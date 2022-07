Los dragones están sueltos en el nuevo trailer de “House of the Dragon”

Una nueva guerra se aproxima en “House of the Dragon”, la precuela de la popular serie “Game of Thrones”, y los primeros indicios de este épico conflicto están presentes en el más reciente tráiler de este nuevo show protagonizado por Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Rhys Ifans y Matt Smith.

La primera temporada de “House of the Dragon” se estrenará el próximo 21 de agosto en HBO Max y consistirá de diez episodios. La trama en sí está basada en la historia de la casa Targaryen y mostrará eventos que ocurren 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos.