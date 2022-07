Freddy Ginebra: “He vivido 48 años mendigando para la cultura”

Freddy Ginebra es un incansable gestor de la cultura y cómplice de experimentados, así como de jóvenes talentos que acuden a Casa de Teatro en busca de un espacio para mostrar su apoyo.

Ya han pasado 48 años de lo que fue un experimento que acogió en la época de la guerra fría a los revolucionarios de la época, que hicieron del lugar la mejor guarida para planear las luchas políticas, así como para la creación de un lugar para la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones.

“Ya tenemos casi medio siglo Severo. Estamos muy felices de poder celebrarlo, como lo estamos haciendo, desde que arrancó el Santo Domingo Jazz Festival que han estado protagonizando artistas nacionales y extranjeros. Así como un homenaje que se le hizo a la memoria de grandes amigos como fueron Sonia Silvestre, Jorge Taveras, Víctor Víctor y Luis Días”, comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/20/un-grupo-de-personas-sentadas-en-un-banco-acc7c93c.png Gran Poder de Diosa se presenta hoy en Casa de Teatro. (SUMINISTRADA)

En la agenda

Como parte de la programación, este jueves 21, a las 9:00 am se presentará la agrupación dominicana Gran Poder de Diosa, que interpretará nuevas canciones, como también el estreno de sus más recientes creaciones.

También subirá a escena el viernes 22 y sábado 23, a las 8:30 pm, y el domingo 24 a las 6:30 pm, el unipersonal “A veces grito” de Freddy Ginebra, con la dirección de Raúl Martín y la actuación de Raúl Mindence.

Festival Internacional de Teatro

Como parte del festejo por el 48 aniversario de Casa de Teatro, Freddy Ginebra anunció la primera edición del Espontáneo Festival Internacional de Teatro de Improvisación del Caribe, en el que participarán delegaciones de México, Colombia, Puerto Rico, Argentina, España y de la República Dominicana, y que se desarrollará del 27 al 31 de julio.

“Espontáneo que se desarrollará durante cinco días, donde el público puede participar en algo totalmente novedoso. Es la primera vez que se hace en el país, donde el público puede participar y las obras se hacen frente a ellos. Por ejemplo, tú eliges el tema de la corrupción y los actores alrededor del tema construyen la obra y la presentan de inmediato. Esa será una gran experiencia para todos”, dijo.

Para este montaje Ginebra ha solicitado patrocinio y colaboración de algunos amigos para lograr el alojamiento, transportación y estadía de los artistas.

Aunque Casa de Teatro ya es una institución, recordó que es una continua lucha para lograr el patrocinio adecuado para los montajes, aunque reconoció que ha tenido el respaldo de empresas y amigos que siempre colaboran, que hasta alojan personas en sus casas.

“La alcaldesa Carolina Mejía nos ha apoyado, así como otros amigos. Te puedo contar que yo he vivido 48 años mendigando para cultura y he sobrevivido, ahora bien, lo que sí te prometo es que si llego a los 50 me pondré como un señor mayor, compraré un bastón, voy a caminar por las calles y a besar viejas”, reveló en medio de risas.

Eso no representaría un retiro, pero sí le bajará la marcha a las intensas jornadas que desarrolla cada día para mantener activa la programación de Casa de Teatro.

Reflexión

“Estos 48 años han valido la pena. Yo he tratado de hacer por mi país lo que tengo dentro de mi mano. Soy un hombre pacifista, no soy un hombre de guerra, entonces yo creo que la transformación viene a través de la educación.

Yo creo firmemente en esto y a través de la cultura es la única respuesta que le podemos dar a la incoherencia mundial que vivimos de guerra, de corrupción, de violencia, de prejuicios”. Freddy agregó: “Cuando un ser humano crece, se educa, cambia de pensar, se transforma, si todos los gobiernos del mundo entendieran esto apoyaría más. Sería el presupuesto número uno. Si transformamos al hombre no habría ninguna de estas desgracias. Lo que pasa es que la cultura es el último renglón en cubrir. El último renglón y a veces mal cubierto”.

Freddy Ginebra seguirá pidiendo limosna para continuar con su obra y dejar un gran legado al país a través de Casa de Teatro.