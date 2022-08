Quién es quién en la nueva serie de HBO Max "House of the Dragon"

HBO estrena hoy una nueva epopeya de fantasía interminable llena de disputas, sexo y, por supuesto: fuego y sangre. Y es que “House of the Dragon” se basa en el libro de George R.R. Martin de 2018 titulado “Fire and Blood” que finalmente llega a nuestras pantallas chicas hoy domingo a las 9:00 pm.

“House of the Dragon” se desarrolla aproximadamente 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones” y se centrará principalmente en las fortunas y la política dentro de la familia Targaryen. En esta serie de fantasía, el reino se ve inmerso en una espantosa guerra civil como resultado de la disputa familiar más inconcebible de los Targaryen conocida como la "Danza de los Dragones".

La historia es la siguiente: tras la muerte del rey Viserys I Targaryen (Paddy Considine), el príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), hermano del rey, príncipe de la ciudad y presunto heredero, tiene la intención de sentarse en el trono de hierro. Sin embargo, todo se complica cuando el Rey anuncia que su primogénita y heredera, Rhaenyra Targaryen, se convertirá en la primera mujer en sentarse en el trono de hierro.

Como siempre veremos desfilar una gran cantidad de nuevos personajes. Para que no te pierdas te adelantamos esta guía y vayas conociendo a los personajes decisivos de Westeros.

LA CASA TARGARYEN

Viserys Targaryen

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/21/un-dibujo-de-una-mujer-71b1967c.jpg

Señor de los Siete Reinos. Viserys asume el poder en el año 103 DC sobre su prima Rhaenys Targaryen. Viserys está casado con Aemma Arryn, de la Casa Arryn y con ella concibe a su primogénita Rhaenyra. En House of the Dragon, el rey en vida, tendrá que designar a su sucesor entre su hermano, Daemon Targaryen y su primogénita.

Interpretado por Paddy Considine, conocido como el detective Jack Whicher en 'The Suspicions of Mr Whicher', aunque muchos le habrán visto como el padre John Hughes en la serie 'Peaky Blinders'.

Daemon Targaryen

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/21/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-0a0d1716.jpg

Es el hermano menor del rey Viserys I. Daemon (interpretado por Matt Smith) es un hábil guerrero y jinete del dragón Caraxes, lo que le llevó a ser parte del consejo privado de su hermano y nombrado Comandante de la Guardia de la Ciudad de Kings Landing –Desembarco del Rey– o también conocidas como ‘las capas doradas’. Es el príncipe del reino y príncipe de Casterly Rock –Rocadragón– y uno de los candidatos a ser el sucesor de Viserys en el Trono de Hierro.

Rhaenyra Targaryen

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/21/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-ec4bb53d.jpg

La princesa Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock de joven y Emma D’Arcy de mayor) es la hija primogénita del rey Viserys I y Aemma Arryn. Es la heredera legítima al Trono de Hierro, pero, se encuentra con que ninguna mujer ha gobernado los Siete Reinos. Lo que desatará, al ser elegida como la sucesora de su padre, una Guerra Civil dentro de la Casa Targaryen.

Mysaria

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/21/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-8dc78121.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/21/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-8dc78121.jpg

De ser una hija de campesinos en King’s Landing, Mysaria logró crecer y desarrollarse hasta convertirse en una de las principales aliadas del príncipe Daemon Targaryen, el heredero con más posibilidades de llegar al trono, pero su huella se extenderá por toda la Casa Targaryen.

LA CASA HIGHTOWER

Otto Hightower

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/21/un-libro-con-la-imagen-de-un-hombre-c18729d8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/21/un-libro-con-la-imagen-de-un-hombre-c18729d8.jpg

Es la mano derecha del Rey de Viserys I y lo fue de su predecesor Jaehaerys. El líder de la Casa Hightower es el consejero más íntimo y confiable del rey y tendrá un papel fundamental en la elección del nuevo sucesor al Trono de Hierro.

Alicent Hightower

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/21/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-62a9ef22.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/21/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-62a9ef22.jpg

Alicent Hightower (interpretada por Emily Carey de joven y Olivia Cooke de mayor) es la hija de Otto Hightower y después esposa del Rey Viserys tras la muerte de su primera esposa, Aemma. También será la confidente de la princesa Rhaenyra hasta que el rey Viserys prefiera a su hija como heredera en lugar de sus hijos varones, incluido Aegon, procreado con Alicent.

LA CASA VELARYON

Rhaenys (Targaryen) Velaryon

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/21/un-libro-con-la-imagen-de-un-dibujo-de-una-persona-1a80aef9.jpg

Rhaenys es una Targaryen hasta que se convierte en la esposa de Corlys Velaryon. Rhaenys es apodada ‘la reina que nunca fue’, debido a que era la sucesora directa del rey Jaehaerys, pero este se decantó por Viserys como su sucesor en el poder de los Siete Reinos.

Lord Corlys Velaryon

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/21/un-dibujo-de-una-persona-90375e6e.jpg

Conocido como Sea Snake (la Serpiente del Mar), Corlys Verlaryon es el jefe de la Casa Velaryon. Su fuerte está en alta mar como un experimentado marinero que creó su reputación y fortuna gracias a sus ambiciosos viajes más allá de las costas de los Siete Reinos. Contrajo matrimonio con la princesa Rhaenys Targaryen, que tenía posibilidades de ascender al trono, aunque fue ignorada. Apoyará la candidatura de Daemon al trono.

EL CONSEJO PRIVADO DEL REY

Ser Harrold Westerling

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/21/graham-mctavish-con-un-caballo-a842875b.png

Ser Harrold Westerling fue un caballero de la Casa Westerling que llega a Lord Comandante de la Guardia Real. Sirve al rey Viserys I Targaryen. Tras su muerte será remplazado como Lord Comandante por Ser Criston Cole.

Ser Criston Cole

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/21/un-hombre-con-un-texto-en-blanco-13c456ee.jpg

Apodado el Hacedor de Reyes, es uno de los mejores caballeros de Poniente. Lord Comandante de la Guardia Real durante los reinados de Viserys I y Aegon II Targaryen. Tras la muerte del rey Viserys I, convence a su hijo Aegon de reclamar el Trono de Hierro, causando así una terrible guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.