 de agosto y se extenderá hasta el 21 de ese mismo mes. Además, se llevará a cabo los días 2 y 3 de septiembre en el Gran Teatro del Cibao de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/13/120722mariposas-de-acero--félix-león2-08a84ec0.jpg Los actores hicieron una breve interpretación. (FÉLIX LEÓN)

Un elenco joven y establecido protagonizará el musical “Mariposas de Acero” encabezado por Adalgisa Pantaleón (Dedé Mirabal); Nashla Bogaert (Minerva); Hony Estrella, (Patria); Coral González (María Teresa); Diana Ramos (Dedé Mirabal joven); Frank Ceara (Rafael Trujillo) y Judith Rodríguez (Tomasina Cabral).

De igual modo actúan Ana Rivas (Mercedes Reyes, Mamá Chea). También actúan Nairoby Duarte (Tonó), el cantante Gnómico (Johnny Abbes).

Nico Clínico (Manólo Tavarez Justo); Ivanna Rodríguez (Miriam Morales); Paola Zayas-Bazán (Dulce Tejada ); Alejandro Moss (Leandro Guzmán); Cruzmonty (El senador Juan Bautista Rojas); Benny Perez (Enrique Mirabal); y el cantante urbano AcentOh, en el rol de (Navajita).

La rueda de prensa realizada en Meridian Events contó con la presencia de miembros de la familia de las tres heroínas dominicanas: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.

Minou Tavárez Mirabal: "Es un homenaje a las muchachas"

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/13/un-par-de-personas-posando-para-una-foto-88d6cb68.jpg Minou Tavárez Mirabal y Adalgisa Pantaleón. (FÉLIX LEÓN/ DL)

En la rueda de prensa, la política dominicana Minou Tavárez Mirabal (Ojo de Agua, 1956) no pudo evitar emocionarse sobre el legado de lucha y admiración que expresaron los actores sobre las Hermanas Mirabal.

Minou, hija de los héroes dominicanos asesinados Minerva Mirabal y Manolo Tavárez, influenció este musical sin darse cuenta, pues se basa en su libro "Mañana te escribiré otra vez", una obra que recoge las cartas entre sus padres.

Al conversar brevemente con DL, expresa: "Waddys me llamó y le mandé el libro por correo a Nueva York. Es una manera novedosa, original, quizás esperada, porque es un homenaje a las muchachas y también es un homenaje a la música y al talento dominicano. Hay mucha gente involucrada que siente mucho amor por nuestra historia y mucho amor por nuestro país".

La presidenta de Opción Democrática (OD), docente y autora manifiesta que para ella es difícil "desvincular los roles en los cuales yo veo siempre esa historia, como de hija, de sobrina, dominicana, mujer".

Sobrecogida, finaliza. "Es un poco díficil. Es una obra que va a tocar el sentimiento más profundo del pueblo dominicano. Merece la pena que los dominicanos y dominicanas lo vean".

A su lado se encontraba la actriz y cantante Adalgisa Pantaleón, quienes se fundieron en un abrazo y conversaron un poco de la obra. Adalgisa interpreta a Dedé Mirabal, la única hermana que sobrevivió.

En el musical Adalgisa, en la piel de Dedé, irá narrando la historia de su familia. Confesó a DL que no tuvo que hacer mucho, ya que conocía la historia de cerca en Salcedo.

"Conocía a tía Dedé. Sabía de su temperamento y su forma de ser. A través de los años, con la familia, conocía la historia. No fue tan difícil los gestos y las cosas de tía (ríe). Es una gran responsabilidad porque yo voy contando todo. Es un gran privilegio", refiere sobre su papel a este medio.

Detalles del musical

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/13/mariposas-de-acero-waddys-jaquez-félix-león6-726aceb9.jpg Waddys Jáquez dirige la puesta en escena. (FÉLIX LEÓN)

“Mariposas de Acero” es un musical histórico, narrado a ritmo de música urbana, (rap, trap y fusiones) que cuenta la vida y martirio de las Hermanas Mirabal de una forma moderna y vanguardista.

"Dedé Mirabal, quien sobrevive al terrible crimen, esclarece el misterio sobre sus hermanas y revela de primera mano secretos impactantes e íntimos", reza la sinopsis.

Se trata del primer musical que aborda la vida de las heroínas asesinadas en la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, visto desde una perspectiva estética moderna que rompe con los convencionalismos y busca interesar a las nuevas generaciones en los detalles relevantes de nuestro pasado.

“Es un espectáculo para la República Dominicana, exportable al resto del mundo como Marca País de primer orden. Es una historia nuestra y a la vez de Latinoamérica, una lección sobre el valor y la firmeza de las convicciones, del indomable espíritu de la mujer que se expresa y actúa con denodada valentía ante situaciones de extrema dureza. Es, en esencia, una expresión coral a favor de la libertad”, comentó Jáquez.

Como una manera de contribuir a mantener vivo el legado de las hermanas Mirabal, la producción hará una función de gala a beneficio de la Casa Museo Hermanas Mirabal y de la Escuela Hermanas Mirabal en el municipio de Salcedo y la provincia que lleva el mismo nombre de las tres heroínas.

Durante el proceso de producción, los artistas y el equipo de producción , hicieron una visita a los familiares de las hermanas Mirabal.

Jaquez expresó que la idea de hacer "Mariposas de Acero" comenzó hace varios años cuando su amigo y colega, el cantante y productor musical Pablo García, inspirado por el libro “Mañana te escribiré otra vez” de Minou Tavarez Mirabal le propuso hacer el musical.

“A partir de ese momento, comencé a investigar y desarrollar el proyecto hasta elaborar un libreto”, explicó.

Dijo que la iniciativa incluye, en su puesta en escena, un justo reconocimiento a los miembros, expedicionarios y mártires del Movimiento Revolucionario 14 de junio, cuyos integrantes, al igual que las hermanas Mirabal, lucharon para librar al país del terror de una dictadura sanguinaria, y que en este año 2022, conmemoran el 62Avo. aniversario de la expedici de Constanza, Maimón y Estero Hondo en el año 1959.

Waddys reiteró que es necesario preservar la democracia para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir.

Detrás de la música: Gnómico

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/13/gnomico-cantante-y-productor-mariposas-de-acero--félix-león18-ad9312ea.jpg El cantante y músico Gnómico. (FÉLIX LEÓN)

"Yo le digo a la gente que vayan ready pa' llorar", de esta manera el cantante y músico Gnómico da un adelanto de lo que se vivirá en escena.

Estará a cargo de la parte musical y tendrá un papel, el de Johnny Abbes, el jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) durante la dictadura.

El artista viene de un barrio, de hacer hip hop y rap, pero confiesa que empezó a escribir por "El poeta de la salsa", el panameño Rubén Blades. Su primer CD fue de la Coco Band, pero tampoco niega que escuchó rock and roll.

En efecto, toda esa cultura musical con la que ha crecido al igual que miles de dominicanos estará reflejada en la pieza.

"Todo es parte de nuestra identidad. Cuando Waddys me trae la propuesta del musical yo lo único que le dije fue 'man, yo lo que necesito es que cuando nosotros saquemos esto pa' fuera, que lleguemos a Alemania, la gente diga -Llegaron los dominicanos-. Porque de forma inmediata nosotros lo que estamos haciendo es educando. No hay futuro sin un pasado; tú no sabes de donde vienes, no sabes para donde tu vas", reflexionó a DL.

Reocrdó que cuando hacía el programa de televisión "Noticias en Rap" la gente aprendía con la forma de comunicar la actualidad con música. Y este montaje tiene mucha historia. "Tu te aprendes más rápido una canción que una clase", señala el compositor.

Canciones en merengue, bachata, rap, trap, son, rock y otros ritmos serán interpretadas al compás de la dramaturgia, por lo que las emociones estar a flor de piel.

"Para mí esto es un tobogán de emociones. Yo le digo a la gente que vayan ready pa' llorar. Waddys hizo un trabajo impresionante. Al final tu conociendo la historia vas a sentir que no la conoces y vas a aprender más y divertir", concluye el artista.

"Para mí esto no es un musical, es un compromiso de nosotros como ciudadanos con quienes nosotros somos" Gnómico Cantante y productor “

El estreno está pautado para el viernes 12 de agosto y continuará en escena hasta el 21. Las funciones serán a las 8:30 de la noche y los domingos a las 6:30 pm.

Luego se realizaran dos presentaciones en el Gran Teatro del Cibao los días 2 y 3 de septiembre.

Las boletas estarán disponibles en Upa Tickets.com, Supermercados Nacional y Jumbo.

El precio por persona es de RD$3,790.00 platea y RD$2,710.00 balcón.