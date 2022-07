Gustavo Olivo: “Hay que leer autores clásicos y también hay que leer a los de tu país”

Reconocido periodista con décadas de experiencia y escritor con un profundo aprecio por la literatura y el impulso creativo de contar historias, Gustavo Olivo recientemente recibió el Premio Anual de Cuentos José Ramón López 2022 por su primera obra publicada, “Un hombre discreto y otras historias”, una colección de cuentos que el autor lleva años elaborando.

Al parecer ya tenía un tiempo con los cuentos de “Un hombre discreto y otras historias” guardados en un cajón, ¿qué lo motivó a tomar la decisión de publicar su libro?

Ciertamente, aquí hay textos que datan de 40 años atrás. ¿Por qué publicarlos ahora? Porque entre el fragor de los estudios universitarios, exigirme mucho a mí mismo, porque quería hacer algo de lo cual me sintiera satisfecho, y al ejercer esta profesión del periodismo, la cual demanda mucho tiempo y energía, todo eso se fue acumulando. No había sacado el tiempo de tranquilidad para dedicarme a escoger y revisar ya de manera definitiva los textos. Decidí publicarlos porque el tiempo pasa y de pronto ya uno entra en una edad en la que no tiene ni siquiera las energías para hacerlo.

¿Los cuentos de este libro están basados en acontecimientos de su vida?

Todo el que escribe toma elementos, situaciones y personas de la vida real y en base a eso construye sus personajes y el discurrir de esas historias. Hay personajes reales que uno se toma la licencia de transformarlos, de darles otro alcance, otra dimensión y las situaciones que uno vivió alrededor de esos personajes también las ensancha, las disminuye y las embellece. Hay, por lo menos, tres historias que están basadas en hechos muy reales: “La profesora Campos”, “El encargo” y la historia que lleva el título del libro, “Un hombre discreto”.

¿Después de ganar el Premio Anual de Cuentos José Ramón López volverá a escribir un libro de cuentos o le interesa probar otro género literario?

Ya tengo terminado un segundo libro de cuentos, que también son historias hechas hace muchos años, pienso que con el mismo nivel de calidad o que pueden generar tanto interés como las de “Un hombre discreto y otras historias”. Luego, hay un tercer libro que también está bastante avanzado, también es de cuentos, pero son muy diferentes a los que han visto en este libro o que podrán ver en el siguiente. Otro trabajo que tengo avanzado es una novela, que trataré de publicar después de que termine con los libros de cuentos.

¿Su vasta experiencia en el periodismo lo ha influido como escritor?

Creo que si hay dos oficios, por llamarlos así, que están muy unidos son el periodismo y la literatura. De hecho, a través de la historia muchos de los grandes escritores de ficción, novelistas, cuentistas, escritores de texto, pero incluso también dramaturgos y poetas, han sido periodistas o han estado en una sala de redacción de esas que conocimos antes que contenían decenas de periodistas. ¿Por qué? Porque hay un mundo en el periodismo y en la comunicación en general, ahí tienes que tratar con tantos tipos de personas distintas, de todas clases sociales y situaciones, a veces alegres, dolorosas, dramáticas y a veces sangrientas. Para quien es un creador eso se convierte en materia prima para su imaginación y no es la primera vez que ocurre. Uno sabe de los ejemplos como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, pero igual el gran Víctor Hugo también fue periodista en un momento, también Truman Capote y Tom Wolfe. Aquí tenemos a Freddy Gatón Arce y Cabito Gautreaux, quien ahora ganó el Premio Nacional del Periodismo, pero que es novelista. También tenemos a Emilia Pereyra y Argénida Romero y muchísimos más, no quiero que se me escape algún nombre. Y así ha habido muchos, de manera que son dos oficios muy hermanados.

¿Qué consejo les daría a esos jóvenes que quieren ser escritores?

Lo primero es que creo que vale la pena hacer lo que a uno le guste hacer. Lo otro es que el consejo que yo doy es el mismo que a mí me dieron hace muchos años y es que hay once reglas. Las diez primeras son leer y la regla número once es escribir. Todos los días debes leer y escribir, porque de otra manera no se ensancha tu imaginación, tu capacidad creativa se va estrechando porque no tienes referencias. Hay que leer autores clásicos y también hay que leer a los autores de tu país y de otros idiomas traducidos, pero sobre todo hay que leer a tus contemporáneos.