Cinco momentos memorables de la carrera de Olivia Newton-John

Como cantante y actriz Olivia Newton-John fue una de las estrellas más emblemáticas de la década de los 70 y principios de los 80 gracias a sus éxitos musicales y su participación en memorables producciones cinematográficas. A propósito de que Newton-John ha fallecido después de más de tres décadas luchando contra el cáncer de mama, aquí hemos recopilado cinco de los momentos de su exitosa carrera que siempre serán recordados por sus fans.

Grease (1978)

Basada en el musical del mismo nombre, esta película dirigida por Randal Kleiser no solo fue el mayor éxito cinematográfico de Olivia, sino que también fue su primera colaboración con John Travolta. Ambientado en los años 50, este filme explora la historia de amor entre el adolescente rebelde Danny Zuko (John Travolta) y la inocente Sandy Olsson (Newton-John). Ambos se conocieron durante un verano y se despiden pensando que nunca más se volverían a ver, hasta que se encuentran asistiendo al mismo colegio donde tienen que sobrellevar obstáculos como amistades y clichés sociales para volver a estar juntos.

Xanadú (1980)

Esta fantasía musical fue el segundo filme de Olivia Newton-John y a pesar de que no triunfó en la taquilla como “Grease”, la banda sonora compuesta por varios artistas (incluyendo a la misma Olivia) fue todo un éxito. En ella vemos cómo Kira (Olivia Newton-John), hija de Zeus y musa de las artes, visita al pintor Sonny Malone (Michael Beck), a quien inspira con un beso. La diosa y el mortal se enamoran. A la vez, un viejo músico (Gene Kelly) sueña con abrir un club nocturno al viejo estilo de Hollywood.

Physical (1981)

Esta canción compuesta por Steve Kipner y Terry Shaddick es uno de los más grandes éxitos de la carrera de Olivia Newton-John al llegar a las primeras posiciones de varios rankings en Europa y Norteamérica. Aunque la canción se estrenó a finales de 1981, el video musical salió en 1982 y a pesar de ser considerado controversial en aquel entonces, eso no evitó que ganara un Grammy en la categoría de Video del Año.

Two of a Kind (1983)

En esta comedia romántica se ve la segunda colaboración entre Olivia Newton-John y John Travolta, que tampoco fue un éxito comercial, aunque a la banda sonora sí le fue bien. Esta película muestra cómo Dios ha tenido suficiente de la actitud de la humanidad, por lo que decide que necesita destruir el planeta en el futuro inmediato, a menos que dos humanos en particular, un inventor de poca monta (Travolta) y una cajera de banco (Newton-John), puedan salvar el mundo.

I think you might like it (2012)

Con el paso del tiempo Olivia Newton-John volvió a colaborar con John Travolta en varios proyectos y ambos participaron en varias reuniones y celebraciones de “Grease”, pero también formaron parte de un proyecto muy especial. En noviembre de 2012, estos artistas estrenaron el álbum benéfico “This Christmas”, con el objetivo de recaudar fondos para The Olivia Newton-John Cancer & Wellness Center y el Jett Travolta Foundation. Aunque el álbum también contó con la colaboración de otros artistas, un detalle que llamó la atención fue la canción “I think you might like it”, ya que se trata de una secuela espiritual de “You’re The One That I Want” y Olivia y John la cantan como si fueran sus personajes de “Grease”.