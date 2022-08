Alicia Machado opina en contra de la inclusión en Miss Universo

La ex Miss Universo 1996 Alicia Machado criticó las nuevas reglas inclusivas adoptadas por la organización del Miss Universo para el certamen del 2023.

Miss Universo informó que podrán participar mujeres casadas o embarazadas en el concurso. "La organización Miss Universo notificó la decisión de autorizar la participación al certamen internacional de mujeres que están o han estado casadas y/o tengan hijos o se encuentren en estado de gestación, entre las edades de 18 a 28 años, a partir de la edición 72", reza el documento, retomado por El Universal.

La exreina de belleza venezolana expuso en un comentario de Instagram que durante el reinado las miss está muy ocupada con las actividades del concurso por lo que, si la modelo tiene un hijo, Machado se cuestionó quién le cuidará a su bebé.

"Bueno, si gana una casada, a ver si le dura el marido. Si está embarazada y da a luz durante ese años, quién le cuida al bebé y mínimo (son) tres meses para recuperarte", dice la supuesta declaración de Machado.

La también empresaria comentó que "la obsesión" por la inclusión está cambiando cosas que no deberían.

"Creo que la obsesión por la inclusión está desvirtuando algunos conceptos", agregó en el escrito que circula en las redes.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/07/alicia-machado-alicia-machado-posa-para-una-fotografia-f0bd0554.jpg El comentario de Alicia Machado. (INSTAGRAM)

De acuerdo Amy Emmerich, CEO del Miss Universo, la decisión fue tomada luego de que el certamen realizó encuestas entre los seguidores del certamen y directores de la franquicia.

Escándado con Donald Trump

Alicia Machado no vivió un certamen de inclusión, al contrario, fue criticada por su peso. Ella fue coronada Miss Universo el año en que Donald Trump asumió como dueño del popular concurso de belleza.

Refiere BBC Mundo que ese año la entonces esposa de Trump, Marla Maples, era la copresentadora del evento y Machado tenía 19 años. Machado subió de peso y eso motivó a que su reinado se convirtiera en una pesadilla.

Además de extender rumores de que le iban a retirar la corona, Trump convocó a los medios para que grabaran a Machado haciendo ejercicio frente a las cámaras. "Con lo que ha aumentado de peso, se nota que le gusta comer", se escucha a Trump decir.

"Me llamó 'Señorita Piggy', 'Señorita Housekeeping', me hizo sentir muy triste, estaba deprimida".

"Era una especie de circo, 'la Miss Universo gorda', una broma que a mí me costó mucho sufrimiento, tuve desórdenes alimenticios, no comía, me veía gorda", declaró la modelo y empresaria en 2016.