Thimo Pimentel: “La fotografía siempre es una herramienta que me ha ayudado en todo”

Thimo Pimentel (Thipim) es un artista visual que ha llevado su peculiar estilo a distintas disciplinas artísticas para crear obras que han sido reconocidas a nivel nacional e internacional. El artista, que en 2016 ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas, ha presentado en el Centro de la Imagen su proyecto artístico más reciente: “Mi Nikon y yo en el play”. Esta exposición fotográfica está compuesta por una selección de fotografías deportivas realizadas para las publicaciones de la Revista ¡Ahora! en las décadas de los 60 y 70.

¿Cómo surgió la idea de esta exposición?

Yo entré en la revista ¡Ahora! por el año 1964 porque al director de la revista le gustó que le llevara un reportaje escrito más fotos. Me dijo: “tú estás haciendo algo que nadie hace aquí, que es el fotorreportaje”. A partir de ahí yo seguí haciendo cosas en arte, en cultura, en deportes y demás, y creé una sección que se publicaba en el medio de la revista llamada “Mi Nikon y yo en el play”. Originalmente yo hacía fotos deportivas y de la gente, que vienen a ser como los memes de hoy porque les ponía pies de foto muy jocosos y a la gente le encantaba verse ahí. Duré casi 12 años trabajando para la revista ¡Ahora! y fui editor deportivo, hasta que pasé a Estados Unidos a hacer reportajes especiales como el caso de Juan Marichal, Jesús Rojas Alou y otras estrellas de esa época. Entonces, todos esos negativos se quedaron archivados y recientemente unos amigos me preguntaron por qué no hacía una exposición donde mostrara algunas fotos de “Mi Nikon y yo en el play”. Yo dije que haría el intento, ¿por qué no? Elegimos el Centro de la Imagen para hacer la exposición porque consideramos que esta es una catedral de la fotografía.

¿Hay alguna anécdota en particular que recuerda al volver a ver estas fotos?

Toda foto tiene su momento que uno recuerda, pero estas fotos se hacían con un propósito de meme y de burla. Algunas personas se escondían cuando iba a tirar una foto porque ya sabían que iban a salir, entonces conseguí un lente espía que estaba cerrado por adelante, pero tenía un espejo de un lado, así que cuando enfocaba en una dirección, estaba tirando la foto por otro lado. La gente no se daba cuenta. Entonces casi todas las fotos tienen sus anécdotas, sobre todo en las que hay gente. Lo mismo pasaba cuando tirabas fotos dentro del dugout o en el mismo campo de juego, yo trataba de buscar ángulos que no fueran corrientes. Ese tipo de cosas jocosas que te recuerdan episodios muy bonitos del béisbol en ese momento.

¿Qué tal fue hacer ese tipo de fotos con cámaras análogas?

Esta es una muestra de cómo se hacía la fotografía en ese momento. En esa época las cámaras eran análogas, eran manuales, se trabajaba con rollo, había que ir al cuarto oscuro, revelar, copiar y luego llevarla al periódico. Todos esos eran pasos artesanales que se han perdido porque la tecnología los ha cortado, pero se hacía muy difícil tratar de trabajar rápido para entregar a los periódicos. Otro tema es que cuando yo hacía una foto, por las malas condiciones de luz que había en el Estadio Quisqueya, tenía que multiplicar por mucho el ASA de la película, o sea, la sensibilidad de la película, para poder conseguir buenas fotos. También para eso era necesario, en el revelado, trabajar con líquidos que aumentaran la sensibilidad. Yo llevaba el de 400 ASAS, que era lo que tenía la Kodak, a 3,600. Eso te obligaba a sacrificar el fondo y enfocarte en el objetivo y mis fotos tenían eso, lo importante era la acción y lo demás, lo de atrás, debía salir difuminado, no porque yo quisiera, sino porque me obligaban las condiciones. Yo fui el primero que traje aquí la cámara Nikon con motor. En aquella época se tiraba cuatro fotos por segundo, que era lo más grande del mundo. Ahora eso no es nada, ahora te tiran prácticamente una película, pero en aquella época eso te obligaba a hacer una secuencia bien pensada, porque si en la revista te daban un rollo de 36 fotografías tenías que hacer 26 fotos buenas porque valía dinero. Ahora la cámara lo hace todo.

¿Qué lo motivó a levantar una cámara fotográfica por primera vez?

Yo empecé a tomar fotos desde muy pequeño, cuando mi padre me regaló una cámara y me dijo “esta es una herramienta que te va a ayudar en cualquier profesión que tú elijas, ya sea ingeniería, medicina, lo que tú quieras, te va ayudar”. Entonces me entrené desde muy pequeño con la fotografía. La fotografía siempre es una herramienta que me ha ayudado.