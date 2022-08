“Sofía Globitos”, el programa que promete regresar la magia y alegría a los niños

La televisión dominicana ha estado carente de espacios de factura local pensados para los niños. Este 2022 la destacada productora criolla Edilenia Tactuk regresa a la pantalla chica y decidió hacerlo volviendo a su esencia con el proyecto infantil "Sofía Globitos SuperStar".

Tactuk se une en la producción con Bianca García, la creadora y protagonista del popular personaje de Sofía Globitos, para llevar alegría, diversión y contenido educativo. La primera temporada se estrena este sábado 6 de agosto por Color Visión, canal 9.

Fue en ese canal, hace 30 años, que Edilenia vio crecer a grandes talentos que debutaron en "Sábado Chiquito de Corporán", el emblemático programa del que fue productora y al que asistieron miles de niños como parte del público o a los concursos que se realizaban.

La nueva apuesta para esta generación “Sofía Globitos SuperStar” será conducida por Bianca García (Sofía Globitos), quien estará acompañada de un grupo de niños y niñas que tendrán segmentos y bailes y conectarán con las canciones que ella ha popularizado: "Boom boom Sofía" y "Como yo". Uno de los nuevos talentos solo tiene 10 añitos.

Se trata de Alessandro Ozoria Peguero, hijo del humorista Liondy Ozoria, quien impactó con su dominio escénico como mini presentador.

En un encuentro con la prensa realizado este martes en presencia de Tactuk, García y los ejecutivos de Color Visión Domingo Bermúdez y Ángel Laureano, así como de decenas de niños acompañados de sus padres, se informó que “Sofía Globitos SuperStar” contará con una temporada de 22 programas de televisión con un capítulo cada sábado.

Edilenia, emocionada

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/03/020822sofia-globitos----felix-leon12-4166f470.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/03/020822sofia-globitos----felix-leon12-4166f470.jpg Edilenia Tactuk durante el encuentro con la prensa. (FÉLIX LEÓN)

Edilenia se mostró emocionada y al borde de las lágrimas. Agradeció el apoyo incondicional de Domingo Bermúdez, CEO de Color Visión y Ángel Laureano, director general de programación.

Al mostrar en la pantalla el adelanto del programa, la algarabía de los niños presentes era evidente y fue creciendo cuando Sofía Globitos apareció cantando en el escenario, los cuales saltaron y aplaudieron.

La experimentada de la televisión, que tiene en su trayectoria haber producido "Divertido con Jochy" y Premios Soberano, comentó que se ha diseñado con guiones inspirados en valores, el respeto, la creatividad, la sabiduría y diversión.

"Después que salió la promoción hemos recibido cientos de mensajes de madres, que celebran esta noticia y que están deseosas de que sus hijos vivan una experiencia de televisión”, aseguró Edilenia Tactuk.

En el audiovisual se documentó que la televisión infantil de Latinoamérica tiene como líderes a Colombia, México, Argentina, Perú y Costa Rica. República Dominicana no se encuentra en el listado, lo que deja claro que los otros países sí cumplen con la Convención sobre los Derechos del Niño que en su artículo 17 establece que "niñas y niños tienen derecho a recibir a través de los medios de comunicación información sobre su bienestar y desarrollo".

La productora instó a una mayor responsabilidad de parte de los productores, canales y anunciantes. De igual modo, agradeció el apoyo recibido al presentar este proyecto que tiene como objetivo "regresar la magia a la televisión dominicana".

"Este proyecto quiere ser un nuevo universo que pueda abrir una ventana en la televisión dominicana y activar la imaginación de los niños", abundó.

En conversación con Diario Libre la también creadora de "Imaginativa", rememoró la época de "Sábado Chiquito" y dijo que efectivamente es una inspiración.

"Me encuentro personas en la calle que me han dicho -yo era un niño cuando veía Sábado Chiquito- Esa ha sido una inspiración para crear este programa porque queremos que los niños vivan una experiencia de televisión y puedan sentarse con sus padres a experimentar. Además, ser como una plataforma para los nuevos talentos. Hay muchos niños con talento que no tienen donde entrar", manifestó.

Un programa completo

Detalla que "Sofía Globitos SuperStar" tendrá de todo: "Será un programa tradicional de niños pero con un toque moderno. Tiene elementos tecnológicos que la gente podrá disfrutar".

Por el momento el programa será de una hora por episodio pero Edilenia prevé que en la segunda temporada será de dos horas.

Valoró que otros hacedores de contenidos televisivos manifestaron su deseo de involucrarse en el proyecto como es el caso de Kathu, la productora de "Qué chévere es saber".

De las expectativas con el personaje de Sofía Globitos afirmó: "Todo lo que Sofía ha hecho a lo largo de estos nueve años ha demostrado que ella tiene todas las condiciones para ser protagonista de un proyecto. Los niños la adoran. Yo creo que su personaje está lleno de magia, de creatividad, irradia respeto, valores. Estoy segura de que va a funcionar. Está hecho para ella".

"Sofía Globitos SuperStar será un programa tradicional de niños pero con un toque moderno. Tiene elementos tecnológicos que la gente podrá disfrutar" Edilenia Tactuk Productora “

Domingo Bermúdez: "Es una apertura a los niños"

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/03/domingo-bermudez-sofia-globitos----felix-leon35-dd004b34.jpg Domingo Bermúdez, CEO de Color Visión, habla con la prensa. (FÉLIX LEÓN)

Domingo Bermúdez dijo a Diario Libre que "Sofía Globitos SuperStar" es una apertura a los niños que hoy en día no tienen ningún programa de televisión.

"Tuvimos hace muchos años lo que fue Sábado Chiquito de Corporán, lo perdimos... Nuestra productora Edilenia, gracias a Dios, se nos acercó con este proyecto de Sofía Globitos y qué mejor forma que arrancar otra vez esa parte que es tan necesaria", manifestó el ejecutivo.

"Color Visión y Domingo Bermúdez han tenido un papel protagónico en esto", dijo Edilenia.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/03/020822sofia-globitos----felix-leon15-0d104bfc.jpg Sofía Globitos durante la presentación. (FÉLIX LEÓN/ DIARIO LIBRE)

Bianca García (Sofía Globitos) adelantó que se trata de una propuesta orientada a los niños, pero que puede ser compartida con toda la familia.

“La música es la protagonista de esta temporada. Estaremos presentando 25 canciones que se convertirán en dos producciones musicales con contenido exclusivo para niños. 'Ritmo de la felicidad', 'Shubiruwa', 'Como Yo', 'Boom Boom', son algunos de los títulos de estas piezas llenas de pura diversión", expresó García en su personaje que tiene nueve años de vigencia.

Sofía Globitos SuperStar seguirá hasta el sábado 31 de diciembre por Color Visión. El estreno de este programa coincide con la celebración del 70 aniversario de la llegada al país de la televisión, celebración a la que se une Color Visión, el primer canal a todo color de la República Dominicana.

Del contenido

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/03/dibujo-de-una-nina-121ab2af.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/03/dibujo-de-una-nina-121ab2af.jpg Sofía Globitos tiene su propia muñeca. (FUENTE EXTERNA)

Detallaron que las 25 producciones musicales que se presentaran durante la primera temporada estarán disponibles en varias plataformas digitales a partir del 13 de este mes y que su gestión de distribución estará a cargo de La Oreja Media Group.

Diversión, historias, juegos y canciones producidas especialmente para los niños dominicanos. Un concepto innovador junto a un divertido elenco de niños, personajes fantásticos, y challenges divertidísimos para toda la familia.

Segmentos con contenido divertido como: Saltabon, Titité, Hola Sofóa, Sube Sube, Familia Súper Especial, El chalen, Los Wifis, Ruum Ruum. Del contenido educativo están Libro Sabelotodo, Cachivarte, El Gran Minuto, Leo Leo, Puerta fantástica, Cápsula Verde, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/03/principal-3-sofia-globitos----felix-leon33-ec3cec28.jpg Parte del elenco del programa. (FÉLIX LEÓN)

El programa cuenta con el respaldo de Grupo Rica, La Sirena, Helados Bon, Induveca, Ministerio de Educación, Caribbean Cinemas, Bondelic y Bonfet, quienes están apoyando el estreno de la primera temporada de Sofía Globitos, cuya realización es responsabilidad de Producciones Tictactuk y Muma Producciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/03/ninos-sofia-globitos----felix-leon18-ec5e88c8.jpg Los niños disfrutaron de la presentación. (FÉLIX LEÓN)