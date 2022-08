El Gigante de La Mega: del béisbol a la cabina de radio del Vacilón de la Mañana

Algunos lo conocen como Aneudy Reynoso, otros como DJ Aneudy, pero cuando se habla de La Mega, todos lo reconocen por ser “el Gigante”, su labor y entrega lo han hecho ser el locutor más escuchado por los latinos en la ciudad de Nueva York, en el programa que dirige, El Vacilón de la Mañana.

El dominicano emigró a Estados Unidos en 1997, a la edad de 16 años junto con su familia, buscaba en el país de las oportunidades seguir con su sueño de ser un jugador de béisbol, pero debido a una lesión este sueño fue truncado.

Aunque su sueño durante la secundaria era muy diferente a su profesión actual, siempre estuvo cerca del área musical ya que su familia, durante sus encuentros, entonaba serenatas y Aneudy era partícipe de estas. Es por esto que uno de sus abuelos fue quien le regaló su primer instrumento musical, una guitarra.

Aneudy Reynoso entró hace 14 años a la emisora “La Mega” en Nueva York como mezclador de música, en un horario rotativo. Durante su posición como mezclador Aneudy buscó la forma de darle su toque a su trabajo y comenzó a incluir noticias de farándula en medio de sus mezclas para “no aburrir al oyente”.

Al hablar de su pueblo natal, Salcedo, dice extrañar todo lo relacionado con el campo. “Teníamos un conuco lleno de árboles, de coco, aguacates, limones, naranjas, es lo que más extraño de mi niñez”.

"La satisfacción más grande es recibir un mensaje de que te escuchan a diario, saber que eres su compañía cuando están desanimados y les das luz con un tema " DJ Aneudy Locutor “

Contó a Diario Libre que como líder del morning show “El Vacilón de la Mañana” ya tiene nueve años. Su entrada a este show se debe a un cambio de programador y es cuando anuncian una nueva temporada del show con nuevos integrantes y con el dominicano a la cabeza.

Aunque cuando la oferta fue presentada, Aneudy no quería aceptar “por no ser su estilo”. “En esos tiempos y en esos shows se hablaba de muchas cosas ‘un poquito fuertes’ y quedamos en un acuerdo, le dije ‘vamos a probar’ por lo menos tres meses a ver cómo me siento, si me siento incómodo no puedo hacerlo”, dijo.

“Al pasar los meses, los números y el rating del programa hablaron. Después de un año comenzamos a posicionarnos, a salir Nº 1, Nº 2, y ya desde esa temporada en la que yo entré vamos a cumplir nueve años en el Vacilón”, añadió el DJ.

“Nunca pensé que iba a entrar a la radio y acomodarme a lo que es ese medio. El programa del Vacilón fue un reto para mí”, confirmó.

Declaró que nunca se imaginó haber logrado todo lo que se ha propuesto y dónde ha llegado. “Jamás en mi vida de los jamases”.

Aneudy agradece el cariño que le han expresado sus oyentes a través de los años: “Se siente muy bonito eso, la satisfacción más grande es recibir un mensaje de que te escuchan a diario, las diferentes etnias que trabajan aquí, que eres su compañía (refiriéndose al programa de radio), o cuando las personas están desanimadas y lo tocas con un tema. Uno le da luz a los días de muchos oyentes”.