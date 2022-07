Mariasela Álvarez: “Mientras más alto apuntes, más lejos llegas”

Cuando Mariasela Álvarez regresó al país tras varios años residiendo en España, pensaba que tan solo necesitaría 10 años para tener su programa en el aire, para luego dedicarse a otras actividades, pero el tiempo pasó rápido y eso no parece, por el momento, estar en su agenda.

Con el sello de calidad que le caracteriza, Mariasela y su equipo de trabajo se han ganado el aplauso y la fidelidad de la audiencia cada día, de 8:00 a 9:00 pm, por Color Visión.

Con la nueva etapa de Esta Noche Mariasela celebra el décimo aniversario en el canal 9 de una producción que arrancó hace 18 años.

“Es difícil hacer una producción nacional diaria, semanal también. Recuerdo cuando teníamos el programa una vez a la semana, en ese tiempo disponíamos de tiempo para pre y posproducir, este último no lo tenemos hoy. En esta ocasión la inmediatez nos marca la agenda, esto incluye cuando un invitado cancela o la noticia marca la agenda del día”, aseguró al conceder la entrevista a Diario Libre.

Al repasar sus pasos en la realización de un contenido diario para la televisión, elogió la calidad del personal sin cuya dedicación y entrega no fuera posible scar un contenido de calidad que llene las expectativas de los televidentes.

“Nuestro programa, así como los demás, se convierten en centros de enseñanza para nuestros equipos. Si bien es cierto que salen con preparación de las universidades, no es menos cierto que en la práctica es que se forjan, porque no es lo mismo la teoría que poner en práctica sus conocimientos”, reflexionó Mariasela Alvarez.

La productora y presentadora siente grata satisfacción de la voloración que recibe a diario por parte del público. Los comentarios los recibe de forma directa, así como a través de sus plataformas en las redes sociales.

De su equipo

Las entregas de Esta Noche Mariasela por Color Visión son posibles gracias al talento, además de Álvarez, de Camila García Durán, Faride Raful y Diana Lora.

La producción recae sobre Laura Santos; Jhonatan Tavera es el editor y Esteni Martinez es la asistente de producción. Completan el equipo Mía Vilchez, Emill Ogando, José Lora y Anderson Espinosa (Anderson Humor).

Contenido

Mariasela Álvarez se lamentó de un tipo de contenido que no es el mejor referente para los jóvenes se replique en más de una ocasión.

“Que nuestros jóvenes no tengan otras alternativas que escuchar el mismo producto, presentado por diferentes plataformas digitales, no es lo mejor. En el caso de la televisión nacional, este medio sigue siendo el más importante en el mundo, porque no hay que pagar para ver el contenido”, afirmó la productora.

Dijo que la televisión es la fuente de la que se nutren muchos contenidos streaming. “La calidad es un requisito, aunque también tengamos algunos que no son de mucha calidad, pero el público es más exigente”.

Entiende que la televisión debe ofrecer un contenido que influya positivamente en la conducta humana, que le invite a ser mejor persona cada día.

“Nosotros entretenemos, pero siempre tratando de dejar algo en las mesas de debates que hacemos. Me siento muy orgullosa de lo que estamos haciendo, pero mientras más alto apuntes, más lejos llegas”.

Acompañamiento másculino

Mariasela Álvarez siempre da oportunidad al talento joven, sin embargo en el caso de los hombres le ha dado mucho trabajo. “A veces es complicado entrar a hombres que tengan la capacidad que yo he encontrado en las mujeres que me han acompañado, que tengo un buen registro, gente con interés en lo que sucede en el país, pero al mismo tiempo con la curiosidad fundamental en esto”, aseguró al recordar que volvió a la televisión el 23 de abril hace diez años.

Retiro

“En esta etapa con Esta Noche Mariasela, el objetivo era estar diez años y me retiraba, pero ahora no me puedo retirar. Yo tengo nietos ya. Me gustaría dejar ese espacio para esas voces comprometidas cuando yo me marche de la televisión”.