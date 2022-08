José Antonio Molina: “Para mí nada se compara emocionalmente con la Sinfónica Nacional”

La Temporada Sinfónica 2022 de la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana reunirá a estrellas del canto lírico y afamados solistas nacionales e internacionales.

La gala inaugural inicia esta noche y continúa hasta el 9 de noviembre en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, donde la programación sinfónica cerrará por todo lo alto con la Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi.

Con el maestro José Antonio Molina al frente de la Temporada Sinfónica, esta noche la violinista dominicana Aisha Syed actuará con el concierto para violín y orquesta en Re mayor, Op.35 - Peter. I. Tchaikovsky. Además de “Fantasía merengue” de Molina.

En un tributo a las obras clásicas de España estará como director invitado el maestro Enrique Parreño el 31 de agosto. El joven músico dominicano Santy Rodríguez, director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), tendrá la batuta como director invitado el 26 de octubre.

Orgulloso de la OSN

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/17/un-grupo-de-personas-con-instrumentos-musicales-34b2e643.jpg La Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Cada gala, no importa la envergadura, le provoca le mismo orgullo y sentimiento al maestro José Antonio Molina. En su trayectoria ha recorrido parte del mundo y ha tocado en prestigiosas orquestas, pero nada se compara con la sinfónica de su tierra.

“Por más importante que haya sido mi carrera y las orquestas que he podido dirigir, nada está ni siquiera cerca emocionalmente de lo que es la Orquesta Sinfónica Nacional”, confiesa. De los 81 años que tiene la OSN de creada, 12 han estado bajo su mando.

Así lo deja saber Molina. “Es la única orquesta que he dirigido en mi vida, que conozco músico por músico por su nombre y que juntos, a partir de mi entrada, empezamos un proyecto nuevo… Todos los directores que llegan aquí no hacen más que elogiar nuestra orquesta, ha sido un trabajo en conjunto con los músicos. Yo me siento orgulloso de ese gran legado que han dejado los maestros que han estado antes de mí”, destaca el director musical.

Repertorio universal

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/17/nathalie-p-comas-santy-rodriguez-klenmer-perez-bc8aa475.jpg (FUENTE EXTERNA)

En seis conciertos sinfónicos la Orquesta interpretará un catálogo mundial. José Antonio Molina valoró los elogios de la crítica especializada y el público fiel que asiste anual a las temporadas sinfónicas.

El compositor dominicano dijo a DL que como cada año esta temporada trae novedades en términos del repertorio sinfónico universal. “Este 2022 cerramos con uno de los platos fuertes de todas las orquestas del mundo, el Réquiem de Giuseppe Verdi. Tenemos a la primerísima soprano Nathalie Peña-Comas; Glenmer Pérez como contralto; Gregory Kunde, uno de los grandes tenores de los últimos 50 años; y Morris Robinson, un bajo extraordinario de la Ópera de Los Ángeles”, destacó el director de la Sinfónica.

Subrayó que la médula de la obra se sustenta en los cuatro solistas que estarán complementados con una masa coral de 150 cantores.

“Hemos fusionado cinco coros del país; es una noche que el público no debe perderse”. Peña-Comas y Pérez se mostraron emocionadas de ser las solistas criollas de la última gala del 9 de noviembre. La Temporada Sinfónica se realiza en conjunto con el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes, la Fundación Sinfonía e importantes patrocinadores.