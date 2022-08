Yuri Cordero: “No hay nada malo con admitir que se necesita ayuda”

Después de más de tres décadas trabajando en la televisión, la vida de Yuri Cordero cambió para siempre el día que recibió un diagnóstico de cáncer de mama. Ahora la vicepresidenta y productora ejecutiva del programa Primer Impacto comparte todas sus experiencias y aprendizajes que ha descubierto a lo largo de su propio proceso de sanación en el libro “La virtud del proceso” con la intención de ayudar a otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares.

¿Cómo inició el proyecto de “La virtud del proceso”?

Esto fue hace dos años cuando entré a la oficina de Luz María Doria, que es la vicepresidenta y productora ejecutiva de Despierta América y, al igual que yo, también es autora. Empiezo a contarle mi historia y ella me pregunta cuándo voy a escribir mi libro. Yo le dije que no tenía pensado escribir un libro, pero ella insistió en que tenía que hacerlo y que hacía tanto por los demás, pero no usaba mi talento para mí. Eso me hizo pensar mucho y un año después fue manos a la obra. Yo soy periodista, así que fui práctica. Le pregunté a la editora que cuántas palabras requería un libro normal. Me dijo que 38,500, yo dije que quería que mi libro saliera en un día específico porque era muy importante para mí, el Día Nacional del Cáncer de Mama, porque yo soy sobreviviente de cáncer y una persona que lucha por la detección temprana. Y así fue, me puse a trabajar como la periodista y productora que soy. Fue un proceso, pero muy bonito.

¿Qué fue lo más difícil de la experiencia de escribir este libro?

El capítulo de mi mamá. Ella era una maníaca depresiva y una esquizofrénica. Cuando yo tenía seis meses de edad ella ya tenía muchos problemas, yo creo que sufrió de una depresión postparto que no fue diagnosticada, porque en esos tiempos no se hablaba de eso. Me entregó a mi abuela y viví con ella hasta los diez años. Cuando comencé a vivir con mi mamá fue un proceso muy difícil porque era como vivir con una extraña. En eso estaba la enfermedad bastante fuerte y pasaron muchas cosas difíciles, pero creo que lo que aprendí de eso, la virtud, fue aceptar que ella no quería estar enferma. Eso me tocó entenderlo después de su muerte, cuando finalmente comprendí que ella estaba enferma y no quería hacerme daño.

¿Qué es lo más importante que debe saber una mujer que ha recibido el diagnóstico de cáncer de mama?

El autocuidado es lo primordial que debemos hacer todos los seres humanos. Yo considero que muchos de nosotros somos el cimiento de nuestros hogares, nos preocupamos de todo el mundo, menos de nosotros mismos. No tenemos el orden correcto. Algunas veces el esposo es primero, otras veces yo soy primera, otras veces los niños son primero y Dios nunca es primero. Cuando yo entendí el orden, entendí muchas cosas. Entendí que cuidarme era importante, que no puedo dar lo que no tengo, que mis hijos necesitaban una mamá saludable, pero no solamente para ellos, sino para mí también. Pienso que muchas mujeres, y muchos hombres también, se olvidan de ellos mismos porque están preocupados por todos los demás. Tenemos que cuidarnos nosotros y así damos hasta mejor para ellos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/04/persona-con-lentes-y-cabello-largo-da825ff2.jpg Yuri Cordero (DENNIS PEÑA)

¿Diría que las lecciones del libro se pueden aplicar a personas que están pasando por cualquier proceso de sanación?

Claro que sí. El libro se llama “La virtud del proceso”. Tiene 14 capítulos, 13 procesos que yo sobreviví. Al final de cada capítulo hablo de la virtud, lo que yo aprendí, y después dice “tu camino hacia la victoria”, lo que tú puedes hacer para ayudarte a sobrellevar esas cosas difíciles. Hay un capítulo en el libro muy importante en el que explico el significado del título y que “tu proceso es tu progreso”. Proceso literalmente significa marchar, ir hacia adelante, progreso es sinónimo, entonces yo le digo a la gente que cuando tenga un proceso, se prepare, que la victoria viene, que su progreso viene, que algunas veces pasamos por cosas difíciles porque tenemos que aprender a valorar lo que tenemos alrededor.

¿Cuál es el mayor obstáculo que enfrenta una persona antes de empezar a sanarse?

Aceptar que estás equivocado. Decir que uno fracasó es muy difícil, pero por eso yo digo que cada piedra marca el camino hacia la victoria, cada fracaso me llevó a un paso más allá, más lejos. El fracaso es parte del éxito y pienso que muchos de nosotros lo sabemos. Entonces digo que hay que aceptarlos, sobrellevarlos y ver qué se puede aprender de ellos para no cometer el mismo error de nuevo.

¿Qué tan importante es cuidar la salud mental durante este período?

Muchas personas ven la salud mental como un tabú. Si buscas en cualquier estudio médico o diccionario médico, dice que la salud mental no tiene cura, es una condición que tratas y manejas. Sí, está la depresión postparto, que pasa a través del embarazo y la gente la supera, pero la mayoría de la salud mental no es así. Por eso es que la gente cae en depresión, tiene episodios de depresión y tiene que aprender a manejarlos, las personas a su alrededor también porque la salud mental afecta a todo el mundo y si no entendemos cómo ayudar a la persona afectada imagínate cómo nos ayudamos a nosotros mismos cuando estamos lidiando con una persona que no puede tomar decisiones. Hay que tomar acción, hay que ser preventivos. Si te sientes mal busca la ayuda porque no hay nada malo con admitir que se necesita ayuda.

¿Cuál es el mensaje más importante que se puede llevar de este libro una mujer que recién ha recibido su diagnóstico de cáncer de mama?

Que sí está bien llorar, sentirse triste, preocuparse, claro, eso es normal. Me acuerdo que yo me pasé dos días en una cama cuando escuché al médico decirme todo. Es importante tomar ese break, pero después de ahí levántate. No puedes tirarte a morir, tienes que levantarte y luchar tu batalla. Yo fui muy afortunada. Yo recibí un diagnóstico en las etapas iniciales, pero ¿por qué fue eso? Porque yo me cuido. Vuelvo a lo mismo, cuidamos a todos los demás, pero nos olvidamos de nosotros. Los hombres también. Cargamos una mochila invisible, la abrimos, le metemos cosas, la cerramos y llega un punto en que no sabes si está llena o vacía, si pesa mucho o si ya te acostumbraste. Todo pasa exactamente como tiene que pasar, no hay coincidencias y ahí es donde vamos a aprender las cosas, aunque no nos guste.