Un vistazo a la temporada 2022 de la Orquesta Sinfónica Nacional

Este mes de agosto inicia la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la sombrilla del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes, el apoyo de importantes y tradicionales patrocinadores, como Claro o Banco Popular, entre otros, y la colaboración de la Fundación Sinfonía.

El concierto de apertura será el miércoles 17 de agosto, bajo la batuta del Director Titular de la Orquesta, Maestro José Antonio Molina. Tendremos un inicio brillante con Tchaikovski o Chaikovski, como lo quieran escribir, y su maravilloso concierto de violín con nuestra violinista Aisha Syed, a quien todos conocemos. Cierra el concierto con una obra del propio Maestro Molina, la brillante Fantasía Merengue. Esa primera noche nos prepara para lo que nos trae la temporada.

El segundo concierto, el 31 de agosto llega con un homenaje a España. El Director invitado es el valenciano Enrique Parreño, que ha venido al país en diferentes ocasiones. El concierto inicia con el Intermedio o Intermezzo de la zarzuela La Revoltosa de Ruperto Chapi. De Manuel de Falla escucharemos “el más grandioso concierto para piano y orquesta de la música española”, Noches en los Jardines de España”, con Zhennli Li al piano. Y para cerrar, también de Manuel de Falla, la Suite No 1 y 2 del Ballet El Sombrero de Tres Picos.

El 14 de septiembre viajaremos a las tierras nórdicas europeas con el Maestro Molina al frente de la Orquesta. El compositor noruego Edward Grieg, con el Concierto para piano en La menor, obra de gran exuberancia, con tintes folclóricos, tendrá como solista a un ganador Van Cliburn, que ha sido invitado frecuente en temporadas y conciertos, Vadym Khololodenko, pianista que nos conquista siempre. Y de Jean Sibelius, compositor finlandés, la sinfonía No. 1 en mi menor op. 39.

El miércoles 12 de octubre será noche de sinfonías, del ruso Dimitri Shostakovich la Sinfonía No. 9 en Mi bemol mayor Op. 70 o Sinfonía Clásica. Finaliza el concierto con una de las más conocidas y queridas obras del genio alemán Ludwig van Beethoven, la sinfonía no. 5 en Do menor. El maestro Molina será el director de la noche.

Para el 26 de octubre disfrutaremos obras de tres compositores: del alemán Johannes Brahms -el último de los románticos- la Obertura del Festival Académico. La solista del concierto será Zvezdana Radojkovic, concertino de la Orquesta Sinfónica, interpretando el retador concierto para violín y orquesta del compositor ruso Igor Stravinski. Cierra la noche con broche de oro otro ruso, Piotr I. Tchaikovsy y su Sinfonía no 5 en mi menor. Santy Rodríguez, el director asistente de la orquesta, estará en el pódium esa noche.

La temporada termina con una obra monumental, la Messa o Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi, el miércoles 9 de noviembre, es una noche que llama a no faltar. Desde su inicio el Réquiem, es sobrecogedor, contiene lo mejor de la música de Verdi con momentos de una belleza impresionante y lleno de emociones. Un gran coro, la orquesta y cuatro excepcionales solistas Nathalie Pena Comas, Glemmer Pérez, el tenor Gregory Kunde, de fama internacional y el bajo Morris Robinson, bajo la batuta del Maestro Molina prometen una noche inolvidable.

Cada concierto tiene su encanto, no sabría cual escoger y cual dejar, por eso mi elección es sencilla, todos. Las boletas ya están a la venta, en el Teatro Nacional, UEPA tickets y Fundación Sinfonía. Asistamos a la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, aplaudamos el esfuerzo que cuesta entregar una temporada cuidada y de calidad pero sobre todo disfrutemos de la buena música y de nuestra orquesta, que nos llena de orgullo.