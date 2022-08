Anya Damirón: “Los padres están mucho más conscientes del impacto que tiene la lectura en el desarrollo de sus hijos”

Como autora de literatura infantil y juvenil puede dejar de resaltar la labor Anya Damirón. Está escrito ahora no solo se ha dedicado a la creación de obras que disparan la imaginación de los niños a la vez que crean invaluables experiencias compartidas entre los más pequeños y sus padres, sino que también, al esforzarse a promover dichas obras tanto dentro como fuera del país, aportado a la promoción de la lectura entre los niños y ha promovido El Talento literario dominicano a nivel internacional. Este es un esfuerzo que podrá continuar ahora que ha sido nombrada presidenta de nuevo comité de IBBY Dominicana, entidad mejor conocida como la Organización Internacional para el Libro infantil y Juvenil (IBBY o International Board on Books for Young People en inglés), es un colectivo internacional de asociaciones y personas interesadas en fomentar la lectura entre los niños jóvenes. Asimismo, Damirón también va a estrenar el Lápiz Óptico, un nuevo dispositivo qué convertirá el acto de leer sus libros en una experiencia más dinámica.

¿Ser a presidenta de IBBY Dominicana era una meta que tenías o fue una oportunidad que simplemente se presentó?

Estuve involucrada, junto a un pequeño grupo de autores, desde que surgió la posibilidad de que tuviéramos IBBY. He sido la vicepresidenta durante los últimos tres años, acompañando a Geraldine de Santis, actual presidenta, quien se ha encargado de prácticamente todo lo relacionado a nuestra membresía con el apoyo de los demás que conformamos el comité fundador de nuestra sede.

¿Por qué es tan importante la labor de una entidad como IBBY Dominicana y qué quieres lograr como su presidenta?

Es importantísimo que seamos parte de IBBY como país, ya que nos permite mantenernos al tanto de todos los acontecimientos internacionales relacionados a la literatura infantil y nos permite participar representando a la República Dominicana en un montón de proyectos, catálogos y eventos que promueven y fomentan la lectura infantil internacionalmente. Me interesa aportar creando nuestra página web, fortalecer las redes sociales para que cada vez más autores e ilustradores entiendan y conozcan lo que es IBBY. Crear cursos, talleres o materiales grabados con información sobre cómo funciona el mundo editorial internacional y pautas para que autores dominicanos sepan cómo presentar sus manuscritos y entiendan mejor los diferentes formatos.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos a los que te enfrentaste promoviendo tus obras a nivel nacional o internacional?

En nuestro país hay muy pocas librerías y la gente no tiene costumbre de ir con frecuencia. Por eso creo que lo más difícil siempre ha sido cómo vender los cuentos. Antes los padres tampoco tenían la costumbre de leer en familia, así que la necesidad de comprar cuentos tampoco existía, pero las cosas han cambiado mucho. Hace años que los padres están mucho más conscientes del impacto que tiene la lectura en el desarrollo de sus hijos y por eso muchos tienen la actividad de leer cuentos como parte de su rutina diaria. Desarrollar mi propio estilo y encontrar mi voz me tomó unos años. Aprendí a hacer lo que hago, haciéndolo, así que fue un camino largo, de constante evolución, en el que he ido aprendiendo mucho de mis propios errores, además de que trabajo con un formato en el que no tenía referencia local y eso lo hizo más difícil, pero a la vez, provocó que me interesara mucho por conocer editoriales internacionales, visitando ferias, etc., que fue lo que me llevó a poder lograr que mis cuentos estén en otros idiomas, publicados en otros países.

¿Crees que actualmente los nuevos autores enfrentan menos desafíos para publicar y dar a conocer sus obras?

Ahora es mucho más fácil promocionar nuestro trabajo con las redes sociales. Conectar con editoriales es más sencillo porque todas tienen página web y hay mucha más información sobre todo el proceso al acceso de todos, pero igual, lo más importante sigue siendo la calidad de tu obra.

"Cuando una familia aprende a disfrutar de la lectura juntos, eso ayuda a todo el que forma parte de esta industria" Anya Damirón Escritora “

¿El trabajo que has hecho para promover tus libros también ha ayudado a promover la literatura infantil en general en el país?

¡Espero que sí! La única forma en la que podía vivir de lo que hago era creando la necesidad en las familias y logrando hacer cuentos que dejaran a los niños queriendo leerlos otra vez y otra vez y para que los padres sintieran ganas de tener los nuevos que salieran. Pienso que cuando una familia aprende a disfrutar la lectura juntos eso ayuda a todo el que forma parte de esa industria, porque crea un nuevo consumidor y aporta al país también, porque un niño que ama la lectura desde pequeño, se le queda esa actitud positiva hacia los libros para siempre.

¿Cómo surgió la idea del Lápiz Óptico?

Tenemos mucho tiempo creando diferentes experiencias de lectura. Como nuestros cuentacuentos, el podcast, los juegos relacionados a los libros, etc. El Lápiz Mágico es un paso más. Es un dispositivo que agrega sonido al momento de lectura, dándole vida a las historias ya brindándole a los niños diversión sin pantalla. Es como que convierte la lectura en un juego.

¿Piensas relanzar tus primeras obras con este formato?

Si. Poco a poco estaremos pasando los libros a ese formato hasta que estén todos con música y voz integrada.

¿Cuáles son los planes futuros para el Lápiz Óptico?

Que las familias puedan agregarle sonido a cualquier libro con unos stickers que graban y que podamos usarlo en otros idiomas.