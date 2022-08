Cultura: luces y sombras de un ministerio clave para el desarrollo del arte

Con luces y sombras. Así califican representantes de diferentes áreas del arte los primeros dos años del Ministerio de Cultura. Un ministerio, en el cual, dos ministras ligadas a los medios de comunicación, —una crítica de teatro, danza y música en medios escritos y la otra, presentadora y productora de televisión— asumieron su dirección, y que ha sufrido como pocos los impactos de una pandemia que puso llave al entretenimiento y las manifestaciones culturales.

Hasta septiembre del 2021 la institución estuvo dirigida por Carmen Heredia y en la actualidad por Milagros Germán.

Senia Rodríguez, presidenta del Teatro Popular Danzante, calificó como positiva la iniciativa de colocar mujeres por primera vez para asumir este cargo tan demandante e importante.

“Carmen permaneció un periodo muy corto y en plena pandemia. Fue de satisfacción ver su acercamiento con algunas de las manifestaciones patrimoniales y el interés de establecer contacto con una gran parte del sector. Con relación a Milagros en buen dominicano ‘está echando el pleito’ necesita tiempo”, señaló Rodríguez.

Sin embargo, José Sejo, del Colegio Dominicano de Artistas Visuales, opina lo contrario, para él ha sido muy complicado reunirse con ellas para plantearles las problemáticas de los sectores culturales.

“El Ministerio de Cultura con dos ministras en la presente administración está desarrollando un trabajo arduo y aceptable, sin embargo, un poco alejado de nuestro sector de las artes visuales ya que hemos solicitado en varias ocasiones como gremio reunirnos con ellas y nunca ha sido posible”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/15/una-persona-sentada-frente-a-una-mesa-09c044bb.jpg Archivo / Dairio Libre (MILAGROS GERMÁN, MINISTRA DE CULTURA, DURANTE EL DIÁLOGO LIBRE.)

De forma parecida se expresó el escritor Edwin Espinal Hernández, Premio Nacional Feria del Libro, Premio Anual de Historia. “La ausencia del Consejo Nacional de Cultura en la definición de la política cultural del Estado, contrario a lo previsto en la Ley 41-00, ha implicado que, en esas gestiones, el Ministerio de Cultura haya implementado -cuando ha debido ser el ejecutor- una política cultural fragmentaria y no guiada por un principio de unidad”, argumentó el también expresidente del Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS).

La música popular y la danza

Para el empresario artístico Luis Medrano con “la base fundamental de las raíces folclóricas musicales dominicanas (merengue típico, merengue de orquesta y merengue tradicional, la bachata), los ministros, sin mencionar gobiernos, como que quieren hacer algo, pero no terminan de hacerlo”.

“A la gestión de Heredia no le podemos pedir nada porque no completó su gestión, además, la inició en medio de una crisis sanitaria y económica. Ella no pudo aportar lo suficiente, no porque no quiso, sino porque las adversidades no se lo permitieron”, revela sobre la gestión de Heredia.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/15/una-persona-sentado-en-un-escritorio-con-una-laptop-en-una-mesa-5d8b0580.jpg Archivo DL (CARMEN HEREDIA, EXMINISTRA DE CULTURA.)

En el caso de Germán reconoció que “le llegó un puesto donde ella tiene que recomponer un ministerio en el cual no está acostumbrada a lidiar”. Para él “el equipo que la acompaña debe responder a las necesidades del sector y ser garante de los procesos en lo que ella madura y pueda manejar ese ministerio”.

El sector de la danza sí ha tenido un impulso en estas gestiones, aunque, la falta de recursos no ha permitido un mayor desarrollo, así lo manifestó Miriam Bello, bailarina y académica, con una dilatada carrera en la danza de más de 40 años.

“El ballet ha tenido un crecimiento enorme porque la Escuela Nacional de Danza ha hecho un trabajo titánico desde su fundación hasta este momento, cuyos directores que han pasado por ahí, se han enfocado en formar bailarines en el género folclórico, el moderno, el contemporáneo y el ballet clásico”, dijo.

“Estos jóvenes gratuitamente llegan desde los 8 años y salen cuando están formados completamente”, destacó Bello, sobre la dependencia de Cultura. “Esto es gracias a Cultura y el Estado”, reiteró.

Sin embargo, Bello dejó claro que “hay que apoyar los grupos de cultura porque parece que la Cultura es lo último que los gobiernos agendan. Necesitamos que entiendan que la cultura es lo que identifica y puede encaminar las riendas de un país”, enfatizó.

Situación de Santiago de los Caballeros

Jochy Sánchez, músico y gestor cultural de Santiago, se quejó de lo que, a su juicio, ha sido un abandono total de la provincia en materia cultural, aclarando que no se ha dado solo en esta gestión.

“En las últimas dos gestiones ha habido un total abandono. La cultura no existe aquí. Todos los proyectos que se habían iniciado están abandonados. Proyectos que dieron mucho trabajo gestarlos. Es una pena porque es nuestros sectores”, se quejó Sánchez.

Reconoce que en el Ministerio hay gente bien intencionada, pero sin recursos no pueden hacer un buen desempeño.

