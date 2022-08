Disney+ celebrará su aniversario con grandes estrenos

Se acerca el “Disney+ Day”; día en el que la exitosa plataforma de streaming celebra su aniversario y en honor a esta especial ocasión han preparado una variada selección de grandes estrenos de películas, series y documentales, además de otras sorpresas. La celebración mundial del Disney+ Day 2022 se realizará el próximo 8 de septiembre en el marco del D23 Expo; The Ultimate Disney Fan Event, y los fans y subscriptores de este servicio disfrutarán de la experiencia de ver nuevos contenidos relacionados Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Entre los grandes estrenos que llegarán el 8 de septiembre hay que resaltar a “Pinocho”, el nuevo remake live-action de un clásico de Disney que es dirigido por Robert Zemeckis y que cuenta con un elenco compuesto por Benjamin Evan Ainsworth, Tom Hanks, Luke Evans, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key y Lorraine Bracco.

Entre los demás estrenos están “Thor: Love and Thuder” (2022), “Obi-Wan Kenobi: A Jedi´s Return”, “Growing Up”, “Dancing with the Stars: The Pros´Most Memorable Dances” y “Welcome to the Club” (un Nuevo cortometraje de Los Simpsons). Aun así, se espera que el Disney+ Day 2022 tenga más sorpresas y estrenos.