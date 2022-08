“Hoy no me puedo levantar”, un viaje en el tiempo a ritmo de las canciones de Mecano

Hoy no me puedo levantar es un musical basado en las canciones del grupo de rock español Mecano. ( FUENTE EXTERNA )

La primera vez que el productor teatral José Llano vio por primera vez el musical “Hoy no me puedo levantar” quedó impactado. “No solo por el espectacular montaje, sino también por cómo retrataba perfectamente la famosa "movida madrileña" que impactó tanto a todos los españoles y de la cual salieron los más grandes artistas, agrupaciones y directores. Fue una época en la que España dejó ser blanco y negro para convertirse en un país lleno de colores”, recuerda el también CEO de Llano Marketing Studio. Hablamos del año 2005 en Madrid. Será en el 2006 cuando por trabajo viaja a México y, como buen amante del teatro, vuelve a ver la obra en su versión mexicana. Allí comienza a sonar con traerla al país, ya que una generación de dominicanos creció escuchando la música del famoso grupo español. Pero la fuerza del destino, como emula uno de los temas más célebres de Mecano, lo hizo esperar 15 años para hacer su sueño realidad. Entre los intentos hubo, inclusive, un acercamiento a Nacho Cano, su creador, para comprar los derechos, pero aún no estaban disponibles.

“Así que lo descarté definitivamente por muchos años, hasta que en 2021 vi que lo iban hacer nuevamente en México, me atreví a intentarlo y ahí los pude conseguir a través de su productor, Alex Gou”.

República Dominicana será el tercer país que ponga en escena este musical que ha contado con excelentes críticas y varios premios. “La verdad es que es el reto más grande que he tenido como productor de teatro. Esta versión está basada en la última adaptación del libreto de México, que es el más actualizado y estructurado, donde todos los personajes están claramente definidos y todo tiene perfecto sentido, sin embargo estamos dándole nuestro toque para que el público dominicano disfrute de una puesta en escena especial y diferente”, explica Llano, quien confirma que, además del talento de todo el elenco, la tecnología jugará un papel muy importante en esta puesta en escena, pues es la combinación de ambos factores lo que hace este musical realmente impactante para alimentar la historia y brindarle al público una experiencia tipo teatro-concierto.

Los 80: la década de los sueños

La historia se desarrolla en los años 80 en España, en la cual Mario, un muchacho de pueblo, sueña con ser músico e irse a vivir a Madrid en compañía de su amigo Colate para formar juntos una banda de rock. Esta es la historia básica que cuenta uno de los musicales más largos de la historia (casi tres horas), aunque José Llano afirma que están adaptándola a un rango de tiempo apropiado para el disfrute del público dominicano.

“Esta historia transmite muchos mensajes, que dependen sobre todo de cada persona que la disfrute. Para mí habla de los sueños, de la amistad y de cómo las buenas y malas decisiones cambian el curso de nuestras vidas”, explica el productor, al que cuestionamos, de todas las canciones que se interpretan, ¿cuál es su favorita de la obra? “La verdad es que a mí, honestamente me gustan todas. Pienso que cada una cuenta una historia que, sobre todo envuelta en el contexto del musical, cobra sentido y transmite un mensaje pero "Un año más" me emociona de manera especial porque habla de cómo siempre tenemos la oportunidad de recomenzar.

Dure lo que dure, estamos seguros de que este viaje musical de emociones en el tiempo será todo un éxito, no solo porque el legado de la música de esta agrupación musical ha quedado como el máximo referente musical de una época feliz, sino por el equipo de profesionales que está detrás y que incluye nombres como el de María Castillo en la dirección general, Fidel López en la dirección técnica y escenográfica, Junior Basurto Lomba como director musical, Natalie Borsos en la adaptación coreográfica, y Paola Gonzáles en la dirección vocal. Además la estética jugará un factor muy importante al traer desde México el vestuario y gran parte de la escenografía que veremos en escena.

Una increíble banda, coros en vivo y un cast que cuenta a sus espaldas con una gran trayectoria en los musicales de este país completan la grandeza de este proyecto y su montaje. Hablamos de nombres como el de Akari Endo, Josguillermo Cortines, Karla Fatule, Javier Grullón, Zeny Leyvam Juan Luis Espinal JJ Sánchez, Pamela Sued e Irving Alberti.

¿El mayor reto para poner en marcha “Hoy no me puedo levantar”? “Definitivamente la grandeza de este proyecto y su montaje. Es un gran reto producir un musical con más de 30 personas en escena y muchos elementos tecnológicos, además del más importante: lograr apoyo de empresas y marcas, tomando en cuenta lo importante que es el arte para el desarrollo de nuestro país”, confiesa José Llano, que como productor asegura que lo más importante para él es contar con el elenco ideal; y cuando habla de “elenco" no se refiere sólo a los protagonistas, sino también a los ensambles, bailarines, personal técnico y directores de cada área como expertos en su trabajo. “El éxito de cada una de mis producciones ha sido, primero, respetar a cada persona que compra una entrada y rodearme de personas profesionales y talentosas que saben lo que hacen y ponen, al igual que yo, el corazón en el proyecto, porque al final cuando haces las cosas con amor se nota”.

