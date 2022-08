“House of the Dragon”: un sangriento vistazo al pasado de Westeros

Se ha estrenado el primer episodio de “House of the Dragon”, la serie que sirve como precuela de la popular saga de “Game of Thrones” y que inicia un nuevo ciclo de épicas batallas, crueles tracciones, acontecimientos fantásticos y muchos dragones. Basada en “Fire and blood”, la novela escrita por George R. R. Martin, esta serie constará de 10 episodios y está protagonizada por Paddy Considine, Emma D'Arcy, Milly Alcock, Matt Smith, Olivia Cooke, Emily Carey, Steve Toussaint y Eve Best.

La trama de este show se desarrolla 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos y durante el apogeo de la casa Targaryen, familia que contaba con 17 dragones bajo su control. En él vemos cómo surge un conflicto intrafamiliar cuando hay que elegir al heredero del trono de hierro y la familia real se divide en dos bandos, los que están a favor de Rhaenyra Targaryen (Emma d'Arcy), la hija del rey Viserys Targaryen (Paddy Considine); y aquellos que apoyan a Daemon Targaryen (Matt Smith), el hermano del rey Viserys. El resto de las grandes familias también tendrán que elegir a quién apoyar.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/22/un-par-de-personas-en-un-escenario-d1df8abc.jpg

Con el primer episodio de esta nueva serie se puede confirmar que, en cuanto al aspecto técnico de la producción, cuenta con un nivel de calidad que está a la par con Juego de Tronos y se nota en cada detalle que aparece en pantalla, desde los vestuarios, las escenografías, las coreografías de las escenas de acción hasta la fotografía, el montaje y los efectos visuales. Este último detalle es muy importante, ya que, a diferencia de Juego de Tronos, los dragones juegan un papel muy importante desde un principio, pero este es solo el primer episodio y aún queda por ver si esta calidad se mantendrá durante el resto de la temporada.

En cuanto a la historia en sí, aún es muy temprano para saber qué tan buena será la trama de esta primera temporada de la serie, pero hasta ahora parece ser que no hay de qué preocuparse. Como se trata del primer episodio, se ha dedicado mucho tiempo a construir y darle vida a este mundo tan similar al que los fans de Juego de Tronos ya conocen, pero también es muy diferente. Aquí veremos por primera vez a los personajes principales y el status quo que viven, las alianzas, los posibles villanos, el contexto político y social del reino y los inicios de futuros conflictos. También están presentes las escenas de desnudos y violencia extremadamente gráfica que son típicas de esta franquicia, pero, por lo menos con este último detalle, se nota un esfuerzo por mostrar el efecto psicológico y emocional que estos actos de violencia causan en las personas que lo presencian y por lo menos hay una escena que será motivo de muchos debates entre los espectadores.

Al igual que “Game of Thrones”, “House of the Dragon” cuenta con un elenco excepcional y hasta ahora hacen un gran trabajo dándole vida a sus personajes y al mundo de Westeros. En este episodio hay que resaltar las actuaciones de Matt Smith como Daemon Targaryen, Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen y Emily Carey como la joven Alicent Hightower, aunque es muy probable que en el resto de la temporada los demás actores también tendrán la oportunidad de participar en escenas que harán que sus actuaciones queden marcadas para siempre en la imaginación de los espectadores.

Hasta ahora, “House of the Dragon” ha demostrado ser una serie digna de pertenecer a la saga de Juego de Tronos, pero este es solo el primer episodio y queda por ver qué hará en los próximos nueve capítulos de esta primera temporada.