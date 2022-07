Noah Schnapp, de "Stranger Things", confirma una teoría de los fans: Will es gay

Los fanáticos de la popular serie de Netflix "Stranger Things" han desatado distintas teorías sobre los queridos y algunos temidos personajes de esta cuarta temporada.

Y es que (alerta spoilers) Will Byers, interpretado por el joven actor Noah Schnapp, estuvo muy emotivo en estos nueve capítulos cuando estaba con su mejor amigo Mike Wheeler, encarnado por Finn Wolfhardr, quien se encontraba inmerso en la búsqueda de su novia Once o Eleven (Milly Bobby Brown).

De ahí surgieron las teorías de que Will sentía algo por Mike. Y esta posibilidad es cierta. El propio actor Noah Schnapp lo confirma: Will es gay y está enamorado de Mike.

En la furgoneta ambos tuvieron una conversación que hizo poner los ojos llorosos a los seguidores de la producción de ciencia- ficción (siguen los spoilers).

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/16/noah-schnapp-sonriendo-junto-a-un-niño-04cd4163.jpg La conversación entre Will y Mike en la furgoneta sacó lágrimas a gran parte de los fans de la serie. (FUENTE EXTERNA)

Al principio, tal y como recoge Fotogramas, Schnapp reaccionó con evasivas a estos rumores. “Depende de la interpretación del público”, apuntó. “Mike simplemente está confundido y está creciendo, eso es ser un niño”, propuso.

No obstante, en una reciente entrevista con la revista Variety, el intérprete de 17 años ha hecho oficial que Will es gay, y que tiene fuertes sentimientos hacia Mike.

“Quiero decir, está bastante claro en esta temporada que Will tiene sentimientos por Mike. Han estado mostrando esto intencionadamente en las últimas temporadas”, afirma.

Schnapp, que hace un par de días protagonizaba una polémica con la rapera Doja Cat al haber hecho público que esta tenía un crush con su compañero de reparto Joseph Quinn (haciendo molestar a Doja), cree que los guionistas siempre han escrito a Mike ajustándose a este planteamiento, reseña el medio.

“Incluso en la primera lo insinuaron, y poco a poco esa línea argumental fue creciendo. Creo que para la cuarta temporada se trató simplemente de interpretar a un personaje que ama a su mejor amigo, pero lucha por saber si será aceptado o no, y por sentir si está cometiendo un error, sin saber cómo encajar”, agregó el actor en la conversación con Variety.

Will no encaja... todavía

¡POR SI HABÍA DUDAS!



Noah Schnapp confirmó la identidad sexual de Will en #StrangerThings.



"Obviamente, se insinuó en la temporada 1. Siempre estuvo ahí. Ahora está 100 por ciento claro que es gay y que ama a Mike". pic.twitter.com/rFemARWltb — Peteman (@Nerdcopolis) July 15, 2022

Algo que ha llamado la atención y que se ha evidenciado en esta temporada es que poco a poco nuestros héroes de Hawkins han ido encontrando pareja, pero Will se mantiene aislado.

El personaje se ha desarrollado desde la primera temporada muy apegado a sus amigos, y esos amigos, propio de la edad en la que van atravesando la adolescencia, van descubriendo sus intereses.

“Will siempre se ha sentido así. Todos sus amigos tienen novias, todos encajan en sus distintos clubes. Will nunca ha encontrado un lugar donde encajar. Creo que por eso mucha gente se me acerca y me dice que les encanta Will y que conectan mucho con él, porque es un personaje muy real”, prosigue Schnapp.

Así recordó Noah la escena en la furgoneta, descrito como una experiencia muy intensa en el set. “Recuerdo que cuando estaba haciendo la escena estaba gritando. Luego la vi en pantalla y todo fue más sutil. Me gustó cómo la editaron”.

“El día fue muy divertido. Me encanta jugar con Will. Esta escena fue realmente importante para él, porque solidificó esa verdad, que ama a su mejor amigo y no sabe cómo decírselo”.

Luego de esta revelación han surgido más preguntas: ¿Revelará de su orientación sexual? ¿sentirá celos de Once? ¿Arremeterá contra ella? ¿Vecna utilizará a Will?

Todas estas interrogantes quedan para la quinta y última temporada.

Mientras tanto, la serie continúa entre las más vistas de la plataforma y siendo tendencia en las redes sociales.

Netflix aseguró que la cuarta temporada de "Stranger Things" fue reproducida durante 287 millones de horas en su fin de semana de estreno, el pasado 23 de mayo, logrando así el mejor debut en la historia de su plataforma.

Esto va por ti, Chrissy: hoy se cumplen 6 años del estreno de #StrangerThings ? pic.twitter.com/1zFivBApi7 — Netflix España (@NetflixES) July 15, 2022